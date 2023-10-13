Очень страшное кино: 8 культовых ужастиков

Пятница, 13-е — феномен, окутанный тайнами и суевериями. По одной из самых популярных версий, в 1307 году именно в пятницу, 13-го арестовали высокопоставленных членов Ордена тамплиеров: их обвинили в ереси и богохульстве, а большинство в итоге казнили. В современном мире подобный день — это всего лишь повод пересмотреть любимые хорроры. Собрали несколько знаковых ужастиков: от классических слешеров и мистических триллеров до экспериментальных картин в жанре «найденная пленка».

Хеллоуин

Год: 1978.

Страна: США.

Режиссер: Джон Карпентер.

В главных ролях: Дональд Плезенс, Джейми Ли Кертис, Нэнси Кайс, П.Дж. Соулз и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Хэллоуин»

Поджанр хорроров под названием «слешер» обычно повествует о психопате (чаще всего в маске), который один за другим убивает несколько подростков. Классическим примером является «Хеллоуин» Джона Карпентера. По сюжету маньяк Майкл Майерс сбежал из психиатрической лечебницы, куда его поместили за убийство собственной сестры, и принялся терроризировать родной городок.

Фильм прославил будущую лауреатку «Оскара» Джейми Ли Кертис, а впоследствии она снялась еще в нескольких ужастиках и получила титул «королева крика» (англ. scream queen). Кроме того, «Хеллоуин» дал старт одноименной франшизе, которая сейчас насчитывает более десяти картин.

Сияние

Год: 1980.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Стэнли Кубрик.

В главных ролях: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд, Скэтмэн Крозерс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Сияние»

«Сияние» — это самый настоящий кинопарадокс. Фильм является одной из известнейших экранизаций Стивена Кинга, при этом сам автор считает ее неудачной. В год выхода лента получила множество отрицательных рецензий и даже две номинации на «Золотую малину» («Худший режиссер» и «Худшая женская роль»), однако сегодня без работы Стэнли Кубрика не обходится ни один список знаковых хорроров.

Фото Кадр из фильма «Доктор Сон»

В 2019 году на экраны вышел сиквел «Сияния», получивший более лестные отзывы. Лента Майка Флэнагана, который до этого экранизировал другой роман Стивена Кинга — «Игру Джералда», сосредоточилась на судьбе повзрослевшего Дэнни Торранса. Главную роль в фильме «Доктор Сон» исполнил Юэн Макгрегор.

Кошмар на улице Вязов

Год: 1984.

Страна: США.

Режиссер: Уэс Крэйвен.

В главных ролях: Хэзер Лэнгенкэмп, Роберт Инглунд, Джонни Депп, Джон Сэксон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Еще одним классическим слешером, запустившим хоррор-франшизу, стал «Кошмар на улице Вязов». В 1985 году он претендовал на премию «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов», но уступил «Гремлинам».

Картина повествует о подростках, которые видят один и тот же сон о жутком персонаже с обожженным лицом, но вскоре выясняется, что Фредди Крюгер очень даже реален. Поговаривают, что маньяк получил это имя в честь парня, который издевался в школе над режиссером фильма Уэсом Крэйвеном. Также стоит отметить, что «Кошмар на улице Вязов» стал кинодебютом Джонни Деппа.

Крик

Год: 1996.

Страна: США.

Режиссер: Уэс Крэйвен.

В главных ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Скит Ульрих и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Крик»

Уэс Крэйвен срежиссировал не один культовый слешер: разумеется, нельзя не упомянуть «Крик». История о жестоких убийствах в Вудсборо, за которыми стоит Призрачное лицо, отсылает к другим известным ужастикам, в частности — к «Хеллоуину», «Пятнице 13» и «Кошмару на улице Вязов».

Главная роль могла достаться Дрю Берримор, но в итоге старшеклассницу Сидни Прескотт сыграла Нив Кэмпбелл, а Дрю засветилась в открывающей сцене. Сегодня Сидни считается одной из лучших героинь, попадающих в образ «последней девушки» (final girl): речь идет о тех женских персонажах, которые противостоят антагонисту и в финале остаются в живых.

Фото Кадр из фильма «Крик»

Пару лет назад франшиза «Крик» была перезапущена: в фильмах появились новые персонажи, однако формально «Крик» и «Крик 6» стали прямым продолжением оригинальных картин Уэса Крэйвена. Одну из героинь сыграла звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Не обошлось и без возвращения Сидни Прескотт, а также журналистки Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) и полицейского Дьюи Райли (Дэвид Аркетт).

Факультет

Год: 1998.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Роберт Родригес.

В главных ролях: Элайджа Вуд, Джош Хартнетт, Клеа ДюВалл, Джордана Брюстер и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Факультет»

Роберт Родригес снял культовый хоррор «От заката до рассвета», но не стоит забывать его чуть менее известную работу в этом жанре — научно-фантастический фильм ужасов «Факультет». Лента о группе подростков, которые обнаруживают, что в преподавателей из их школы вселились инопланетяне, претендовала на две премии «Сатурн»: актерскую номинацию получил Джош Хартнетт, впоследствии засветившийся в таких хитах, как «Перл-Харбор» и «Город грехов».

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссеры: Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес.

В главных ролях: Хезер Донахью, Джошуа Леонард, Майкл С. Уильямс, Боб Гриффин и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

Жанр «найденная пленка» представляет собой псевдодокументальный фильм, смонтированный из видеоматериалов, которые были обнаружены в камерах пропавших или погибших героев. «Ведьма из Блэр» не стала первым представителем жанра, однако возродила его популярность.

Фильм, отмеченный призом молодежного жюри на Каннском кинофестивале, повествует об исчезнувших в лесу студентах-кинематографистах: отснятый ими материал о местной ведьме был найден спустя год. Кстати, маркетинговая кампания проекта была выстроена таким образом, что многие зрители были абсолютно уверены в реальности истории.

Другие

Год: 2001.

Страна: Испания, США, Франция, Италия.

Режиссер: Алехандро Аменабар.

В главных ролях: Николь Кидман, Финола Флэнаган, Кристофер Экклстон, Алакина Манн и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Другие»

Фильм «Другие» нельзя назвать классическим ужастиком: в нем почти отсутствуют скримеры, а главный антагонист — это не маньяк в маске. И все же этот мистический триллер нередко можно обнаружить в рейтингах лучших хорроров. Он принес Николь Кидман «Сатурн» и номинации на «Золотой глобус», «Гойю» и премию Британской академии.

Актриса сыграла женщину по имени Грейс, которая живет в уединенном особняке с двумя детьми. Ее сын и дочь не переносят солнечного света, поэтому новым слугам приходится следить за тем, чтобы шторы всегда были закрыты. Вскоре обитатели дома начинают замечать присутствие потусторонних сил. Но призраки ли это?

Звонок

Год: 2002.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Гор Вербински.

В главных ролях: Наоми Уоттс, Мартин Хендерсон, Дэвид Дорфман, Брайан Кокс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Звонок»

Ремейк одноименного японского фильма ужасов положил начало череде западных адаптаций азиатских хорроров: после успеха «Звонка» в прокат вышли, например, «Проклятие» с Сарой Мишель Геллар и «Темная вода» с Дженнифер Коннелли.

Что касается «Звонка», на премии «Сатурн» он был отмечен в категории «Лучший фильм ужасов» (ленте удалось обойти «Обитель зла», «Королеву проклятых» и сиквел «Блэйда»). Еще одну статуэтку получила Наоми Уоттс: актрисе досталась роль журналистки Рэйчел Келлер, которая берется за расследование загадочных смертей, связанных с якобы проклятой видеокассетой.

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