Что показали в первой серии второго сезона «Локи»

На платформе Disney+ стартовал второй сезон «Локи». Вспоминаем, чем завершился первый и рассказываем обо всем, что было дальше.

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Чем закончился первый сезон «Локи»

Локи (Том Хиддлстон) и Сильвия (Софи Ди Мартино) нашли Того, кто остается (Джонатан Мэйджерс) и узнали правду о TVA (Управление временными изменениями). Мнения Вариантов разделились. Локи счел доводы самой гуманной версии Канга логичными и был готов списать все происходящее в управлении на необходимое зло, а Сильвия не согласилась с таким решением.

В отличие от Локи-варианта, героиня не собиралась отказываться от великой цели. Славная миссия Сильвии заключалась в уничтожении того, кто стоит за созданием TVA. Героиня пошла до конца: нейтрализовала пытающегося ее остановить Локи и убила Того, кто остается, освободив мультивселенную.

Фото Кадр из первого сезона сериала «Локи»

Оказавшись в TVA, Локи встретился с аналитиком Мобиусу (Оуэн Уилсон) и охотницей B-15 (Вунми Моссаку), чтобы рассказать, кто стоит за созданием TVA и что варианты Того, кто остается, скоро начнут новую войну мультивселенной. Сотрудники TVA не узнали Локи.

Первый сезон заканчивается тем, что Локи в ужасе смотрит на статую одного из вариантов Канга, заменившего статуи Хранителей Времени (андроидов создал Тот, кто остается, чтобы представить их таинственными лидерами TVA).

Фото Кадр из первого сезона сериала «Локи»

Сюжет первой серии второго сезона «Локи»

Мобиус и охотница B-15 объявили охоту на беглого Варианта. Локи скрывается от них, запрыгнув в почтовую тележку. Проникнув на нижний уровень управления, персонаж выясняет, что его не помнит Кейси (Юджин Кордеро). Сотрудник TVA, не знающий, что такое рыба, вызывает подкрепление. Локи, главный козырь которого всегда был в незаурядном интеллекте, слишком долго осознает, что происходит. Но, может быть, это стресс? Не каждый день освобождаешь мультивселенную.

Дезориентацию персонажа усиливает временной скачок. Попав в будущее, где Кейси его помнит, Локи выясняет, где находятся актуальные версии охотницы B-15 и Мобиуса. Герои идут в третий хроноотсек, но Локи переживает еще один временной скачок.

Фото Кадр из второго сезона сериала «Локи»

Тем временем B-15 и Мобиус рассуждают о природе TVA. Охотница хочет открыть сотрудникам управления правду, а аналитик думает, что они к ней не готовы: «Все, что вы делали, неправильно, и ваши боги мертвы». Хранителей Времени не существует, сотрудники управления — Варианты.

Чтобы решить, что делать дальше, B-15, Мобиус и охотник X-5 (Рафаэль Касаль) отправляются в оперативный штаб. Локи почти смог догнать аналитика, но его снова унесло во времени. Персонаж тоже попал в оперативный штаб, но уже в другом времени.

Фото Кадр из второго сезона сериала «Локи»

В штабе на столе лежит отрубленная голова одного из фальшивых Хранителей Времени. Охотница B-15, Мобиус, генерал Докс (Кейт Дики) и судья Гэмбл (Лиз Карр) обсуждают, как поступить с «лишними» временными линиями.

Локи наконец синхронизируется по времени, оказываясь в том же штабе, где и другие персонажи. Забирает у охотника X-5 жезл, которым удаляют Вариантов, и пробивает им стену, чтобы показать, кто стоит за созданием TVA. Генерал Докс приказывает охотнику X-5 найти Сильвию, ведь она виновата во всем, что происходит.

Фото Кадр из второго сезона сериала «Локи»

Локи рассказывает Мобиусу о битве с Сильвией в цитадели в конце времен. Аналитик тактично не уточняет, кто из них победил. Это в целом самый очаровательный момент проекта. Все, кому не лень убеждают, как Сильвия опасна и могущественна, и, честно говоря, не зря, потому что иначе ни за что не догадаешься.

Потом впервые за два сезона происходит невероятное! Локи-вариант внезапно повел себя в характере Локи, не признав, что временные скачки ощущаются болезненно и мучительно. Не самый зрелый поступок, но таков уж этот персонаж. Нетрудно было забыть, ведь до этого в проекте показывали кого-угодно, только не бога обмана.

Фото Кадр из второго сезона сериала «Локи»

Локи и Мобиус идут в отдел ремонта и улучшения, где их встречает Уроборос или, как персонажа называет аналитик, У. Б. (Ке Хюи Куан). В первом сезоне Мобиус говорил, что время в TVA течет иначе. Персонажу не раз стирали память, поэтому он не помнит, что знает У. Б. уже больше 400 лет.

Дальше эпизод как никогда близко подбирается к территории «Доктора Кто». Учитывая, что эти проекты сейчас часть одной большой семьи Disney, выглядит противоречиво.

Вернемся к сюжету. Переживая скачки во времени, Локи забирает у У. Б. экстрактор темпоральной ауры. Аппарат нужен для того, чтобы вытянуть героя из потока времени. Персонажи отправляются к временному станку, сердцу TVA (и как здесь не вспомнить о сердце ТАРДИС?). Он перегружен, потому что не рассчитан на обработку такого огромного количества временных нитей. Мобиус должен отправиться в самый центр станка и запустить экстрактор, а Локи — вырвать себя из ткани пространства и времени.

Охотница B-15 для разнообразия (весь эпизод героиня просто на разный лад говорит, что нельзя обрубать временные нити) решает противостоять плану генерала Докс по поиску Сильвии.

Фото Кадр из второго сезона сериала «Локи»

По первому эпизоду второго сезона «Локи» видно, что проект очень вырос. Том Хиддлстон, правда, зачастую переигрывает, и в его версии Локи больше шекспировской трагедии, чем озорства, но в остальном жаловаться не на что. Да, манера игры несколько театральная, но до буффонады, как в первом сезоне, не доходит.

В том, как выглядит актерская работа на экране, очень многое зависит от режиссера. Первый сезон «Локи» снимала Кейт Херрон, и это была катастрофа. Во втором сезоне на ее место пришли постановщики Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снявшие для Marvel мини-сериал «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком. Результат налицо.

Оуэн Уилсон всегда был убедителен в образе Мобиуса. К тому же, его персонаж изменился в лучшую сторону. В первом сезоне трудно было понять, почему Локи называет аналитика своим другом, а сейчас никаких вопросов. Мобиус рискует собой, чтобы ему помочь.

У. Б. дает Локи таймер и говорит, что когда на нем зажжется зеленый индикатор, богу обмана нужно будет себя удалить. Главное не опоздать, чтобы не потеряться во времени навсегда.

После завершения миссии герои направляются искать Сильвию.

Фото Кадр из второго сезона сериала «Локи»

Что происходит в сцене после титров первого эпизода второго сезона «Локи»

После того, как Сильвия убила Того, кто остается и завершила славную миссию, героиня переместилась в 1982 год в город Брокстон, штат Оклахома. Пришла в местный «Макдоналдс» и попросила дать ей что-то дохлое, по возможности без лица. Впервые за всю жизнь у Сильвии появилась возможность увидеть мир, которому ничего не угрожает (чтобы оставаться незамеченной для TVA, героиня все время пряталась в апокалипсисах). Когда кассир предложил Сильвии выбрать что-то из меню, глядя на все, что она упустила за годы в бегах, героиня сказала: «Я хочу попробовать все».

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