Грабли, чумовая пятница и цена репутации. Что произошло во второй серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim выпустил второй эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Рассказываем, как стартовал сериал, что произошло в прошлой серии и куда занесло проект дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась первая серия седьмого сезона «Рика и Морти»

Рик, Шестеренкоголовый, Сквончи, Птичья личность, Хью Джекман и Джин отправляются за тако после череды вечеринок, приема таблеток неизвестного происхождения, попыток вернуть бывшую жену, похищения ребенка и битвы с Хищником. Хоть и не самым стандартным путем, но Санчесу удается вдохновить своего загостившегося друга съехать и начать новую жизнь.

Сюжет второй серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Джерри обратился к Рику за помощью: сосед Джин (единственный непьющий знакомый Санчеса из первого эпизода) украл у него грабли. Рик предложил Джерри оружие в качестве решения, но тот отказался. Тогда Санчес попросил мужа своей дочери не мешать ему. Джерри сдаваться был не намерен, поэтому попытался глупо манипулировать, сказав фразу в духе «а вот я бы с твоим умом...». Внезапно это сработало. Намек на «мозгопривилегии» задел ученого, и он решил доказать, что умными не рождаются.

Фото Кадр из второй серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Дальше Рик совершил трюк в духе «Чумовой пятницы» или «Ловушки для родителей», где персонажи меняются телами. С помощью одного из своих гениальных изобретений Санчес дал Джерри почувствовать, каково жить с его умом. Не в силах выдержать такое сознание, отец семейства тут же стреляет себе в голову.

Неудивительно. Коронная фраза Рика Wubba Lubba Dub Dub в переводе с родного языка Птичьей личности означает: «Я испытываю сильную боль, помогите мне».

Рик с умом Джерри тоже не в силах контролировать себя, и это приводит его к несчастному случаю. Робот ученого из гаражной мастерской анализирует все, что осталось от мозгов и сознания Рика и Джерри, приходит к выводу, что убьет на это весь день, и приступает к восстановлению.

Фото Кадр из второй серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Тем временем межгалактическая банда по ошибке похитила Морти, занимающегося на их территории не самыми легальными вещами. Криминальный авторитет Чаксли понял, что Рику это не понравится, поэтому позвонил ученому, чтобы извиниться, а Морти дал молочный коктейль.

Гаражный робот восстановил Рика и Джерри, перемешав их сознание. В момент, когда персонажи это поняли, им позвонил Чаксли. Разговор вышел сумбурным: часть Джерри в Рике была готова уладить конфликт, а часть Рика в Джерри не собиралась спускать все на тормозах. Ученому нужно поддерживать свою репутацию и сохранять ореол загадочности.

Но в одном персонажи согласны: нужно забрать Морти у банды. Рик и Джерри прилетают к ним, но переговоры проходят неважно. Чакли чувствует нестабильность и решает, что настал благоприятный момент для противостояния. Он приказывает банде убить Рика. Санчес вместе с Джерри и Морти начали путь к спасению.

Фото Кадр из второй серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Рик с половиной сознания Джерри почти не может соображать, Морти решает сам добраться до летающей тарелки, на которой прилетели его дедушка и отец. Рику и Джерри удается сконцентрироваться, и они начинают перестрелку. Чаксли задерживает Морти, Рик и Джерри придумывают радикальный план по его спасению, не предусматривающий для главы банды благополучного исхода.

Вернувшись домой, Рик и Джерри пришли к гармонии и даже гуманно решили проблему с украденными граблями. Бет нервирует, что ее отец и муж до сих пор не привели свое сознание к исходному виду. Она требует у Рика и Джерри решить проблему немедленно. Утром Бет, Морти и Саммер узнают, что их дедушка и отец ушли, оставив не очень продуманную записку.

Фото Кадр из второй серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Рик и Джерри становятся преступным дуэтом «Бургер и Фрис» и начинают свое разрушительное путешествие по галактике. Морти, Бет и Саммер отправляются на их поиски, но персонажей похищает Чаксли, который сумел выжить после (в буквальном смысле) столкновения с Риком. Глава банды рад, что Санчес размяк и больше не держит всю галактику в страхе.

Рик, в свою очередь, понимает, что ради спасения семьи и восстановления своей инфернальной репутации он должен компенсировать былую мягкость усиленной агрессией. Санчес объединяется с Джерри, становясь единым суперорганизмом. После масштабного апгрейда он расправляется с Чаксли и его сторонниками.

Фото Кадр из второй серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Морти, Бет и Саммер спасены. Объединившиеся Рик и Джерри сообщают семье, что возвращаются к своим странствиям по галактике, но их прерывает сосед Джин, решивший вернуть грабли. Случайно наступив на них, в уме Рика наступает момент просветления, и ученый понимает, что его сознание и сознание Джерри находятся в ловушке внутри нового организма. Ученый возвращает все на свои места. На семейном ужине Рик и Джерри ненавидят друг друга, как и прежде.

Что показали в сцене после титров второй серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Выбивающийся из сил Рик восьмой день пытается сбежать из разума Джерри. Санчес приходит к выводу, что его дочь вышла замуж за человека, думающего, что все механизмы состоят из шестеренок и пружин. Рик пытается понять, за что ученый так с ним поступил. Было ли перемещение части его сознания случайным или намеренным шагом.