Росомаха, робопризрак и дружеская поддержка: что произошло в первой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim ворвался в нашу вселенную с новым сезоном «Рика и Морти». Рассказываем, чем закончился шестой, что показали на старте седьмого сезона, кто теперь озвучивает главных героев и стоит ли давать проекту шанс.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончился шестой сезон «Рика и Морти»

Рождественским эпизодом, где персонажи критикуют Netflix и вселенную «Звездных войн». Ее особенно, ведь любимым достается больше всего. Робот-Рик (его миссия — быть на 20% более эмпатичным, чем настоящий Санчес) дарит Морти световой меч, и это приводит к угрозе уничтожения Земли.

На франшизе, «вдохновляющей любить плохого отца», построен весь финальный эпизод. Персонажи признаются в любви космоопере, но считают, что Disney все испортил, снимая посредственные проекты на фоне зеленого экрана: их графика ужасна, и каждый новый релиз делает всех еще более несчастными.

Словом, сценарист эпизода Скотт Мардер очень захотел высказаться.

Настоящий Рик тем временем занят поисками Рика Прайма, и в конце эпизода говорит Морти, что путь возмездия будет основной темой седьмого сезона. Прайм убил семью основного Рика, и теперь тот намерен идти до конца, чтобы ему отомстить.

Фото Кадр из седьмого сезона «Рика и Морти»

Сюжет первой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Начальная серия седьмого сезона рассказывает о злоупотреблении гостеприимством. Семья Рика не знает, как тактично намекнуть старому другу, что у него проблемы с алкоголем, он слишком долго у них живет и должен съехать в ближайшее время. Миссию по выселению взвалили на Санчеса. Чтобы решить проблему, ученый создает робопризрака с незаконченным делом, а потом меняет план, собирая друзей, чтобы не сообщать грустную новость одному.

Рик, Шестеренкоголовый, Сквончи, Птичья личность и их единственный непьющий знакомый отправляются в бар, отличительная черта которого — оскорблять гостей (токсично подшучивать над посетителями). Они узнают, что у загостившегося друга день рождения и решают отложить лекцию о вреде алкоголизма. Персонажи идут вразнос, в итоге попадая в земной клуб, где встречают Хью Джекмана. Актер предлагает им таблетки неизвестного происхождения, и персонажи продолжают вечеринку уже у него дома.

Фото Кадр из седьмого сезона «Рика и Морти»

Там герои узнают, что день рождения — выдумка, чтобы отвлечь внимание от разговора о переезде, но все равно сходятся во мнении, что Рик плохой друг, и решают порадовать лжеименинника, отправившись к его бывшей жене, чтобы уговорить ее на семейное воссоединение.

Никто не ожидал, что она уже нашла другого — частного Хищника. Чтобы отомстить, загостившийся друг крадет их ребенка и сбегает. Хищник бросается в погоню, случается битва. В итоге персонажи, конечно, расходятся, придя к компромиссу.

В конце серии друзья пошли за тако при условии, что ничего не скажут диетологу Хью Джекмана. Задержавшийся в доме Рика гость съезжает.

Фото Кадр из седьмого сезона «Рика и Морти»

Кто озвучивает Рика и Морти в седьмом сезоне и стоит ли его смотреть

После увольнения Джастина Ройланда, озвучивавшего главных героев, новыми голосами Рика и Морти стали Ян Кардони и Гарри Белден. Что касается начального эпизода, на данный момент он, безусловно, проигрывает «Рику и Морти» прошлого. С другой стороны, седьмой сезон только стартовал, и пока рано делать выводы. Возможно, все самое интересное еще впереди.

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