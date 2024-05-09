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Что посмотреть 9 мая: советские и российские фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

5 мин.

Что посмотреть 9 мая: 5 любимых фильмов россиян ко Дню Победы

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Летят журавли»
Фото Кадр из фильма «Летят журавли»
Кадр из фильма «Офицеры»
Фото Кадр из фильма «Офицеры»
Кадр из фильма «Т-34»
Фото Кадр из фильма «Т-34»
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Фото Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Кадр из фильма «Они сражались за Родину»
Фото Кадр из фильма «Они сражались за Родину»
Кадр из фильма «...А зори здесь тихие»
Фото Кадр из фильма «...А зори здесь тихие»
Кадр из фильма «В бой идут одни «старики»
Фото Кадр из фильма «В бой идут одни «старики»
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Несколько лет назад Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал рейтинг самых популярных кинолент о Великой Отечественной войне. Список был составлен по результатам опроса россиян, которые почти единогласно отдали предпочтение советской классике (в топ-5 попал лишь один современный фильм). Рассказываем, какие картины стоит посмотреть в День победы.

Лучшие режиссерские дебюты: первые фильмы известных режиссеров. 8 дебютных фильмов известных режиссеров: от Жан-Люка Годара до Греты Гервиг

1 — В бой идут одни «старики»

Год: 1973.
Страна: СССР.
Режиссер: Леонид Быков.
В главных ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.
Рейтинг IMDb: 8,2

Фото Кадр из фильма «В бой идут одни «старики»

Лидером опроса ВЦИОМ стал фильм Леонида Быкова «В бой идут одни «старики», который получил 26% голосов. Также стоит отметить, что на сегодняшний день картина о поющей эскадрилье занимает 59-е место в рейтинге «250 лучших фильмов» на сайте «Кинопоиск».

По изначальной задумке постановщика ленту, повествующую о буднях летчиков-истребителей, собирались снимать на цветную пленку, однако студия выделила только черно-белую. Колоризацию (преобразование черно-белого кино в цветное — прим.ред.) военного фильма провели только в 2009 году.

Кстати, Леонид Быков — режиссер, один из авторов сценария и исполнитель главной роли — и сам мечтал стать летчиком, но поступить в училище ему помешал невысокий рост.

2 — ...А зори здесь тихие

Год: 1972.
Страна: СССР.
Режиссер: Станислав Ростоцкий.
В главных ролях: Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук, Ирина Долганова.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «...А зори здесь тихие»

Второе место заняла экранизация повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...»: за военную драму Станислава Ростоцкого проголосовали 20% опрошенных. В топ-250 «Кинопоиска» история о девушках-зенитчицах расположилась на 56-й строчке.

В 1973 году картина «...А зори здесь тихие» была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Она также принимала участие во Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате (первый приз) и Международном кинофестивале в Венеции.

Также в активе ленты — премия Ленинского комсомола (1974) и звание лучшего фильма года по итогам 1972 года от журнала «Советский экран».

3 — Они сражались за Родину

Год: 1975.
Страна: СССР.
Режиссер: Сергей Бондарчук.
В главных ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Они сражались за Родину»

Киноадаптация романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» расположилась на третьем месте: ленте Сергея Бондарчука отдали предпочтение 15% россиян. В топ-250 «Кинопоиска» военная драма занимает 63-ю строчку.

В 1975 году фильм, ставший последним для Василия Шукшина (актер умер во время съемок), участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля («Золотая пальмовая ветвь» тогда досталась алжирской «Хронике огненных лет» о борьбе за независимость от Франции).

Кроме того, картина получила Государственную премию РСФСР (1977) и звание лучшего фильма года по итогам 1975 года от журнала «Советский экран».

4 — Семнадцать мгновений весны

Год: 1973.
Страна: СССР.
Режиссер: Татьяна Лиознова.
В главных ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Екатерина Градова, Ростислав Плятт, Олег Табаков.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9.
Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» получил только 13% голосов, зато в сериальном рейтинге «Кинопоиска» экранизация одноименного романа Юлиана Семенова занимает почетное 5-е место (выше — лишь «Сопрано», «Офис», «Игра престолов» и «Во все тяжкие»).

История Штирлица сразу же обрела небывалую популярность — такую, что повторный показ состоялся всего лишь через три месяца после премьеры. В 2009 году сериал «Семнадцать мгновений весны», как и упомянутый ранее фильм «В бой идут одни «старики», прошел процесс колоризации и реставрации.

5 — Т-34

Год: 2018.
Страна: Россия.
Режиссер: Алексей Сидоров.
В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Т-34»

Единственный современный фильм, вошедший в пятерку лучших по результатам опроса россиян, тоже заработал 13% голосов. Однако в отличие от советских хитов картина «Т-34» не входит в топ-250 «Кинопоиска».

В 2020 году лента о попавшем в концлагерь молодом танкисте получила три премии «Золотой орел» (всего номинаций было тринадцать): «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшие визуальные эффекты».

Вторая пятерка по результатам опроса мужчин

6 — «Освобождение»;

7 — «Сталинград» (1989);

8 — «Горячий снег»;

9 — «Смерш»;

10 — «Офицеры».

Фото Кадр из фильма «Офицеры»

Вторая пятерка по результатам опроса женщин

6 — «Летят журавли»;

7 — «Офицеры»;

8 — «Освобождение»;

9 — «Блокада Ленинграда»;

10 — «Сталинград» (1989).

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