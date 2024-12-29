Дайджест премьер: что смотреть в кино в январе 2025 года

Длинные праздничные выходные и холодные зимние вечера — идеальный повод собраться всей семьей в кинотеатр. Собрали для вас подборку картин, которые уже вышли в прокат и продолжат идти на больших экранах в январе, а также проектов, чья премьера не за горами. Читайте статью и выбирайте кино по вкусу!

Фильмы, которые уже идут в кинотеатрах

Елки 11

Дата выхода: 19 декабря 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов, Юрий Коробейников.

В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.

Рейтинг IMDb: 6.4.

Фото Кадр из фильма «Елки 11», реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов / НМГ Кинопрокат

В одиннадцатых «Елках» создатели покажут современную интерпретацию «Золушки» в самых лучших традициях этой серии фильмов.

«Это сказочная история про Золушку, которая очень хочет увидеть принца Бурака Озчивита. И вдруг! У нее все получилось так, как она хотела, но не так, как предполагала», — описал сюжет фильма режиссер Александр Карпиловский.

В главном новогоднем фильме страны, как и всегда, собрался яркий актерский каст. В «Елках 11» на экране блистают Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Мария Раскина, Андрей Рожков и многие другие.

Домовенок Кузя

Дата выхода: 19 декабря 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, семейный, фэнтези.

Режиссер: Виктор Лакисов.

В главных ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Фото Кадр из фильма «Домовенок Кузя», реж. Виктор Лакисов / K.B.A.

Картина рассказывает о домовенке Кузе, сбежавшем от Бабы-яги и попавшем в квартиру девочки Наташи и ее родителей. Режиссером проекта выступил Виктор Лакисов, известный по работе над такими проектами, как «Крякнутые каникулы» и «Спартакиада. Локальное потепление». Домовенка Кузю в проекте озвучил Сергей Бурунов.

Последний ронин

Дата выхода: 26 декабря 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: фантастика, приключения.

Режиссер: Макс Шишкин.

В главных ролях: Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2.

Рейтинг IMDb: 5.3.

Фото Кадр из фильма «Последний ронин», реж. Макс Шишкин / Централ Партнершип, Zoom Production

По сюжету «Последнего ронина» одинокий путник странствует по опасным пустошам в попытках найти убийцу своего отца. Однако жизнь главного героя меняется после встречи с девочкой-подростком Марией, которая просит довести ее до места, где она родилась.

Мария

Дата выхода: 28 ноября 2024 года.

Страна: Италия, Германия, Чили, США.

Жанр: биография, драма, музыка.

Режиссер: Пабло Ларраин.

В главных ролях: Анджелина Джоли, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Халук Бильгинер, Коди Смит-Макфи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Фото Кадр из фильма «Мария», реж. Пабло Ларраин / Fabula, FilmNation Entertainment, Komplizen Film

Сюжет фильма сосредоточен на последних днях одной из величайших певиц XX века Марии Каллас. Оперную диву сыграла Анджелина Джоли. Кинокритики пророчат актрисе «Оскар» за эту роль. В картине Мария не теряет надежды вернуться на сцену и снова поразить зрителей своим невероятным талантом.

Три кота. Зимние каникулы

Дата выхода: 12 декабря 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: мультфильм.

Режиссер: Дмитрий Высоцкий.

В главных ролях: Лев Кутенков, Анна Глушинская, Владимир Прудников, Михаил Хрусталев, Светлана Кузнецова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 7.6.

Фото Кадр из мультфильма «Три кота. Зимние каникулы», реж. Дмитрий Высоцкий / Метрафильмс

Анимационный проект рассказывает о Коржике, Карамельке и Компоте. Персонажи мультфильма строят грандиозные планы на Новый год, а позже отправляются спасать котенка Леденца и его родителей, что делает грядущий праздник еще более незабываемым.

Фильмы, которые выйдут в прокат в январе

Финист. Первый богатырь

Дата выхода: 1 января 2025 года.

Страна: Россия.

Жанр: приключения, фэнтези.

Режиссер: Дмитрий Дьяченко.

В главных ролях: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат

В центре сюжета картины Дмитрия Дьяченко — путь свершений Финиста — Ясного сокола. Самому удалому богатырю Белогорья нужно поддерживать свою выдающуюся репутацию, чтобы люди продолжали им восхищаться. Стремясь в очередной раз всех впечатлить, главный герой отправляется навстречу новым подвигам.

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

Дата выхода: 1 января 2025 года.

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

Режиссер: Игорь Волошин.

В главных ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», реж. Игорь Волошин / Централ Партнершип

Пока в зарубежном прокате на поле киномюзиклов правит «Злая: Сказка о ведьме Запада», в отечественных кинотеатрах готовится к выходу экранизация небезызвестной сказки Александра Волкова, вдохновленной «Удивительным Волшебником из страны Оз» Фрэнка Баума. Режиссером «Волшебника Изумрудного города» выступил Игорь Волошин, известный по работе над «Медеей» и «Повелителем ветра».

Мегалополис

Дата выхода: 2 января 2025 года.

Страна: США.

Жанр: драма, фэнтези.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.

В главных ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито. Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа Лабаф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.3.

Рейтинг IMDb: 4.8.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Фрэнсис Форд Коппола / American Zoetrope, Caesar Film

Фильм мечты Фрэнсиса Форда Копполы рассказывает о гениальном архитекторе, который хочет превратить вырождающийся мегаполис в грандиозную столицу мира, но сталкивается с различными препятствиями на своем пути. В этом году «Мегалополис» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Плохая девочка

Дата выхода: 16 января 2025 года.

Страна: Нидерланды, США.

Жанр: триллер, драма.

Режиссер: Халина Рейн.

В главных ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Эстер Макгрегор.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн / A24, Man Up Film, 2AM

Сюжет фильма «Плохая девочка» сосредоточен на главе крупной компании по имени Роми, которая за пределами работы подчиняется приказам молодого интерна Сэмюэла. Взамен он хранит ее тайну. Сыграв в картине Халины Рейн, Николь Кидман получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль Венецианского кинофестиваля.

Постучись в мою Тверь

Дата выхода: 1 января 2025 года.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссер: Симон Багдасарян.

В главных ролях: Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из фильма «Постучись в мою Тверь», реж. Симон Багдасарян / K.B.A.

По сюжету картины Симона Багдасаряна Алиса приезжает в Тверь ради получения земельного участка на местной ферме, однако своенравный владелец Сергей не настроен его отдавать. Алиса тоже не собирается сдаваться и готова преодолеть все испытания непривычной провинциальной жизни ради достижения своей цели.