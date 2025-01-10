Хронология «Черепашек-ниндзя»: в каком порядке смотреть все проекты

Черепашки-ниндзя — герои, не нуждающиеся в представлении для всех, кто рос в девяностые и нулевые годы. И пусть впоследствии популярность героев уменьшилась в разы, мутировавшие в подростков черепахи и истории об их приключениях не остались в прошлом. Вспомнили все киновоплощения легендарных героев и разобрались, в каком порядке их лучше смотреть.

В каком порядке проекты о черепашках-ниндзя выходили на экраны

Черепашки-ниндзя

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Стив Бэррон.

В главных ролях: Джудит Хоаг, Элиас Котеас, Джош Пэйс, Брайан Точи, Лейф Тильден.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя», реж. Стив Бэррон/ New Line Cinema

Комедийный боевик стал первым проектом, представившим черепашек-ниндзя на большом экране. Основанная на комиксах Mirage Studios экранизация рассказывает историю происхождения мастеров единоборств из канализации. Кроме четырех антропоморфных черепах, в сюжете закономерно появляется их приемный отец и учитель — мутировавшая крыса Сплинтер. А также соратница героев журналистка Эйприл О'Нил и главный злодей — глава ниндзя-клана Фут по имени Шредер.

Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Прессман.

В главных ролях: Пейдж Турко, Дэвид Уорнер, Мишлен Систи, Лейф Тильден.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья», реж. Майкл Прессман/ New Line Cinema, 20th Century Fox

Лента 1990 года стала успехом, собрав в прокате более 200 миллионов при скромном бюджете лишь в 13. Поэтому уже через год свет увидел сиквел. В центре сюжета оказывается все тот же квартет из черепах-мутантов, названных в честь самых видных деятелей итальянского ренессансного искусства: Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и Донателло. В стане злодеев же появились новые фигуры — созданные Шредером мутанты Токка и Разор. Интересно, что эта парочка появилась в фильме как замена гораздо более известным персонажам — антропоморфным кабану и носорогу Бибопу и Рокстеди. Против их участия в ленте выступали создатели первоисточника, Кевин Истмен и Питер Лэрд.

Черепашки-ниндзя 3

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Стюарт Гиллард.

В главных ролях: Элиас Котеас, Пейдж Турко, Саб Симоно, Вивьен Ву.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 4,8.

Фото Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 3», реж. Стюарт Гиллард/ New Line Cinema, 20th Century Fox

Третий фильм серии неожиданно переносит героев из канализации в декорации феодальной Японии. В руки Эйприл О'Нил и учителя Сплинтера попадает загадочный скипетр, оказывающийся машиной времени. Артефакт телепортирует Эйприл в средневековую Страну восходящего солнца, а вслед за ней в путешествие в прошлое отправляются и сами черепахи. Фильм был крайне отрицательно принят как критиками, так и зрителями, а в его сюжете не нашлось места классическим злодеям, что сильно разочаровало фанатов.

Черепашки-ниндзя

Год: 2007.

Страна: США.

Режиссер: Кевин Манро.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из мультфильма «Черепашки-ниндзя», реж. Кевин Манро/ Warner Bros. Pictures, The Weinstein Company, Golden Scene

Четвертая часть франшизы полнометражек, в процессе создания сменившая формат с лайк-экшена на мультипликацию. Проект попал в производственный ад и со временем сменил еще и постановщика: на каком-то этапе в кресле режиссера значился гонконгский постановщик Джон Ву. Но, увы, он покинул проект. Интересно, что при этом сами черепашки-ниндзя не перестали искать вдохновения в жанре гонконгских боевиков.

По сюжету после победы над своим заклятым врагом Шредером команда мутантов распадается и каждый из них начинает вести обособленную жизнь. Но героям придется вновь объединить силы, ведь на горизонте появляется новая угроза.

Черепашки-ниндзя

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Джонатан Либесман.

В главных ролях: Меган Фокс, Уилл Арнетт, Уильям Фихтнер, Алан Ричсон, Ноэль Фишер, Пит Пложек, Джереми Ховард.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя», реж. Джонатан Либесман/ Paramount Pictures

В 2009 году права на франшизу перешли в руки медиаконгломерата Viacom, которому принадлежит в том числе и бренд Nickelodeon. Новые владельцы прав на «Черепашек-ниндзя» отменили планировавшиеся продолжения и занялись разработкой полнометражного перезапуска для широкого экрана, увидевшего свет в 2014 году.

Проект заново рассказывает историю появления канализационных мстителей, в которой по традиции нашлось место мутагену. Кроме черепах в центре сюжета снова оказывается Эйприл О'Нил, а в качестве главного злодея был выбран Шредер.

Черепашки-ниндзя 2

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Дэйв Грин.

В главных ролях: Меган Фокс, Стивен Амелл, Уилл Арнетт, Лора Линни, Ноэль Фишер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2», реж. Дэйв Грин/ Paramount Pictures

Несмотря на низкие оценки перезапуска, лента 2014 года собрала в прокате почти полмиллиарда при бюджете в 125 миллионов. Так что разговоры о сиквеле начались почти сразу, а само продолжение увидело свет спустя два года — в 2016-м.

В «Черепашках-ниндзя 2» к Шредеру добавились Бибоп и Рокстеди. Также на экране появляется инопланетянин Крэнг. Увы, вторая часть не повторила успеха оригинала и была крайне прохладно встречена как критиками, так и зрителями.

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссеры: Джефф Роу, Кайлер Спирс.

В главных ролях: Мика Эбби, Шэймон Браун-мл., Николас Канту, Брэйди Нун, Айо Эдебири.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», реж. Джефф Роу/ Paramount Pictures

Новая глава в жизни черепашек-ниндзя на больших экранах началась в 2023 году, вместе с выходом ленты «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

Мультфильм стал вторым анимационным проектом о мутантах, вышедшим в кинотеатральный прокат. В качестве главного злодея на этот раз был выбран не стандартный Шредер, а муха-мутант Суперфлай и другие антропоморфные звери. Среди которых оказались и полюбившиеся многим кабан с носорогом Бибоп и Рокстеди.

Главной же отличительной чертой ленты стал визуальный стиль, вдохновенный полнометражными мультипликационными фильмами «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных» 2018 и 2023 годов.

В каком порядке смотреть проекты франшизы «Черепашки-ниндзя»

Полнометражные ленты о панцирных мастерах ниндзюцу можно условно разделить на три ветви. К первой из них относятся фильмы девяностых и анимационная лента 2007 года — слабо связанная с фильмами, но формально считающаяся продолжением. Во вторую группу входят сделанные под продюсерским надзором Майкла Бэя ленты 2014 и 2016 годов. Третьим перезапуском, добравшимся до кинотеатров, стал «Погром мутантов». Выбирайте любую ветвь и смотрите ее проекты по порядку.

Фильмы 90-х

«Черепашки-ниндзя» (1990)

«Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья» (1991)

«Черепашки-ниндзя 3» (1993)

Анимационная лента «Черепашки-ниндзя» (2007)

Перезапуск 2010-х

«Черепашки-ниндзя» (2014)

«Черепашки-ниндзя 2» (2016)

Новый перезапуск