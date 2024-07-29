Обзор «Дэдпула и Росомахи»: удалось ли фильму Шона Леви спасти киновселенную Marvel

26 июля состоялась мировая премьера картины Шона Леви «Дэдпул и Росомаха». Рассказываем, каким получился новый фильм студии Marvel и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма «Дэдпул и Росомаха»

Каждый хочет быть героем. Даже циничный, ломающий четвертую стену болтливый наемник. Дэдпул (Райан Рейнольдс) мечтает пополнить ряды Мстителей, приходит на собеседование и проваливается. Его мотивы эгоистичны, а преследовать личные интересы, будучи истинным героем, ну никак нельзя. К тому же Уэйд Уилсон не умеет работать в команде.

Отношения с Ванессой (Морена Баккарин) зашли в тупик по той же причине, что и стремление примкнуть к группе супергероев: Дэдпул не готов сфокусироваться на ком-либо, кроме себя.

Снизив планку ожиданий, Уэйд Уилсон пытается помогать людям по-человечески — продает подержаные автомобили. Персонаж уже почти смирился со своей участью быть как все, как вдруг прямо на его день рождения в дверь стала ломиться толпа солдат УВИ (Управление временными изменениями).

Оказавшись на пороге суровой бюрократической организации, Дэдпул встречает Парадокса (Мэттью Макфэдиен). Он обещает дать наемнику все, о чем тот только мечтает, тизерит далекое будущее Уэйда, в котором над его телом плачет Тор. Также герой объявляет о незавидной перспективе мира Уилсона — ему неизбежно придет конец, ведь фундаментальная личность (человек, благодаря которой вселенная существовала) погибла. Речь, разумеется, о Логане (Хью Джекман).

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Парадокс не хочет ждать, пока мир Дэдпула исчезнет сам по себе. Персонаж планирует уничтожить таймлайн Уилсона в ускоренном режиме с помощью специального устройства, которое называет «Потрошитель Времени». Главная цель Парадокса — не просто работать в Управлении временными изменениями, а установить новый порядок вещей (похоже, он просто не посмотрел финал второго сезона «Локи»).

Дэдпулу перспектива уничтожения его вселенной не понравилась. Герой решил, что найдет другого Росомаху — делов-то. Тэмпад и отвага! Уилсон отправляется на поиски мутанта, мучаясь всего лишь одним вопросом: «Почему Тор плакал?»

Каким получился «Дэдпул и Росомаха»

После дна, на котором оказалась Marvel, столкнувшись с фидбэком на фильм «Марвелы» («Капитан Марвел 2»), дальше студии падать было уже некуда. Худшая картина в истории киновселенной не оставляла выбора: куда бы ни заносило порой Четвертую и Пятую фазы, дальше могло быть только лучше.

«Дэдпул и Росомаха» не подвели, а учитывая ряд предыдущих марвеловских неудач, релиз еще и выигрышно сыграл на контрасте. В период ровных, стабильно хороших премьер MCU картину Шона Леви можно было бы счесть неплохой, но сейчас она ушла на небывалый уровень недосягаемости. Фильм вытащил киновселенную Marvel из пропасти, реанимировал надежды фанатов и собрал в прокате 438,3 миллиона долларов в первые выходные.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Картина Marvel Studios с рейтингом R (контент, предназначенный исключительно для взрослой аудитории. — Прим. ред.) с порога проговаривает страхи поклонников «Людей Икс»: как покупка Disney 21st Century Fox повлияет на будущее мутантов или как не осквернить память Логана?

Казалось бы, к чему начальный эпизод с откапыванием Росомахи из могилы? Ведь с недавним объявлением о том, что Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума в новых «Мстителях», Marvel и так предельно ясно дали понять, что при большом желании из-под земли достанут.

Дэдпул не упустил возможности пошутить и над этим. Нет-нет да и говоря Логану (или уже напрямую Джекману), что теперь, когда мутанты в руках Disney, быть тому Росомахой до 90 лет.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Стоит ли смотреть «Дэдпула и Росомаху»

Безусловно, фильм этого заслуживает. В Marvel не так уж часто с успехом ломают четвертую стену. Попытка слепить супергеройскую версию сериала «Дрянь» из «Женщины-Халка» с треском провалилась: харизматичная актриса в проекте, может, и была, а хорошего сценариста — точно нет. Четвертая стена в проекте рушилась, но не так сильно, как ожидания фанатов MCU увидеть на экране хоть что-нибудь приличное.

Возможно, не все оценят юмор «Дэдпула и Росомахи», а обилие камео спишут на злоупотребление фансервисом. Отчасти это справедливо, и все же требовать от Дэдпула высокого юмора странно. А большинство появлений давно знакомых персонажей в фильме неожиданное, по возможности сюжетно оправданное, а порой и довольно креативное.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Истории о Дэдпуле всегда были известны нелинейным повествованием. Иронично, но в этот раз его не так уж и много, несмотря на то что на руках был козырь — целое УВИ (Управление временными изменениями). Да и мотивы антагонистов фильма Парадокса и сестры профессора X Кассандры (Эмма Коррин) прописаны скорее схематично. Впрочем, Мэттью Макфэдиен блестяще работает с тем, что есть.

Коррин строила образ злого близнеца Чарльза Ксавьера, вдохновляясь фильмом «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Если точнее, свою героиню она хотела сделать схожей с одним из персонажей картины, штандартенфюрером Гансом Ландой, которого сыграл Кристоф Вальц. Смотря «Дэдпула и Росомаху», об этом ни за что не догадаешься, но в любом случае референс отличный.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Но стоит ли сокрушаться о поверхностности злодеев фильма, если фильма как такового перед зрителями и нет? Действие «Дэдпула и Росомахи» разворачивается в Пустоте (точка в конце времени. — Прим. ред.), что достаточно справедливо относительно реальности по ту сторону экрана. Создатели картины представили полный набор едких комментариев на тему современной киноиндустрии, похоже, решив, что сюжет в таком явлении, как супергеройский фильм, дело совершенно необязательное.

Как ни странно, несмотря на все это, «Дэдпул и Росомаха» прекрасно работает на широкую аудиторию и нисколько не разочаровывает. Разве что Дэдпул так и не узнал, почему Тор плакал.