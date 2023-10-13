Очень страшное кино: 8 культовых ужастиков

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Пятница, 13-е — феномен, окутанный тайнами и суевериями. По одной из самых популярных версий, в 1307 году именно в пятницу, 13-го арестовали высокопоставленных членов Ордена тамплиеров: их обвинили в ереси и богохульстве, а большинство в итоге казнили. В современном мире подобный день — это всего лишь повод пересмотреть любимые хорроры. Собрали несколько знаковых ужастиков: от классических слешеров и мистических триллеров до экспериментальных картин в жанре «найденная пленка».
Год: 1978.
Страна: США.
Режиссер: Джон Карпентер.
В главных ролях: Дональд Плезенс, Джейми Ли Кертис, Нэнси Кайс, П.Дж. Соулз и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Поджанр хорроров под названием «слешер» обычно повествует о психопате (чаще всего в маске), который один за другим убивает несколько подростков. Классическим примером является «Хеллоуин» Джона Карпентера. По сюжету маньяк Майкл Майерс сбежал из психиатрической лечебницы, куда его поместили за убийство собственной сестры, и принялся терроризировать родной городок.
Фильм прославил будущую лауреатку «Оскара» Джейми Ли Кертис, а впоследствии она снялась еще в нескольких ужастиках и получила титул «королева крика» (англ. scream queen). Кроме того, «Хеллоуин» дал старт одноименной франшизе, которая сейчас насчитывает более десяти картин.
Год: 1980.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Стэнли Кубрик.
В главных ролях: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд, Скэтмэн Крозерс и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,4.
«Сияние» — это самый настоящий кинопарадокс. Фильм является одной из известнейших экранизаций Стивена Кинга, при этом сам автор считает ее неудачной. В год выхода лента получила множество отрицательных рецензий и даже две номинации на «Золотую малину» («Худший режиссер» и «Худшая женская роль»), однако сегодня без работы Стэнли Кубрика не обходится ни один список знаковых хорроров.
В 2019 году на экраны вышел сиквел «Сияния», получивший более лестные отзывы. Лента Майка Флэнагана, который до этого экранизировал другой роман Стивена Кинга — «Игру Джералда», сосредоточилась на судьбе повзрослевшего Дэнни Торранса. Главную роль в фильме «Доктор Сон» исполнил Юэн Макгрегор.
Год: 1984.
Страна: США.
Режиссер: Уэс Крэйвен.
В главных ролях: Хэзер Лэнгенкэмп, Роберт Инглунд, Джонни Депп, Джон Сэксон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Еще одним классическим слешером, запустившим хоррор-франшизу, стал «Кошмар на улице Вязов». В 1985 году он претендовал на премию «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов», но уступил «Гремлинам».
Картина повествует о подростках, которые видят один и тот же сон о жутком персонаже с обожженным лицом, но вскоре выясняется, что Фредди Крюгер очень даже реален. Поговаривают, что маньяк получил это имя в честь парня, который издевался в школе над режиссером фильма Уэсом Крэйвеном. Также стоит отметить, что «Кошмар на улице Вязов» стал кинодебютом Джонни Деппа.
Год: 1996.
Страна: США.
Режиссер: Уэс Крэйвен.
В главных ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Скит Ульрих и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Уэс Крэйвен срежиссировал не один культовый слешер: разумеется, нельзя не упомянуть «Крик». История о жестоких убийствах в Вудсборо, за которыми стоит Призрачное лицо, отсылает к другим известным ужастикам, в частности — к «Хеллоуину», «Пятнице 13» и «Кошмару на улице Вязов».
Главная роль могла достаться Дрю Берримор, но в итоге старшеклассницу Сидни Прескотт сыграла Нив Кэмпбелл, а Дрю засветилась в открывающей сцене. Сегодня Сидни считается одной из лучших героинь, попадающих в образ «последней девушки» (final girl): речь идет о тех женских персонажах, которые противостоят антагонисту и в финале остаются в живых.
Пару лет назад франшиза «Крик» была перезапущена: в фильмах появились новые персонажи, однако формально «Крик» и «Крик 6» стали прямым продолжением оригинальных картин Уэса Крэйвена. Одну из героинь сыграла звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Не обошлось и без возвращения Сидни Прескотт, а также журналистки Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) и полицейского Дьюи Райли (Дэвид Аркетт).
Год: 1998.
Страна: США, Мексика.
Режиссер: Роберт Родригес.
В главных ролях: Элайджа Вуд, Джош Хартнетт, Клеа ДюВалл, Джордана Брюстер и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,6.
Роберт Родригес снял культовый хоррор «От заката до рассвета», но не стоит забывать его чуть менее известную работу в этом жанре — научно-фантастический фильм ужасов «Факультет». Лента о группе подростков, которые обнаруживают, что в преподавателей из их школы вселились инопланетяне, претендовала на две премии «Сатурн»: актерскую номинацию получил Джош Хартнетт, впоследствии засветившийся в таких хитах, как «Перл-Харбор» и «Город грехов».
Год: 1999.
Страна: США.
Режиссеры: Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес.
В главных ролях: Хезер Донахью, Джошуа Леонард, Майкл С. Уильямс, Боб Гриффин и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Жанр «найденная пленка» представляет собой псевдодокументальный фильм, смонтированный из видеоматериалов, которые были обнаружены в камерах пропавших или погибших героев. «Ведьма из Блэр» не стала первым представителем жанра, однако возродила его популярность.
Фильм, отмеченный призом молодежного жюри на Каннском кинофестивале, повествует об исчезнувших в лесу студентах-кинематографистах: отснятый ими материал о местной ведьме был найден спустя год. Кстати, маркетинговая кампания проекта была выстроена таким образом, что многие зрители были абсолютно уверены в реальности истории.
Год: 2001.
Страна: Испания, США, Франция, Италия.
Режиссер: Алехандро Аменабар.
В главных ролях: Николь Кидман, Финола Флэнаган, Кристофер Экклстон, Алакина Манн и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,6.
Фильм «Другие» нельзя назвать классическим ужастиком: в нем почти отсутствуют скримеры, а главный антагонист — это не маньяк в маске. И все же этот мистический триллер нередко можно обнаружить в рейтингах лучших хорроров. Он принес Николь Кидман «Сатурн» и номинации на «Золотой глобус», «Гойю» и премию Британской академии.
Актриса сыграла женщину по имени Грейс, которая живет в уединенном особняке с двумя детьми. Ее сын и дочь не переносят солнечного света, поэтому новым слугам приходится следить за тем, чтобы шторы всегда были закрыты. Вскоре обитатели дома начинают замечать присутствие потусторонних сил. Но призраки ли это?
Год: 2002.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Гор Вербински.
В главных ролях: Наоми Уоттс, Мартин Хендерсон, Дэвид Дорфман, Брайан Кокс и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,1.
Ремейк одноименного японского фильма ужасов положил начало череде западных адаптаций азиатских хорроров: после успеха «Звонка» в прокат вышли, например, «Проклятие» с Сарой Мишель Геллар и «Темная вода» с Дженнифер Коннелли.
Что касается «Звонка», на премии «Сатурн» он был отмечен в категории «Лучший фильм ужасов» (ленте удалось обойти «Обитель зла», «Королеву проклятых» и сиквел «Блэйда»). Еще одну статуэтку получила Наоми Уоттс: актрисе досталась роль журналистки Рэйчел Келлер, которая берется за расследование загадочных смертей, связанных с якобы проклятой видеокассетой.
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