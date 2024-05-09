Что посмотреть 9 мая: 5 любимых фильмов россиян ко Дню Победы

Несколько лет назад Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал рейтинг самых популярных кинолент о Великой Отечественной войне. Список был составлен по результатам опроса россиян, которые почти единогласно отдали предпочтение советской классике (в топ-5 попал лишь один современный фильм). Рассказываем, какие картины стоит посмотреть в День победы.

1 — В бой идут одни «старики»

Год: 1973.

Страна: СССР.

Режиссер: Леонид Быков.

В главных ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 8,2

Фото Кадр из фильма «В бой идут одни «старики»

Лидером опроса ВЦИОМ стал фильм Леонида Быкова «В бой идут одни «старики», который получил 26% голосов. Также стоит отметить, что на сегодняшний день картина о поющей эскадрилье занимает 59-е место в рейтинге «250 лучших фильмов» на сайте «Кинопоиск».

По изначальной задумке постановщика ленту, повествующую о буднях летчиков-истребителей, собирались снимать на цветную пленку, однако студия выделила только черно-белую. Колоризацию (преобразование черно-белого кино в цветное — прим.ред.) военного фильма провели только в 2009 году.

Кстати, Леонид Быков — режиссер, один из авторов сценария и исполнитель главной роли — и сам мечтал стать летчиком, но поступить в училище ему помешал невысокий рост.

2 — ...А зори здесь тихие

Год: 1972.

Страна: СССР.

Режиссер: Станислав Ростоцкий.

В главных ролях: Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук, Ирина Долганова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «...А зори здесь тихие»

Второе место заняла экранизация повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...»: за военную драму Станислава Ростоцкого проголосовали 20% опрошенных. В топ-250 «Кинопоиска» история о девушках-зенитчицах расположилась на 56-й строчке.

В 1973 году картина «...А зори здесь тихие» была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Она также принимала участие во Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате (первый приз) и Международном кинофестивале в Венеции.

Также в активе ленты — премия Ленинского комсомола (1974) и звание лучшего фильма года по итогам 1972 года от журнала «Советский экран».

3 — Они сражались за Родину

Год: 1975.

Страна: СССР.

Режиссер: Сергей Бондарчук.

В главных ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Они сражались за Родину»

Киноадаптация романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» расположилась на третьем месте: ленте Сергея Бондарчука отдали предпочтение 15% россиян. В топ-250 «Кинопоиска» военная драма занимает 63-ю строчку.

В 1975 году фильм, ставший последним для Василия Шукшина (актер умер во время съемок), участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля («Золотая пальмовая ветвь» тогда досталась алжирской «Хронике огненных лет» о борьбе за независимость от Франции).

Кроме того, картина получила Государственную премию РСФСР (1977) и звание лучшего фильма года по итогам 1975 года от журнала «Советский экран».

4 — Семнадцать мгновений весны

Год: 1973.

Страна: СССР.

Режиссер: Татьяна Лиознова.

В главных ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Екатерина Градова, Ростислав Плятт, Олег Табаков.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9.

Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» получил только 13% голосов, зато в сериальном рейтинге «Кинопоиска» экранизация одноименного романа Юлиана Семенова занимает почетное 5-е место (выше — лишь «Сопрано», «Офис», «Игра престолов» и «Во все тяжкие»).

История Штирлица сразу же обрела небывалую популярность — такую, что повторный показ состоялся всего лишь через три месяца после премьеры. В 2009 году сериал «Семнадцать мгновений весны», как и упомянутый ранее фильм «В бой идут одни «старики», прошел процесс колоризации и реставрации.

5 — Т-34

Год: 2018.

Страна: Россия.

Режиссер: Алексей Сидоров.

В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Т-34»

Единственный современный фильм, вошедший в пятерку лучших по результатам опроса россиян, тоже заработал 13% голосов. Однако в отличие от советских хитов картина «Т-34» не входит в топ-250 «Кинопоиска».

В 2020 году лента о попавшем в концлагерь молодом танкисте получила три премии «Золотой орел» (всего номинаций было тринадцать): «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшие визуальные эффекты».

Вторая пятерка по результатам опроса мужчин

6 — «Освобождение»;

7 — «Сталинград» (1989);

8 — «Горячий снег»;

9 — «Смерш»;

10 — «Офицеры».

Фото Кадр из фильма «Офицеры»

Вторая пятерка по результатам опроса женщин

6 — «Летят журавли»;

7 — «Офицеры»;

8 — «Освобождение»;

9 — «Блокада Ленинграда»;

10 — «Сталинград» (1989).