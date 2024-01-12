Обзор второго сезона «Что, если?». Мультивселенная бесконечных возможностей

На Disney+ закончился второй сезон сериала-антологии «Что, если?». Рассказываем, каким получилось продолжение одного из самых интригующих проектов киновселенной Marvel.

О чем мультсериал «Что, если?»

После того как в конце первого сезона «Локи» была открыта мультивселенная, вышел проект «Что, если», который продолжил развивать эту тему. Мультсериал показывал альтернативные варианты событий известных сюжетов MCU.

За всем происходящим в «Что, если?» следит всеведующий Наблюдатель. Особенность этого персонажа в том, что он не должен вмешиваться в происходящие события, даже если что-то идет не так.

В конце второго сезона «Локи» главный герой стал богом историй, ушел в конец времен и взял на себя ответственность за все временные линии, принявшие форму Иггдрасиля (древо жизни в скандинавской мифологии). Во втором сезоне «Что, если?» будет отражен этот момент.

К слову, Наблюдатель ненадолго появился в «Стражах Галактики» (во время камео Стэна Ли), но, возможно, в будущих проектах студии визуальные решения, примененные к этому персонажу, будут слегка скорректированы, как это было, например, с Таносом.

Сюжет второго сезона

Во втором сезоне «Что, если?» рассматриваются сценарии присоединения Небулы к Корпусу Нова, нападения юного Питера Квилла на Величайших героев Земли, трансформации Хэппи Хогана и спасения персонажем Рождества.

Помимо этих сюжетов, второй сезон рассказывает о возможной адаптации Железного человека на планете, управляемой Грандмастером, сражении Капитана Картер с «Крушителем «Гидры», героическом пути Каххори, богине смерти Хеле, нашедшей Десять колец, шекспироведе Локи, Мстителях 1602 года и вмешательстве Верховного Стрэнджа.

Фото Кадр из сериала «Что, если?»

Стоит ли смотреть второй сезон «Что, если?»

Единственная разница между героем и злодеем — хороший пиар. Один из персонажей мультсериала уверен: искупление дается не покаянием, а ребрендингом.

Анимационный формат «Что, если?» позволяет проекту быть смелее, чаще идти на риск, показывая нетривиальные сюжеты, которые на данном этапе развития киновселенной могут быть не вполне востребованы широкой аудиторией на большом экране.

Что касается внешнего сходства персонажей MCU, порой оно явное, как с Доктором Стрэнджем, а порой не совсем. Например, черты анимационного Тони Старка не такие, как у Роберта Дауни-младшего, а Черная Вдова больше напоминает актрису Поллианну Макинтош, чем Скарлетт Йоханссон.

Впрочем, подобные расхождения гармонично вписываются в концепцию проекта, основанного на том, что не бывает лишь одного варианта развития истории.

Фото Кадр из сериала «Что, если?»

Второй сезон «Что, если?» выгодно выделяется на фоне многих последних релизов MCU. Возможно, зрители теряют интерес к кинокомиксам или же студии стало сложнее справляться с огромным количеством релизов (сейчас во многом силами главы Disney Боба Айгера киновселенная Marvel сократит количество выпускаемого контента, сосредоточившись на его качестве), но недавние премьеры фильмов и сериалов Marvel не показали впечатляющих результатов (за исключением, пожалуй, второго сезона «Локи»). Картина Нии Дакосты «Марвелы» и вовсе стала самой провальной в истории MCU.

«Что, если?», релиз второго сезона которого пришелся на конец 2023 и начало этого года, оставил после себя приятное впечатление и позволил сгладить неровный для студии период.

Будет ли у проекта третий сезон

Третий сезон анимационного проекта «Что, если?» уже находится в разработке. Сюжет продолжения истории прольет свет на более человечные черты Наблюдателя, который, как правило, показан в сериале достаточно отстраненным персонажем. Точная дата релиза третьего сезона «Что, если?» пока неизвестна.