История любви Энтони и Кейт: что было во втором сезоне «Бриджертонов»

16 мая на стриминговом сервисе Netflix выходит третья глава полюбившейся зрителям мелодрамы «Бриджертоны», в основу которой лег цикл романов американской писательницы Джулии Куин. Самое время вспомнить, что происходило во втором сезоне, который был посвящен отношениям Энтони Бриджертона и Кейт Шарма.

О чем сериал «Бриджертоны»

Действие многосерийного проекта разворачивается в альтернативной Англии в эпоху Регентства (начало XIX века). В центре сюжета — четыре брата и четыре сестры Бриджертон, которые ищут свое место (и, конечно же, любовь) в высшем свете Лондона.

Центральной фигурой первого сезона стала Дафна Бриджертон. Судьба свела девушку с недавно вернувшимся в город герцогом Гастингсом. Чтобы избежать внимания настойчивых женихов и невест, молодые люди решили притвориться парой, но, разумеется, все пошло не по плану.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Сюжет второго сезона «Бриджертонов»

Следующая глава сериала переключила внимание зрителей на Энтони — старшего из Бриджертонов. Молодой виконт принял решение жениться, и после долгих поисков его выбор пал на Эдвину Шарма, которую королева Шарлотта назвала бриллиантом сезона.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Только вот старшая сестра девушки выступила против этого брака. По мнению Кейт, Энтони просто остановился на подходящей кандидатуре, что противоречило ее представлениям о настоящей любви. Леди Бриджертон тоже попыталась намекнуть сыну, что жениться на Эдвине без каких-либо чувств к ней — это не самая удачная идея.

Кроме того, со временем вражда Энтони и Кейт неожиданно переросла в симпатию. Но подготовка к свадьбе уже шла полным ходом, да и девушка не решалась разбить сердце младшей сестре.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

И все же сохранить секрет не удалось: Эдвина сбежала со свадьбы и обвинила сестру в том, что та разрушила ее жизнь. Чтобы отвести внимание публики от скандала, Бриджертоны организовали бал, на котором Энтони и Кейт должны были держаться друг от друга подальше.

Однако молодые люди, конечно же, не смогли противостоять своим чувствам. В финале их союз одобрила сама королева. Правда, торжественная церемония в итоге осталась за кадром.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Из второстепенных сюжетных линий стоит отметить ту, в которой фигурирует Пенелопа Фезерингтон, ведь именно она станет главной героиней новых эпизодов. Во втором сезоне девушка оказалась в сложной ситуации, когда чуть не раскрыли личность леди Уислдаун. Именно под этим псевдонимом Пенелопа вела колонку светских сплетен.

Кроме того, в последней серии девушка случайно подслушала разговор Колина (младшего брата Дафны и Энтони Бриджертонов) с друзьями, в котором он признался, что никогда не заинтересуется Пенелопой.

Трейлер третьего сезона «Бриджертонов»:

График выхода третьего сезона «Бриджертонов»: