7 сериалов с удивительными и захватывающими мирами

Испокон веков люди придумывали мифы, легенды и сказки, чтобы объяснять неизвестное. Часто события фольклора происходят не в нашем привычном мире, а в совсем других реальностях, наполненных удивительными вещами.

Спустя столетия люди все еще любят описывать фантастические миры, но теперь скорее, чтобы сбежать от реальности. Это все выливается в произведения массовой культуры, важное место в которой занимают сериалы.

Давайте вспомним те из них, которые смогут перенести нас в далекие и прекрасные, а иногда и ужасные, но такие притягательные иные миры.

«Доктор Кто»

Начнем с британской классики! «Доктор Кто» — научно-фантастический сериал BBC, который вышел на экраны еще в 1963-м году. Но не пугайтесь! Вам не придется мириться с плохим качеством картинки и звука. Сериал был возобновлен в 2005 году и с тех пор не требует от зрителя знания оригинальных сезонов.

Так о чем же это произведение и кто такой этот доктор?

Доктор Кто — эксцентричный инопланетянин с планеты Галлифрей, но выглядит он как обычный человек. С помощью уникального космического корабля под названием ТАРДИС он перемещается сквозь время и пространство. Интереса добавляет и то, что это чудо техники выглядит, как старая британская полицейская будка.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

За 39 сезонов и 871 эпизод главный персонаж и его спутники умудрились посетить множество миров, спасти миллионы жизней и изучить россыпь инопланетных цивилизаций. Среди них мир бесчувственных машин, несущих смерть всему живому, мир мистических существ в виде каменных ангелов, планета, на которой живут безносые собаки, и планета, на которой собраны все написанные человечеством книги.

За время производства сериала главного героя сыграли четырнадцать актеров, среди которых Дэвид Теннант и Мэтт Смитт. А в специальных эпизодах маску персонажа примерили Джон Херт и Питер Кушинг. Смена внешности и характера объясняется в сериале. Доктор Кто — представитель расы повелителей времени. Это бессмертные существа, которые могут перерождаться. Последнее воплощение легендарного британского персонажа сыграет звезда сериала «Половое воспитание» Шути Гатва.

«Темные начала»

Из далекого космоса переместимся в параллельные миры. Сериал «Темные начала», состоящий из трех сезонов, рассказывает историю девочки по имени Лира Белаква. В основу картины легла книжная трилогия Филипа Пулмана. Главная героиня отправляется в удивительное приключение, во время которого посещает не только Северный полюс, но еще и множество параллельных миров.

Фото Кадр из сериала «Темные начала»

Сама Лира живет в викторианское время в Оксфорде. Здесь у каждого есть деймон — физическое проявление его души в виде зверька. Другой мир — мир Читтагацце, «город в небе», который можно увидеть в северном сиянии. Также в сериале мы увидим Небесную республику с ангелами, мир галливспайнов, крошечных людей и мир мертвых.

«Воспитанные волками»

Переместимся на родную планету. Но не в настоящее время, а в будущее, где человечество разделилось на две фракции: религиозных фанатиков и атеистов. Непримиримые разногласия между сторонами конфликта привели к уничтожению Земли. По сюжету спастись смогли лишь те, кто попал на космический ковчег, а еще два андроида с десятком людских эмбрионов.

Режиссером первых двух серий и продюсером сериала выступил известный многим автор «Бегущего по лезвию» и «Чужого» Ридли Скотт, и его влияние ощущается.

Фото Кадр из сериала «Воспитанные волками»

Негостеприимный мир Кеплер-22b, где происходят основные действия сериала, полон загадочных тайн, а сюжет имеет множество религиозных отсылок. Планета продемонстрирует зрителям два полюса: пустынный и тропический. Любителям мрачной фантастики есть на что посмотреть.

«Мир Дикого Запада»

«Диснейленд на максималках встречает вестерны» — очень краткое и очень точное описание того, что происходит в сериале. Джонатан Нолан (это не тот Нолан, о котором вы подумали) вместе с супругой Лизой Джой решили адаптировать старый фильм Westworld 1973-го года.

В 2016-м году вышел первый сезон, получивший восторженные отзывы критиков и зрителей. Сериал рассказывает о парке развлечений, населенном андроидами. Но не все так просто на Диком Западе. За четыре сезона сценаристы осветили немало тем: от искусственного интеллекта до религии. А место действия не ограничилось одним лишь парком развлечений.

Фото Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

«Маньяк»

Несмотря на обилие чудесных миров, все самое интересное таится внутри человеческого сознания. Именно так и подумал один из авторов «Настоящего детектива» и решил адаптировать для Netflix норвежский сериал под названием «Маньяк».

Черная комедия рассказывает о добровольцах, которые решились на тестирование экспериментального препарата. Главные роли в сериале исполнили Джона Хилл и Эмма Стоун. За 10 серий их персонажи побывали и в фэнтезийном Средневековье, и в далеком будущем. Каждый мир — своего рода метафора эмоционального и психологического состояния героев.

Фото Кадр из сериала «Маньяк»

Сериал ловко меняет жанры и остроумно высмеивает пороки общества, исследуя природу человеческого сознания.

«Игра престолов» и «Дом дракона»

«Игра престолов» известна сюжетными хитросплетениями, ведь никто из героев не застрахован от смерти. Но давайте оглянемся на мир, созданный Джорджем Мартином. Он не менее поражающий! Детально описанные королевства Вестероса, вольные города Эссоса, загадочный Асшай и пугающая мифическая ледяная стена точно оставят в вашей памяти хотя бы примерную карту. Все это не просто дополняет повествование — этот мир затягивает, и его хочется изучать и узнавать.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Шоуранеры сериала прекрасно справились с адаптацией мрачной вселенной книг Мартина. Исключением, пожалуй, является лишь последний сезон. Однако приквел «главного сериала 2010-х», «Дом Дракона», возвращает веру в то, что еще не все потеряно для «Мира льда и пламени». Новый проект погружает нас в легендарные времена, когда драконы были почти как домашние животные.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

«Полуночные проповеди»

Мультипликация в принципе дает режиссерам больше инструментов для воплощения самых безумных идей, но не каждый мультсериал способен так поражать. «Полуночные проповеди» — не особо популярный и довольно специфический мультсериал от создателей «Времени приключений». Он рассказывает историю Клэнси Гилроя, персонажа-подкастера, который путешествует по мирам-симуляциям и задает разным существам вопросы о смысле жизни, смерти и сознании.

Фото Кадр из мультсериала «Полуночные проповеди»

Невероятные миры сериалов развлекают, вдохновляют и заставляют задуматься о нашей собственной реальности. Поэтому желаем приятного просмотра! Сполна насладитесь удивительными приключениями, которые они предлагают.

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