Дайджест премьер: что смотреть в кино в январе 2025 года

Длинные праздничные выходные и холодные зимние вечера — идеальный повод собраться всей семьей в кинотеатр. Собрали для вас подборку картин, которые уже вышли в прокат и продолжат идти на больших экранах в январе, а также проектов, чья премьера не за горами. Читайте статью и выбирайте кино по вкусу!
Дата выхода: 19 декабря 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов, Юрий Коробейников.
В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.
Рейтинг IMDb: 6.4.
В одиннадцатых «Елках» создатели покажут современную интерпретацию «Золушки» в самых лучших традициях этой серии фильмов.
«Это сказочная история про Золушку, которая очень хочет увидеть принца Бурака Озчивита. И вдруг! У нее все получилось так, как она хотела, но не так, как предполагала», — описал сюжет фильма режиссер Александр Карпиловский.
В главном новогоднем фильме страны, как и всегда, собрался яркий актерский каст. В «Елках 11» на экране блистают Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Мария Раскина, Андрей Рожков и многие другие.
Дата выхода: 19 декабря 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: комедия, семейный, фэнтези.
Режиссер: Виктор Лакисов.
В главных ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.
Рейтинг IMDb: 8.5.
Картина рассказывает о домовенке Кузе, сбежавшем от Бабы-яги и попавшем в квартиру девочки Наташи и ее родителей. Режиссером проекта выступил Виктор Лакисов, известный по работе над такими проектами, как «Крякнутые каникулы» и «Спартакиада. Локальное потепление». Домовенка Кузю в проекте озвучил Сергей Бурунов.
Дата выхода: 26 декабря 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: фантастика, приключения.
Режиссер: Макс Шишкин.
В главных ролях: Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2.
Рейтинг IMDb: 5.3.
По сюжету «Последнего ронина» одинокий путник странствует по опасным пустошам в попытках найти убийцу своего отца. Однако жизнь главного героя меняется после встречи с девочкой-подростком Марией, которая просит довести ее до места, где она родилась.
Дата выхода: 28 ноября 2024 года.
Страна: Италия, Германия, Чили, США.
Жанр: биография, драма, музыка.
Режиссер: Пабло Ларраин.
В главных ролях: Анджелина Джоли, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Халук Бильгинер, Коди Смит-Макфи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 6.5.
Сюжет фильма сосредоточен на последних днях одной из величайших певиц XX века Марии Каллас. Оперную диву сыграла Анджелина Джоли. Кинокритики пророчат актрисе «Оскар» за эту роль. В картине Мария не теряет надежды вернуться на сцену и снова поразить зрителей своим невероятным талантом.
Дата выхода: 12 декабря 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: мультфильм.
Режиссер: Дмитрий Высоцкий.
В главных ролях: Лев Кутенков, Анна Глушинская, Владимир Прудников, Михаил Хрусталев, Светлана Кузнецова.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.
Рейтинг IMDb: 7.6.
Анимационный проект рассказывает о Коржике, Карамельке и Компоте. Персонажи мультфильма строят грандиозные планы на Новый год, а позже отправляются спасать котенка Леденца и его родителей, что делает грядущий праздник еще более незабываемым.
Дата выхода: 1 января 2025 года.
Страна: Россия.
Жанр: приключения, фэнтези.
Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
В главных ролях: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
В центре сюжета картины Дмитрия Дьяченко — путь свершений Финиста — Ясного сокола. Самому удалому богатырю Белогорья нужно поддерживать свою выдающуюся репутацию, чтобы люди продолжали им восхищаться. Стремясь в очередной раз всех впечатлить, главный герой отправляется навстречу новым подвигам.
Дата выхода: 1 января 2025 года.
Страна: Россия.
Жанр: фэнтези, приключения, семейный.
Режиссер: Игорь Волошин.
В главных ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Пока в зарубежном прокате на поле киномюзиклов правит «Злая: Сказка о ведьме Запада», в отечественных кинотеатрах готовится к выходу экранизация небезызвестной сказки Александра Волкова, вдохновленной «Удивительным Волшебником из страны Оз» Фрэнка Баума. Режиссером «Волшебника Изумрудного города» выступил Игорь Волошин, известный по работе над «Медеей» и «Повелителем ветра».
Дата выхода: 2 января 2025 года.
Страна: США.
Жанр: драма, фэнтези.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
В главных ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито. Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа Лабаф.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.3.
Рейтинг IMDb: 4.8.
Фильм мечты Фрэнсиса Форда Копполы рассказывает о гениальном архитекторе, который хочет превратить вырождающийся мегаполис в грандиозную столицу мира, но сталкивается с различными препятствиями на своем пути. В этом году «Мегалополис» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Дата выхода: 16 января 2025 года.
Страна: Нидерланды, США.
Жанр: триллер, драма.
Режиссер: Халина Рейн.
В главных ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Эстер Макгрегор.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Сюжет фильма «Плохая девочка» сосредоточен на главе крупной компании по имени Роми, которая за пределами работы подчиняется приказам молодого интерна Сэмюэла. Взамен он хранит ее тайну. Сыграв в картине Халины Рейн, Николь Кидман получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль Венецианского кинофестиваля.
Дата выхода: 1 января 2025 года.
Страна: Россия.
Жанр: комедия, мелодрама.
Режиссер: Симон Багдасарян.
В главных ролях: Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
По сюжету картины Симона Багдасаряна Алиса приезжает в Тверь ради получения земельного участка на местной ферме, однако своенравный владелец Сергей не настроен его отдавать. Алиса тоже не собирается сдаваться и готова преодолеть все испытания непривычной провинциальной жизни ради достижения своей цели.