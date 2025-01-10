«Фантастическая четверка» и новые «Мстители»: что известно о будущих фильмах Marvel

После окончания неровной Четвертой фазы Пятая и Шестая фазы Marvel уже успели преподнести своим фанатам как безусловный кассовый успех («Дэдпул и Росомаха»), так и худший фильм за всю свою историю («Капитан Марвел 2»). Рассказываем, что известно о будущих полнометражных проектах студии.

Что такое Пятая и Шестая фазы Marvel

Киновселенная Marvel развивается с концептуальной точки зрения. Сейчас она исследует тему альтернативных реальностей. На момент выхода «Железного человека» в 2008 году, и уж тем более финальных «Мстителей» 2019 года никто не мог предположить, что Роберт Дауни-младший вернется в MCU в новом образе. Однако открытие мультивселенной дало студии такую возможность.

Если раньше студии Marvel приходилось искать неочевидные пути возвращения полюбившихся зрителям персонажей, то теперь любое возвращение супергероя или суперзлодея можно привязать к текущей концепции проектов студии.

Фото Кадр из сериала «Локи», реж. Кейт Херрон / Marvel Studios

Например, первый сезон «Локи» 2021 года запустил открытие Мультивселенной, а сам проект вышел после «Войны бесконечности» 2019 года, где Танос убил трикстера. Возвращение Локи еще нельзя было объяснить альтернативной реальностью (Мультивселенная была открыта только в конце сезона), но студия нашла другую лазейку, в рамках внутренней хронологии поставив сериал перед сиквелом «Тора» 2013 года.

Когда Мстители пытались исправить созданный Таносом мир, они нашли способ путешествовать во времени, в частности, в период своих первых шагов, когда им удалось поймать Локи (фильм «Мстители 2012 года). Но попытка персонажей изменить прошлое привела к тому, что богу обмана удалось сбежать.

Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», реж. Джон Уоттс / Marvel Studios

Выход «Человека-паука» 2021 года представил магию Доктора Стрэнджа в новом свете, а также дал возможность студии переосмыслить свое прошлое. Этот фильм стал ступенькой на пути к перезапуску «Сорвиголовы», премьера которого пройдет уже этой весной.

Мультивселенная стала ключевым элементом фильма «Дэдпул и Росомаха», который вытянул студию из череды коммерческих и творческих неудач.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха», реж. Шон Леви / Marvel Studios

После открытия Мультивселенной следующей крупной ставкой MCU стал суперзлодей Канг Завоеватель, роль которого отошла Джонатану Мэйджерсу. Актер прекрасно проявил себя с творческой точки зрения, дебютировав в образе одного из вариантов Канга в сериале «Локи» и позже выступив одним из антагонистов в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Но Джонатан Мэйджерс разрушил свою репутацию. Актера признали виновным в нападении и преследовании. Обвинения против Мэйджерса были очень серьезные, и студия не смогла продолжать сотрудничество с актером. Это означало, что Пятая и Шестые фазы Marvel, фундаментом которых был Канг Завоеватель, нуждались в срочной трансформации.

Фото Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания», реж. Пейтон Рид / Marvel Studios

Marvel решила пойти проверенным путем и призвала Роберта Дауни-младшего к возвращению в киновселенную. Как ни крути, именно его персонаж в свое время обеспечил студии феноменальный успех, и сейчас дает гарантированную лояльность аудитории.

В основной вселенной Тони Старк, которого играл актер, мертв, поэтому Роберт Дауни-младший появится в новых фильмах студии в образе суперзлодея Доктора Дума. Все по канону. Существует целая серия комиксов «Бесславный Железный человек», в которых рассказывается, как Дум стал Железным человеком.

Будущие фильмы Marvel

На данный момент в Пятой и Шестой фазах Marvel анонсировано шесть фильмов, релиз которых запланирован в период с 2025 по 2027 годы.

Пятая фаза

В рамках Пятой фазы студия Marvel выпустила четыре фильма: «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Капитан Марвел 2» и «Дэдпул и Росомаха».

Впереди выход еще двух полнометражных проектов — «Капитан Америка: Новый мир» и «Громовержцы*».

Капитан Америка: Новый мир

Дата выхода: 14 февраля 2025 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик.

Режиссер: Джулиус Она.

В главных ролях: Энтони Маки, Харрисон Форд, Лив Тайлер, Роза Салазар, Джанкарло Эспозито.

Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios

Картина «Капитан Америка: Новый мир» представит Сэма Уилсона в новом образе на большом экране. В MCU он был известен как Сокол, в мини-сериале 2021 года «Сокол и Зимний солдат» персонаж Энтони Маки трансформировался в Капитана Америку, а теперь, в грядущем фильме Marvel, новый кэп работает на правительство и старается сохранять независимость.

Громовержцы*

Дата выхода: 2 мая 2025 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, криминал, приключения.

Режиссер: Джейк Шрейер.

В главных ролях: Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Себастиан Стэн, Джулия Луи-Дрейфус, Рэйчел Вайс.

Фото Кадр из фильма «Громовержцы*», реж. Джейк Шрейер / Marvel Studios

Картина Джейка Шрейера рассказывает о группе антигероев, зовущих себя «Громовержцы», которая пытается выполнять миссии по приказу правительства.

В команду входят усовершенствованный солдат Баки Барнс, женщина с молекулярной нестабильностью Призрак, усиленный суперсолдат Агент США, Черная вдова Елена Белова, русский суперсолдат Красный Страж и Таскмастер.

Шестая фаза

В Шестую фазу Marvel войдут фильмы «Фантастическая четверка: Первые шаги», «Мстители: Судный день», «Мстители: Секретные войны» и картина про Блэйда, выход которой перенесли на неопределенный срок.

В целом Шестая фаза, по большей части, представляет собой переосмысление существующих проектов, «Блэйда» 1998 года и неудачных «Фантастических четверок» прошлых лет. Все эти фильмы (за исключением еще более провальной «Фантастической четверки» 2015 года) вышли до запуска киновселенной Marvel, и теперь она просто собирает культовых персонажей под своим крылом.

Фантастическая четверка: Первые шаги

Дата выхода: 25 июля 2025 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: Мэтт Шекман.

В главных ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Ральф Айнесон.

Фото Постер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман / Marvel Studios

Детали перезапуска серии фильмов о Фантастической четверке пока не раскрываются, но, очевидно, студия очень рассчитывает на успех этого проекта. На роли Рида Ричардса (Мистера Фантастика), Сьюзан Шторм (Невидимой леди), Джонни Шторма (Человека-факела) и Бенна Гримма (Существа) были утверждены Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозев Куинн и Эбон Мосс-Бакрак.

Мстители: Судный день

Дата выхода: 1 мая 2026 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо.

В главных ролях: Крис Эванс, Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл.

Первоначально фильм назывался «Мстители: Династия Канга», но после увольнения Джонатана Мэйджерса студия была вынуждена пойти другим путем, делая ставки на уже известных персонажей киновселенной.

По информации источников, в будущей картине о Мстителях будет более шестидесяти персонажей, включая Тора (Крис Хемсворт), Локи (Том Хиддлстон), Халка (Марк Руффало), Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), Небулы (Карен Гиллан) и Шан-Чи (Симу Лю).

Из подтвержденных на данный момент — персонажи «Фантастической четверки», Капитан Америка версии Энтони Маки (Крис Эванс также появится в фильме, но кого именно сыграет, пока не говорится), Пегги Картер в исполнении Хейли Этвелл, Доктор Стрэндж и Доктор Дум, образ которого воплотит Роберт Дауни-младший.

Мстители: Секретные войны

Дата выхода: 7 мая 2027 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо.

В главных ролях: Джозеф Куинн, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Роберт Дауни мл., Эбон Мосс-Бакрак.

Заключительный полнометражный проект Шестой фазы выйдет только в 2027 году, и детали его сюжета держатся в секрете, однако известно, что в грядущем фильме Marvel будет Фантастическая четверка, Громовержцы и Доктор Дум.

Блэйд

Дата выхода: —.

Страна: США.

Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, боевик.

Режиссер: —.

В главных ролях: Махершала Али, Делрой Линдо, Аарон Пьер, Милан Рэй, Миа Гот.

Впервые о разработке студией Marvel картины о Блэйде стало известно в 2013 году, когда она вернула права на персонажа у New Line Cinema.

Съемки фильма несколько раз откладывались, в том числе, из-за забастовки голливудских сценаристов. Выход «Блэйда» планировался еще в 2023 году, однако теперь судьба фильма неизвестна. Режиссер Бассам Тарик покинул проект из-за конфликтов в расписании. На его место пришел Ян Деманж, но и он прекратил работу над картиной. Сценарий «Блэйда» не раз переписывался, и пока финальной новостью о развитии проекта стало то, что его выход перенесен на неопределенный срок.