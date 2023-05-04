6 фильмов и мультфильмов для просмотра всей семьей

Эти картины можно и даже нужно смотреть всей семьей. Рассказываем про самые интересные: от мультфильмов про эмоции до драм о взрослении и ответственности.

«Один дома»

реж. Крис Коламбус, 1990

Кадр из фильма «Один дома».

Сюжет о Кевине Маккаллистере — 8-летнем мальчике, семья которого уехала праздновать Рождество в Париж, забыв мальчика дома — одна из главных праздничных историй в массовой культуре. Зритель вместе с Кевином злится на родственников, веселится в пустом доме, боится грабителей и соседей, а позже мечтает о том, чтобы Маккалистеры вернулись в Чикаго.

«Один дома» — не просто комедия о мальчике, который защищает дом от «мокрых бандитов». Это довольно чуткая драма об умении просить прощения у близких и прощать их — так никому не придется «исчезать» или страдать от одиночества из-за давних обид.

«Гарри Поттер и философский камень»

реж. Крис Коламбус, 2001

«Гарри Поттер и философский камень»

У каждого фаната фильмов про «Гарри Поттера» свой ответ на вопрос о любимой части. Кому-то нравится режиссура Куарона в «Узнике Азкабана», кому-то — эпичность и мрачность «Даров смерти» Дэвида Йейтса. Тем не менее значимость «Философского камня» не смогут отрицать ни те ни другие.

«Философский камень» познакомил миллионы зрителей с миром «Гарри Поттера» и создал устоявшиеся образы всех героев книг Джоан Роулинг. Сейчас же картина Коламбуса превратилась в еще одну сказку, с помощью которой взрослые могут, во-первых, вернуться в детство и, во-вторых, познакомить с «Гарри Поттером» уже своих детей.

«Тренер Картер»

реж. Томас Картер, 2005

Кадр из фильма «Тренер Картер».

«Тренер Картер» больше чем история о команде неблагополучных подростков, которая преодолевает трудности и выходит на череду побед. В первую очередь это драма о детях, на которых плевать и учителям, и родителям. Интерес к ним появляется ровно в тот момент, когда команда начинает побеждать и, вероятно, заканчивается на первом же поражении.

Герой Сэмюэла Джексона для подопечных становится не просто тренером, а отцовской фигурой — единственным человеком, который понимает, что их баскетбольная карьера закончится с окончанием школы, а проблемы останутся. Потому тренер Картер учит спортсменов дисциплине в первую очередь не для побед на площадке, а для побед за ее пределами — в учебе, в карьере, дома.

Если «Гол!» про вундеркинда Сантьяго Муньеса может вдохновить зрителя и заставить верить в себя, то «Тренер Картер» дает проверку реальностью, в которой вероятность попасть в тюрьму значительно выше вероятности стать звездой NBA.

«ВАЛЛ-И»

реж. Эндрю Стэнтон, 2008

Кадр из мультфильма «Валли».

«ВАЛЛ-И» — фильм-конструктор, который через историю милого робота-мусорщика говорит о силе любви, проблемах экологии и рисках для всего человечества.

Картина, которая начинается на превратившейся в огромную свалку Земле с одним лишь немым ВАЛЛ-И и его тараканом на главных ролях, позже фигурально и буквально отправляется в космос. С высоты лучше видны и чувства, которые могут испытывать даже железные помощники, и пессимистичные перспективы человечества: необходимость покинуть громадную свалку, которая когда-то была планетой, неспособность даже встать с дивана и восстание искусственного интеллекта, списанного с HAL 9000 Кубрика.

Впрочем, рекламировать «ВАЛЛ-И» вряд ли нужно: если вы его видели, то знаете, что он абсолютно невероятен; а если не видели — никакая рецензия не опишет эмоций от первого просмотра.

«Головоломка»

реж. Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен, 2015

Кадр из мультфильма «Головоломка».

«Головоломка» — наиболее наглядная демонстрация того, что происходит с человеком при взрослении и как на нем сказывается стресс. В этом гениальность простой идеи показать на экране основные эмоции главной героини — Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость.

Депрессия из-за переезда приводит к потере Радости и Грусти — на их место приходит уже знакомый Райли Гнев и вечно витающее в воздухе уныние. Метафорой взросления становится масштабное изменение внутреннего мира и отказ от того, с чем ассоциируется детство. Так «Головоломка» из просто мультфильма превращается в своеобразный сеанс семейной психотерапии — с его помощью и дети, и родители могут лучше понять друг друга и самих себя.

«Леди Берд»

реж. Грета Гервиг, 2017

Кадр из фильма «Леди Берд».

Кристина (Сирша Ронан) — портрет типичного подростка: она мечтает об учебе в большом городе, ссорится с мамой и чувствует себя не такой, как окружающие. Она меняет круг общения, пытается понравиться «крутым» ребятам и, главное, старается понять и найти себя.

«Леди Берд» — это «Головоломка» о подростках. В отличие от других историй о бунтующих тинейджерах, картина не пытается ничему научить ни своих героев, ни их родителей. Это просто очень личная и точная история постановщицы Греты Гервиг, которая с высоты опыта и рефлексии пытается фиксировать и свои чувства, и позицию родителей, которая когда-то казалась враждебной. Опять же, картина не о том, как что-то исправить или изменить, а о том, как детям и родителям понять друг друга.

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