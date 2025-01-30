Дайджест премьер: что смотреть в кино в феврале 2025 года

Самый короткий месяц года — повод бросить себе вызов и успеть посмотреть как можно больше премьер. Составили для вас подборку картин, которые уже вышли в прокат и продолжат идти на больших экранах в феврале, а также проектов, чьи премьеры еще впереди.

Фильмы, которые уже идут в кинотеатрах

Самый ценный груз

Дата выхода: 30 января.

Страна: Франция, Бельгия.

Жанр: мультфильм, драма.

Режиссер: Мишель Хазанавичус.

В главных ролях: Доминик Блан, Грегори Гадебуа, Дени Подалидес, Серж Хазанавичус, Антонин Морель.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Самый ценный груз», реж. / Centre national du cinema et de l'image animee (CNC), Canal+, France Televisions

Анимационный проект Мишеля Хазанавичуса по мотивам романа Жан-Клода Грюмбера «Самый дорогой товар» рассказывает о маленькой девочке, которую выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Ребенка спасла женщина, но ее муж и жители деревни против того, чтобы девочка оставалась с ними.

Рассказчиком «Самого ценного груза» выступил французский актер Жан-Луи Трентиньян, а в русском переводе эту роль взял на себя Александр Петров.

«Для меня была честь озвучить роль рассказчика. Это очень трогательная, настоящая, подлинная, цепляющая какие-то внутренние стороны души история», — рассказал актер.

В 2024 году мультфильм «Самый ценный груз» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Братья по нотам

Дата выхода: 30 января.

Страна: Франция.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Эммануэль Курколь.

В главных ролях: Бенжамен Лаверн, Пьер Лоттен, Сара Суко, Жак Боннаффе, Клеманс Массар.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Фото Кадр из фильма «Братья по нотам», реж. Эммануэль Курколь / Centre national du cinema et de l'image animee (CNC), Canal+, France Televisions

В центре сюжета фильма — братья Тибо и Джимми, которых разлучили в детстве. Один из них стал известным дирижером, а другой работает на фабрике и играет в любительском оркестре. Когда Тибо узнает о том, что ему нужен донор, то находит брата и пытается найти с ним общий язык.

В этом году картина «Братья по нотам» была номинирована на престижную французскую кинопремию «Сезар» за лучший фильм и оригинальный сценарий. А предыдущий проект подборки, «Самый ценный груз», номинирован в категориях «Лучший анимационный фильм» и «Лучший адаптированный сценарий».

Каяра. Путь судьбы

Дата выхода: 30 января.

Страна: Перу, Испания.

Жанр: мультфильм, приключения, семейный.

Режиссер: Дирк Хампел, Сезар Селада.

В главных ролях: Наоми Серрано, Нэйт Бегл, Чарльз Гонзалес.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.6.

Фото Кадр из мультфильма «Каяра. Путь судьбы», реж. Дирк Хампел, Сезар Селада / B-Water Studios, Tunche Films

Сюжет мультфильма сосредоточен на отважной Каяре из империи инков, бросающей вызов судьбе и отправляющейся в захватывающее путешествие.

Режиссером проекта выступили Дирк Хампел («Петтсон и Финдус») и Сезар Селада, для которого «Каяра. Путь судьбы» — дебют в качестве постановщика.

Что скрывает Ирен?

Дата выхода: 30 января.

Страна: Канада, Польша.

Жанр: драма, военный.

Режиссер: Луиз Аршамбо.

В главных ролях: Софи Нелисс, Дюгрей Скотт, Анджей Северин, Мацей Навроцки, Элиза Рыцембель.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Фото Кадр из фильма «Что скрывает Ирен?», реж. Луиз Аршамбо / Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telefilm Canada, Telewizja Polska (TVP)

Военная драма рассказывает о домработнице высокопоставленного немецкого офицера. Узнав, что невинным людям из ее района угрожает опасность, девушка решает начать действовать.

Режиссером фильма «Что скрывает Ирен?» выступила Луиз Аршамбо, известная по работе над такими проектами, как «Будь моей валентинкой» и «Дурная кровь: Возвращение».

Моди: Три дня на крыльях безумия

Дата выхода: 30 января.

Страна: Великобритания, Венгрия, Италия, Саудовская Аравия.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Джонни Депп.

В главных ролях: Риккардо Скамарчо, Антония Деспла, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд, Луиза Раньери.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Фото Кадр из фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия», реж. Джонни Депп / Red Sea Film Festival Foundation, Barry Navidi Productions

События картины «Моди: Три дня на крыльях безумия» разворачиваются в Париже 1916 года. Проект рассказывает о художнике и скульпторе Модильяни, которому выпадает шанс изменить свою жизнь и прийти к известности.

«Три дня на крыльях безумия» — второй полнометражный фильм Джонни Деппа после «Храбреца» 1997 года с Марлоном Брандо, в котором Депп также исполнил главную роль.

Фильмы, которые выйдут в прокат в феврале

Знакомство родителей

Дата выхода: 6 февраля.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссер: Иван Капитонов.

В главных ролях: Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин мл., Анастасия Талызина, Константин Хабенский.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из фильма «Знакомство родителей», реж. Иван Капитонов / НМГ Кинопрокат

Сюжет фильма «Знакомство родителей» сосредоточен на выросшем в детдоме Федоре, который влюбился в девушку из богатой семьи. Ее родители не одобряют, с их точки зрения, неравные отношения, но готовы с ними смириться, если познакомятся с семьей Федора. В случае главного героя это невозможно, но ради любви он готов на все.

Пророк. История Александра Пушкина

Дата выхода: 14 февраля.

Страна: Россия.

Жанр: драма.

Режиссер: Феликс Умаров.

В главных ролях: Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев, Алена Долголенко, Аня Чиповская.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина», реж. Феликс Умаров / Централ Партнершип, Студия Тритэ, Кинослово

Роль солнца русской поэзии исполнил Юра Борисов, ставший первым русским актером, получившим номинацию на «Оскар». В картине «Пророк. История Александра Пушкина» отражен путь поэта, начиная с юности в Царскосельском лицее и заканчивая смертельной дуэлью.

Отравленная любовь

Дата выхода: 6 февраля.

Страна: Люксембург, Нидерланды, Германия.

Жанр: драма.

Режиссер: Дезире Носбуш.

В главных ролях: Тим Рот, Трине Дюрхольм.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Фото Кадр из фильма «Отравленная любовь», реж. Дезире Носбуш / Arte G.E.I.E., Letterbox Filmproduktion, Phanta Film

Драма Дезире Носбуш рассказывает о Лукасе и Эдит, которые вынуждены встретиться через много лет после расставания на кладбище, где похоронен их единственный ребенок Джейкоб. Тело сына нужно эксгумировать, потому что в землю просочились токсины. Лукас и Эдит пришли на встречу со смотрителем кладбища, однако тот так и не появился.

После смерти Джейкоба Лукас смог начать новую жизнь. Снова женился и готовится стать отцом, а переживания о прошлом оставил в своей книге. Эдит же пыталась, но не смогла справиться с потерей.

Красный шелк

Дата выхода: 20 февраля.

Страна: Россия, Китай.

Жанр: детектив, боевик.

Режиссер: Андрей Волгин.

В главных ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из фильма «Красный шелк», реж. Андрей Волгин / «НМГ Кинопрокат»

Действие картины Андрея Волгина разворачивается в 1927 году. По сюжету через Россию Транссибирским экспрессом перевозят секретные документы, которые способны изменить ход истории. Пассажиры поезда — иностранные шпионы и профессиональные убийцы, готовые ради этих бумаг на все. В главной роли Милош Бикович.

Кончится лето

Дата выхода: 27 февраля.

Страна: Россия.

Жанр: драма, триллер.

Режиссер: Максим Арбугаев, Владимир Мункуев.

В главных ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.8.

Фото Кадр из фильма «Кончится лето», реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев / МТС Медиа, Место силы, ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM

Сюжет картины «Кончится лето» сосредоточен на Кеше, который вернулся в поселок к своей семье после долгого отсутствия. Главный герой пытается наладить свою жизнь, устраивается на работу в золотодобывающую артель, но сталкивается с несправедливостью, которая перечеркивает его будущее.

После того как Кеше стало нечего терять, он принял решение отомстить: похитить золото и сбежать.

Конец света

Дата выхода: 27 февраля.

Страна: Дания, Германия, Ирландия, Италия, Великобритания, Швеция, США.

Жанр: мюзикл, фантастика, фэнтези, драма.

Режиссер: Джошуа Оппенхаймер.

В главных ролях: Тильда Суинтон, Майкл Шеннон, Джордж Маккэй, Моусес Ингрэм, Брона Галлахер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.5.

Рейтинг IMDb: 5.6.

Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI), Det Danske Filminstitut, Nordisk Film & TV-Fond

Действие проекта Джошуа Оппенхаймера разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором выжили только богатые люди. В центре сюжета — живущие в роскошном бункере бывший нефтяной магнат, его супруга и их сын. Последний никогда не видел внешнего мира и других людей, кроме своих родителей, врача и дворецкого. Все изменилось, когда в бункере появилась случайно выжившая девушка.



Мемуары улитки

Дата выхода: 27 февраля.

Страна: Австралия.

Жанр: мультфильм, драма.

Режиссер: Адам Бенжамин Эллиот.

В главных ролях: Джеки Уивер, Сара Снук, Шарлотта Белси, Эрик Бана, Доминик Пинон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Фото Кадр из фильма «Мемуары улитки», реж. Адам Бенжамин Эллиот/ Screen Australia, Arenamedia, Snails Pace Films

Сюжет анимационного проекта сосредоточен на школьнице из Мельбурна, коллекционирующей улиток, и ее брате-близнеце, которых после смерти их отца разлучают и отправляют в приемные семьи.

Режиссером и сценаристом «Мемуаров улитки» выступил Адам Бенжамин Эллиот, известный по работе над «Мэри и Максом» и короткометражным «Харви Крампетом».

«Мемуары улитки» были номинированы на «Золотой глобус» и «Оскар».