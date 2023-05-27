Любимые фильмы Уэса Андерсона: что смотрит режиссер «Отеля «Гранд-Будапешт»»

Уэс Андерсон — режиссер с одним из самых узнаваемых стилей в Голливуде. В первую очередь его любят за характерную цветовую палитру и симметричную постановку кадра.

Уникальность визуала Уэса Андерсона сделала постановщика звездой искусства, созданного с помощью нейросетей. Пользователи Midjorney часто представляют, как выглядели бы известные картины, сними их режиссер «Отеля «Гранд-Будапешт»».

Новую картину Андерсона «Город астероидов» недавно продемонстрировали гостям Каннского кинофестиваля. Она получила положительные отзывы прессы. В мировой прокат картина выйдет 16 июня.

Ожидание предлагаем скрасить фильмами, в любви к которым Уэс Андерсон признавался в интервью: от психологических триллеров до семейных драм.

«Кто боится Вирджинии Вульф» (1966), реж. Майк Николс

«Кто боится Вирджинии Вульф» пророчили успех еще со времен первой постановки пьесы на Бродвее. Работу Эдварда Алби хвалили за смелость тем и формулировок. Пьеса о психологических играх супружеской пары и их гостей открыто говорила об абьюзивных отношениях, психологических травмах и верности в браке. Текст удивлял и лексиконом героев: они не выбирали выражений ни для описания ситуаций, ни в отношении друг друга.

Фото Кадр из фильма «Кто боится Вирджинии Вульф»

Перенести пьесу на киноэкраны могла помешать только цензура. В шестидесятых кинематографисты уже не так прилежно следовали кодексу Хейса, но содержание «Кто боится Вирджинии Вульф» над ним фактически издевалось. Warner Bros. все же рискнули — и успех их фильма сейчас называют одной из причин замены кодекса Хейса на систему возрастных рейтингов.

Уэс Андерсон называет картину Майка Николса одним из своих любимых фильмов всех времен. И каждый раз удивляется тому, что это полнометражный дебют Николса — даже считает эту информацию обманом. При этом Уэс признается, что не влюбился в фильм сразу — его красоту и революционность постановщик осознал лишь после второго просмотра.

«Выпускник» (1967), реж. Майк Николс

«Выпускник», напротив, впечатлил Андерсона при первом знакомстве. Режиссер неоднократно называл второй фильм Майка Николса одним из своих главных источников вдохновения. Особенно влияние Николса на творчество Уэса Андерсона заметно в «Академии Рашмор»: сцена с «бомбочкой» Билла Мюррея была вдохновлена эпизодом «Выпускника», в котором герой Дастина Хоффмана погружается в бассейн своих родителей.

Фото Кадр из фильма «Выпускник»

Фильм Майка Николса — одна из главных (траги)комедий в истории кино. Картина о молодых людях, которые бунтуют против традиционных устоев. А после «победы» понимают, что не знают, что будут делать дальше. Определяющая картина поколения шестидесятых, которая вошла в историю фразами про пластик и соблазнение главного героя.

«Ребенок Розмари» (1968), реж. Роман Полански

Культовый мистический хоррор Романа Полански Уэс Андерсон называет фильмом, к которому он может возвращаться бесконечно.

Фото Кадр из фильма «Ребенок Розмари»

Как ни странно, Андерсон называет «Ребенка Розмари» фильмом, который сильно повлиял на него как автора и подарил ему множество идей. В интервью Rotten Tomatoes режиссер восхищался буквально всем, что есть в картине Полански: от сценария и визуальных образов до актерской игры Мии Фэрроу.

«Заводной апельсин» (1971), реж. Стэнли Кубрик

«Заводной апельсин» Стэнли Кубрика — жестокая криминальная драма о главаре группировки, которая занимается изнасилованиями и убийствами. Фильм основан на одноименной книге, которая рассказывает историю о насилии и о том, как глубоко оно интегрировано в общество. Кажется странным, что такая картина нравится Уэсу Андерсону — постановщику красочных и меланхолично добрых историй.

Фото Кадр из фильма «Заводной апельсин»

Влияние Кубрика на Андерсона прослеживается в первую очередь не в сценарии, а в постановке. Фильмы обоих режиссеров отличаются особенной манерой построения кадра и тягой к идеальной симметрии в расстановке актеров и предметов антуража.

«Заводной апельсин» Уэс называет квинтэссенцией стиля Кубрика. Он восхищается тем, как фильм выглядит, и называет его мир «чем-то, чего вы прежде не видели».

«Мой сосед Тоторо» (1988), реж. Хаяо Миядзаки

Важное место в фильмографии Андерсона занимают анимационные ленты: «Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак». Фильмы о любви, толерантности и отношениях человека с природой.

Фото Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»

Одним из главных источников вдохновений «Острова собак» Андерсон назвал картину Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Это история о дружбе двух сестер с дружелюбным повелителем леса Тоторо.

Уэс Андерсон отдельно хвалил картину за то, как в ней показана природа, и восхищался ее медитативным ритмом, отличающим анимацию Миядзаки от работ голливудских художников.

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