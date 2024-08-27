Ежегодно 27 августа отмечается День российского кино. Этот праздник не только для профессионалов индустрии, но и для зрителей. Он объединяет людей разных возрастов и профессий, создает атмосферу единства и гордости за отечественное киноискусство. Рассказываем, как появился этот праздник и как принято его отмечать.

Когда вышел первый российский художественный фильм

В 1907 году фотограф Александр Дранков открыл первое в России синематографическое ателье (синематограф — первое устройство для съемок видео. — Прим. ред.). Оно специализировалось на документальных фильмах и просто фиксировало происходящие события.

Сфера кино стремительно развивалась, и к 1908 году в Москве уже было около 80 кинотеатров, где в основном показывали французские игровые фильмы. Александр Дранков отлично понял, что настало время для создания отечественного художественного фильма. Для первой киноработы он выбрал сюжет, который был близок и понятен широкой аудитории, — историю о Стеньке Разине и княжне.

В октябре 1908 года в театре «Аквариум» в Санкт-Петербурге состоялась премьера первого российского фильма «Понизовая вольница» (другое название — «Стенька Разин»).

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Когда начали праздновать День российского кино

27 августа 1919 года стал знаковым днем для российского кинематографа. Именно в этот день был принят декрет, который объявил о национализации всей индустрии в Советской России. Все частные кинотеатры, студии и прокатные компании теперь оказались под контролем Народного комиссариата просвещения.

В 1980 году был установлен День советского кино. В 1988 году праздник получил новое название — День кино России, а после распада СССР трансформировался в День российского кино, который и известен сегодня.

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Как отмечают День российского кино

День российского кино отмечается по всей стране. В этот день во всех крупных городах устраивают показы фильмов, организуют встречи с актерами и режиссерами, открывают тематические выставки, проводят экскурсии и мастер-классы. Благодаря этим мероприятиям зрители узнают о закулисье кинематографа.

Интересные факты о кино в России

Первым российским хоррором считается «Вий» (1909). Это немой художественный короткометражный фильм, созданный Василием Гончаровым. К сожалению, до наших дней картина не сохранилась.

В ранних отечественных фильмах декорации обычно размещались на заднем плане и изображались с помощью красок на холсте. Это выглядело довольно неправдоподобно. В 1910 году талантливый художник Б. Мухин предложил использовать декорации с настоящими окнами, дверями и другими объемными элементами, чтобы все выглядело реалистичнее.

Фото istockphoto.com/Miljan ?ivkovi?