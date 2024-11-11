«Дандадан»: какой получилась первая половина аниме-сериала и стоит ли его смотреть

В октябре стартовал новый аниме-сериал «Дандадан». Это адаптация популярной манги Юкинобу Тацу. По сюжету школьница Момо Аясэ спорит с одноклассником Кэном Такакуре о существовании призраков и пришельцев. Девушку воспитывала бабушка-медиум, и она твердо убеждена в существовании потусторонних сил. Юноша же увлекается конспирологией и верит в существование разумной жизни за пределами Земли. Их жизни переворачиваются с ног на голову, когда они выясняют, что оба оказались правы.

Рассказали, какими получились первые шесть серий «Дандадана» и стоит ли смотреть проект.

О чем аниме «Дандадан»

Осторожно, дальше подробный пересказ сюжета со спойлерами. Если вы еще не смотрели аниме, можете перейти сразу к следующей главе.

Первая серия. Знаешь, так начинается любовь!

Первая серия начинается с ссоры Момо Аясэ и ее парня. После неприятного разговора подавленная девушка замечает, как толпа ребят издевается над школьным чудаком Кэном Такакуре, и решает вступиться за него. После «спасения» юноша видит в однокласснице друга и заводит разговор о пришельцах и НЛО. Такакуре досаждает Момо, когда она совсем не в настроении спорить о конспирологических теориях. Школьница довольно резко посылает очкарика, чем задевает его чувства.

Девушка жалеет, что обидела Кэна. Она объясняет, что ее вырастила бабушка-медиум и она верит в призраков, а не в пришельцев. Спор набирает новые обороты, и школьники заключают пари: Аясэ пойдет в больницу, где Кэн зафиксировал инопланетную активность, а Такакуре— в тоннель, где, по мнению Момо, находятся призраки. В процессе исследования выбранных локаций новые товарищи разговаривают по телефону. Неожиданно на пути Такакуре встречается таинственная бабушка. Момо понимает, что другу нужна помощь, и собирается выбежать из больницы. Но повсюду начинает потухать свет, а в коридоре появляются три странных силуэта. Они нагоняют Аясэ, срывают с нее одежду и крадут в свою лабораторию.

Фото Кадр из аниме «Дандадан», реж. Абель Гонгора, Фуга Ямасиро/ студия Science SARU

В итоге спора проигрывают все: девушку украли инопланетяне-серпониане, а юноша встретил призрака Турбо-бабки.

Аясэ пробуждается в небольшом помещении без одежды, закованная в хай-тек кандалы. Перед ней стоят три антропоморфных существа. Они объясняют девушке, что им нужна женская особь схожего с ними вида, так как на их планете существуют только мужчины, которые размножаются клонированием. А пришельцам необходимо эволюционировать. Существа подвергают девушку психокинезу, чтобы повысить ее либидо и оплодотворить «самку».

Параллельно с этими событиями Такакуре убегает от страшного существа, похожего на демона. Из речи призрака понятно, что он хочет украсть гениталии молодого человека. У Такакуре не получается убежать, и злобный дух Турбо-бабки вселяется в юношу. Он понимает, что теперь проклят.

Через телефон Турбо-бабка в теле Кэна пробирается в лабораторию инопланетян и откусывает одному из них гениталии. Момо находится в замешательстве, когда понимает, что перед ней одноклассник. Пришельцы, обозленные несанкционированным визитом, принимают свой истинный облик и угрожают юноше забрать гениталии. Тогда Турбо-бабка в теле школьника откусывает фаллоподобный механизм и второму пришельцу. В этот момент зрители видят флешбэк о детской мечте Такакуры. Со времен начальной школы он пытался установить контакт с внеземными цивилизациями и был готов служить им. Но герой осознает, что не готов жертвовать новообретенным другом в лице Аясэ. Однако сейчас ему не хватает сил для противостояния и пришельцам, и проклятию.

Чтобы спастись от пришельцев-насильников, Момо вспоминает ритуал, которому ее обучила бабушка для освобождения энергии «ци». Этим она отбрасывает оставшегося целым инопланетянина, и он улетает на летающей тарелке. На этом проблемы Момо не заканчиваются, потому что Кэн уже полностью охвачен проклятием. С помощью новых способностей девушка выталкивает духа из тела товарища. Но проклятие не снимается, а гениталии парня теперь принадлежат злому духу.

Друзья покидают лабораторию, после чего признаются в том, что верят в убеждения друг друга. Конспиролог настаивает на том, что он отправится к проклятому тоннелю в одиночку, чтобы вернуть свой агрегат. Но Момо хочет ему помочь и не может бросить после всего, что они пережили. Вдобавок ко всему у девушки зарождаются чувства к Такакуре.

Вторая серия. Это пришелец из космоса, нет?

Аясэ напрягает, что имя юноши совпадает с именем ее кумира, и придумывает ему новое имя Конспирон. С наступлением утра чары ослабевают, так как призраки активны только по ночам.

Фото Кадр из аниме «Дандадан», реж. Абель Гонгора, Фуга Ямасиро/ студия Science SARU

Момо пускает Такакуре жить к себе, но проблемы начинаются уже у врат в ее дом: юноша загорается. Чтобы убрать препятствие для одержимого товарища, девушка снимает защитный талисман с врат. Момо пытается научиться контролировать свою «ци», потому что при потере зрительного контакта с юной экстрасенсшей Конспирона снова охватывает проклятие озабоченной бабки.

Парочка спорит, кто виноват во всем произошедшем, но их прерывает странный звонок в дверь. Из-за снятого талисмана в дом попал гигантский монстр. Школьники учатся контролировать проклятие Турбо-бабки и с его помощью одолевают противника.

Третья серия. Столкновение бабулек!

В этой серии зритель знакомится с бабушкой Момо — медиумом Сейко Аясэ. Она известна под псевдонимом Додория Санта. Медиум обнаруживает Турбо-бабку в друге внучки и пытается убить. Но дух предостерегает ее: «Если убьешь меня, умрет и малец, в которого я вселилась». Тогда медиум запирает «бабку» (а на самом деле Кэна в святилище), чтобы разобраться в ситуации с внучкой.

Фото Кадр из аниме «Дандадан», реж. Абель Гонгора, Фуга Ямасиро/ студия Science SARU

Сейко узнает о способностях Момо и начинает ее тренировать. Экстрасенс рассказывает девушке, как можно победить бабку и спасти паренька. В перерыве между тренировками дух проклятия вырывается и требует встретиться ночью у проклятого тоннеля.

Четвертая серия. Надирание зада Турбо-бабки

Момо и Кэн направляются к проклятому тоннелю. На месте герои обнаруживают гигантскую голову Турбо-бабки, загораживающую вход. Момо пытается атаковать злого духа, управляя летучими мышами с помощью телекинеза. Но на Турбо-бабку это не действует.

Фото Кадр из аниме «Дандадан», реж. Абель Гонгора, Фуга Ямасиро/ студия Science SARU

Тогда Кэн просит ее ослабить контроль над проклятием и становится одержимым дед-инсайдом (клишированный образ человека, ощущающего себя внутренне опустошенным. — Прим. ред.). В итоге герои побеждают, и Кэн возвращает свои гениталии.

Пятая серия. А где яйца?

Кэн и Момо возвращаются к школьным будням. Внезапно Конспирон понимает, что в его теле чего-то не хватает. А именно — яичек.

В пятой серии появляется новый персонаж — Айру, девочка, убежденная в своей исключительности, милоте и красоте. Момо роняет ей на голову таз, чтобы проучить.

Позже выясняется, что ослабленный дух бабульки остался в Кэне. Момо переселяет призрака в фигурку, но полностью снять проклятие и вернуть яички это не помогает.

Фото Кадр из аниме «Дандадан», реж. Абель Гонгора, Фуга Ямасиро/ студия Science SARU

Шестая серия. Знакомьтесь — ЧОКНУТАЯ

Кэн не может контролировать свою одержимую дед-инсайдорскую сторону, когда кто-то оскорбляет Момо в его присутствии. Герой осознает, что влюблен в нее, и начинает избегать девушку.

Айра начинает считать себя избранной Богами, потому что ей на голову упал золотой шарик с небес (это было яйцо Кэна). После соприкосновения с гениталиями Конспирона девушка начинает видеть потусторонние силы.

Фото Кадр из аниме «Дандадан», реж. Абель Гонгора, Фуга Ямасиро/ студия Science SARU

Айре кажется, что Момо — демон. Героиня решает изгнать одноклассницу из мира живых. Розоволосая заманивает медиума в пустое помещение, но тут появляется дух матери Айры в подвенечном наряде.

Подоспевший Конспирон пытается спасти подругу, но оказывается слабее духа. Демоница съедает его, а затем и Айру, которая не признает в ней мать, и Момо.

Стоит ли смотреть аниме «Дандадан»

В первой серии сцены меняются очень быстро, и из-за сюрреалистичности ситуации сложно ухватиться за хоть какой-то смысл. Стоит понимать, что вся эта катавасия умещается всего в 23 минуты обычного аниме-эпизода.

Дальше, к счастью, темп повествования становится медленнее, серии уже не так насыщены событиями. Благодаря этому зритель хотя бы успевает следить за происходящим. «Дандадан» — это новое аниме на рынке, и, как обычно бывает с такими проектами, уже на втором эпизоде становится понятно, что большая часть бюджета закончилась на первой серии.

Хотелось бы сказать, что это глоток свежего воздуха среди сененов (жанр японского аниме и манги, теоретически ориентированный на мальчиков 10-17 лет. — Прим. ред.). Проект действительно необычный и яркий, но местами его откровенно неприятно смотреть. Вся мотивация злодеев сводится к пенисам, вокруг которых все почему-то танцуют с бубном. Конечно, в таком сюжете есть своеобразная сатира, за которую многие так любят японскую анимацию. Поэтому дать однозначную оценку этому аниме нельзя. Вполне вероятно, что в итоге (после выхода всех серий) можно будет сказать: «Все настолько плохо, что даже хорошо».

Трейлер аниме-сериала «Дандадан»

График выхода второй половины сериала «Дандадан»

Всего в первом сезоне заявлено 12 серий. Ждем дальнейшего развития сюжета и столкновения главных героев с новыми призраками и пришельцами.