Хью Джекману — 55: 10 главных фильмов с его участием

Сегодня, 12 октября, юбилей отмечает любимец публики актер театра и кино родом из Австралии — Хью Джекман. В фильмографии звезды уже более 80 проектов, а среди полученных им наград — «Золотой глобус», «Сатурн», «Тони», «Эмми» и «Грэмми». Чтобы присоединиться к престижному клубу EGOT, названному так по первым буквам знаковых премий (Emmy, Grammy, Oscar, Tony), Джекману не хватает лишь «Оскара». Единственную номинацию он получил в 2013 году за мюзикл «Отверженные», но уступил победу Дэниэлу Дэй-Льюису (фильм «Линкольн»).

Рассказываем о главных картинах в карьере Хью Джекмана.

Престиж

Год: 2006.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Пайпер Перабо, Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Дэвид Боуи и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Престиж»

Фантастическая драма Кристофера Нолана, которая входит в топ-250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска», получила не только отличные отзывы, но и несколько номинаций на «Оскар» и ряд других престижных наград. В центре сюжета — противостояние двух фокусников в исполнении Хью Джекмана (Роберта) и Кристиана Бэйла (Альберта). Однажды их соперничество достигло такого накала, что стало угрожать не только окружающим, но и им самим.

Отверженные

Год: 2012.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Том Хупер.

В главных ролях: Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сайфред, Эдди Редмэйн, Хелена Бонем Картер, Саша Барон Коэн и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Отверженные»

Одна из главных драматических работ в карьере Джекмана — роль бывшего каторжника Жана Вальжана в экранизации романа Виктора Гюго «Отверженные». Чтобы попасть в образ, актер даже сбросил вес и отрастил бороду. В итоге он получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» и свою первую (и пока единственную) номинацию на «Оскар». Гораздо больше повезло его коллеге: трагическая партия Фантины принесла Энн Хэтэуэй «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров.

Пленницы

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Дени Вильнев.

В главных ролях: Хью Джекман, Джейк Джилленхол, Виола Дэвис, Мария Белло, Терренс Ховард, Мелисса Лео, Пол Дано и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Пленницы»

Еще одна мощная драматическая роль досталась Джекману в детективном триллере «Пленницы». Он сыграл отца одной из двух похищенных девочек, который решил взять правосудие в свои руки. Когда полиция из-за отсутствия улик отпустила основного подозреваемого, персонаж Джекмана похитил парня, чтобы добиться от него признания. Похвалы удостоился и Джейк Джилленхол, который перевоплотился в детектива Локи, расследующего пропажу детей.

Люди Икс

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Сингер.

В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Фамке Янссен, Джеймс Марсден, Холли Берри, Анна Пэкуин и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс»

В 2000 году Хью Джекман впервые появился на экране в образе Росомахи, тем самым открыв себе дорогу в Голливуд и обеспечив занятость на долгие годы. Впоследствии актер неоднократно возвращался к роли Джеймса Хоулетта, известного как Логан: в сиквеле «Люди Икс 2» и триквеле «Люди Икс: Последняя битва», в приквелах («Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис», «Люди Икс: Темный Феникс») и в сольных картинах («Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный» и «Логан»).

Фото Кадр из фильма «Логан»

Ранее предполагалось, что мрачная лента «Логан» станет последней для Джекмана. Однако недавно актер присоединился к касту третьей части «Дэдпула», чтобы в очередной раз вернуться к образу мутанта по прозвищу Росомаха. На фоне голливудских забастовок съемки супергеройского блокбастера приостановили, но датой премьеры по-прежнему значится 3 мая 2024 года.

Эдди «Орел»

Год: 2015.

Страна: Великобритания, Германия, США.

Режиссер: Декстер Флетчер.

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Хью Джекман, Кристофер Уокен, Джо Хартли, Том Костелло, Кит Аллен и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Эдди «Орел»

В фильмографии Джекмана нашлось место и кинокартине на спортивную тематику. В биографической комедии «Эдди «Орел» он сыграл Бронсона Пири, взявшегося тренировать Эдди Эдвардса. Напомним, что в реальности Эдвардс представлял Великобританию на зимней Олимпиаде в Калгари, где занял в прыжках с трамплина последнее место. Однако для парня, который с детства грезил об Играх, попадание в сборную уже стало победой.

Живая сталь

Год: 2011.

Страна: США, Индия.

Режиссер: Шон Леви.

В главных ролях: Хью Джекман, Дакота Гойо, Эванджелин Лилли, Энтони Маки, Кевин Дюран, Хоуп Дэвис и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Живая сталь»

В научно-фантастической картине «Живая сталь» речь тоже идет о спорте, но скорее о вымышленном: действие фильма разворачивается в будущем, где на смену боксу и прочим боевым искусствам пришли гладиаторские бои роботов, управляемых людьми. Джекман сыграл бывшего спортсмена, который внезапно узнает о существовании 11-летнего сына. Теперь ему предстоит не только пробиваться к вершине турнирной таблицы вместе со своим роботом, но и выстраивать отношения с мальчиком.

Величайший шоумен

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Грэйси.

В главных ролях: Хью Джекман, Мишель Уильямс, Зак Эфрон, Зендея, Ребекка Фергюсон, Остин Джонсон, Кэмерон Сили и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Величайший шоумен»

Биографический мюзикл посвящен жизни Финеаса Тейлора Барнума, который организовал один из самых известных бродячих цирков XIX века. За роль антрепренера Джекман номинировался на «Золотой глобус», но уступил Джеймсу Франко. А в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» «Величайшего шоумена» обошла «Леди Берд» Греты Гервиг. Зато музыкальные номера из кинокартины впоследствии стали материалом для концертного тура актера, в котором Джекман также исполнял партии из бродвейских постановок и голливудских фильмов.

Ван Хельсинг

Год: 2004.

Страна: США, Чехия.

Режиссер: Стивен Соммерс.

В главных ролях: Хью Джекман, Кейт Бекинсейл, Ричард Роксбург, Дэвид Уэнэм, Шулер Хенсли, Елена Анайя, Уилл Кемп и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Ван Хельсинг»

Среди самых узнаваемых образов Хью Джекмана нельзя не упомянуть охотника на вампиров Габриэля Ван Хельсинга. По сюжету главный герой отправляется в легендарную Трансильванию, чтобы сразиться с самим графом Дракулой. Считается, что персонаж Джекмана — родственник Абрахама Ван Хельсинга из романа Брэма Стокера «Дракула», которого в экранизации Фрэнсиса Форда Копполы сыграл Энтони Хопкинс. К тому же изначально проект задумывался как сиквел «Дракулы» все с тем же Хопкинсом в главной роли, но в итоге сценарий полностью переписали.

Фонтан

Год: 2006.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Даррен Аронофски.

В главных ролях: Хью Джекман, Рэйчел Вайс, Эллен Берстин, Марк Марголис, Стивен Макхэтти, Клифф Кертис и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Фонтан»

Философская драма о поисках Древа Жизни, которое дарует вечную молодость, претендовала на главный приз Венецианского кинофестиваля, но в итоге «Золотой лев» ушел китайской ленте «Натюрморт». Джекман сыграл онколога Тома Крео, который пытается спасти смертельно больную супругу. Фильм отличается оригинальной режиссурой. На экранах разворачивается сразу несколько сюжетных линий из разных исторических эпох, и в каждой из них актер предстает в новом образе: среди них — испанский конкистадор XVI века и космический исследователь из будущего.

Австралия

Год: 2008.

Страна: Австралия, Великобритания, США.

Режиссер: Баз Лурман.

В главных ролях: Хью Джекман, Николь Кидман, Брэндон Уолтерс, Брайан Браун, Дэвид Уэнэм, Дэвид Галпилил и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Австралия»

Конечно же, австралийский актер не смог отказаться от участия в фильме об истории собственной страны. Эпическую драму снял Баз Лурман, а экранной партнершей Джекмана стала Николь Кидман, еще одна звездная гражданка Австралии. Кстати, изначально на главную роль в проекте, который разрабатывался годами, планировался Рассел Кроу, а после его отказа — Хит Леджер. По сюжету за несколько недель до начала Второй мировой войны английская аристократка отправляется в Австралию, где получает в наследство огромное ранчо. На собственность претендуют местные жители, и героиня обращается к погонщику скота Дроверу за помощью.

Теперь у нас есть сообщество «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!