Дензелу Вашингтону — 70: 8 фильмов с двукратным лауреатом премии «Оскар»

Сегодня, 28 декабря, юбилей отмечает американский актер Дензел Вашингтон. Его карьера началась на театральных подмостках, но в 1970-х он дебютировал и в кино. Уже в 1988 году Вашингтон заработал первую номинацию на «Оскар», а всего за года работы он получил сразу две заветные статуэтки, а также три «Золотых глобуса», два Серебряных медведя Берлинского кинофестиваля, престижную театральную премию «Тони» и целую россыпь других наград. По случаю 70-летия Дензела Вашингтона вспоминаем главные фильмы с его участием.

Первая заметная роль: «Клич свободы»

Год: 1987.

Страна: Великобритания, Зимбабве, США.

Режиссер: Ричард Аттенборо.

В главных ролях: Кевин Клайн, Дензел Вашингтон, Пенелопа Уилтон, Кейт Харди, Кевин Макнэлли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Клич свободы» / реж. Ричард Аттенборо / Universal Pictures

Прорывом для Дензела Вашингтона стала биографическая драма «Клич свободы». Актеру досталась роль Стива Бико — борца за права темнокожих и основателя движения «черного самосознания» в Южной Африке. Вторым центральным персонажем стал журналист Дональд Вудс (Кевин Клайн), который изначально критиковал Бико, но после личной встречи с активистом изменил свои взгляды и стал его другом и соратником.

Фильм принес Вашингтону дебютные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» (в итоге его обошли Шон Коннери с «Неприкасаемыми» и Майкл Дуглас с «Уолл-стрит»). Кроме того, в копилке картины — BAFTA в категории «Лучший звук» и специальный приз Берлинского кинофестиваля («Клич свободы» получил почетное упоминание на Премии Peace Film Awards).

Первый «Оскар»: «Доблесть»

Год: 1989.

Страна: США.

Режиссер: Эдвард Цвик.

В главных ролях: Мэттью Бродерик, Дензел Вашингтон, Кэри Элвес, Морган Фриман, Джими Кеннеди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Доблесть» / реж. Эдвард Цвик / TriStar Pictures

Следующим заметным фильмом с участием сегодняшнего юбиляра стала военная драма «Доблесть». Действие разворачивается во время Гражданской войны в США и фокусируется на истории 54-го Массачусетского добровольческого полка, который стал первым в истории страны подразделением, полностью состоявшим из темнокожих. Возглавил воинское формирование молодой полковник Роберт Шоу (Мэттью Бродерик).

Благодаря образу рядового Трипа Дензел Вашингтон выиграл свой первый «Оскар», оставив позади Марлона Брандо («Сухой белый сезон»), Дэна Эйкройда («Шофер мисс Дэйзи») и других. Также лента принесла актеру первый «Золотой глобус»: на этой премии среди конкурентов были, помимо прочих, Брюс Уиллис («В стране») и Шон Коннери («Индиана Джонс и последний крестовый поход»).

Кинофестивальное признание: «Малкольм Икс»

Год: 1992.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Спайк Ли.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Анджела Бассетт, Альберт Холл, Эл Фримен мл., Делрой Линдо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Малкольм Икс» / реж. Спайк Ли / Warner Bros

В байопике «Малкольм Икс» Дензел Вашингтон вновь примерил на себя образ борца за права темнокожего населения. На сей раз актеру досталась роль Малкольма Литтла, более известного как Малкольм Икс. Его персонаж прошел тернистый путь: отсидев несколько лет за кражу со взломом, будущий активист стал лидером религиозно-националистической организации «Нация ислама», но в итоге разочаровался в ее идеях и отправился в путешествие по Африке и Ближнему Востоку.

Картина принесла Вашингтону очередные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» (обе награды получил Аль Пачино за «Запах женщины»), а до этого актер получил Серебряного медведя за лучшую мужскую роль в рамках Берлинского кинофестиваля. Кроме того, он заработал еще и Премию канала MTV, обойдя Тома Круза, Джека Николсона, Майкла Дугласа и Кевина Костнера.

Повторение успеха в Берлине: «Ураган»

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Норман Джуисон.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Виселос Реон Шеннон, Дебора Кара Ангер, Лив Шрайбер, Джон Ханна.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Ураган» / реж. Норман Джуисон / Universal Pictures

Несколько лет спустя актер вернулся в Берлин со спортивным байопиком «Ураган» и выиграл второго Серебряного медведя, а сам фильм получил Приз гильдии немецкого арт-хауса. Также лента принесла Дензелу Вашингтону второй «Золотой глобус», а вот на «Оскаре» и Премии гильдии актеров его обошел Кевин Спейси с «Красотой по-американски».

В центре сюжета — известный боксер Рубин Картер по прозвищу «Ураган». В 1963-м спортсмен был одним из претендентов на титул чемпиона мира, а всего три года спустя Картера обвинили в тройном убийстве и несмотря на весьма противоречивые улики приговорили к нескольким пожизненным срокам.

Второй «Оскар»: «Тренировочный день»

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Антуан Фукуа.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Итан Хоук, Скотт Гленн, Том Беренджер, Харрис Юлин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Тренировочный день» / реж. Антуан Фукуа / Warner Bros

Свой второй «Оскар» — на этот раз уже в главной, а не второстепенной категории — Дензел Вашингтон получил благодаря криминальному триллеру «Тренировочный день». Актер смог обойти Уилла Смита («Али») и Шона Пенна («Я — Сэм»). Любопытно, что на «Золотом глобусе» и Премии Гильдии актеров фаворитом был Рассел Кроу («Игры разума»). А вот на Премии канала MTV сегодняшнего именинника отметили в категории «Лучший злодей».

На сей раз Вашингтон перевоплотился в сержанта Алонзо Харриса из отдела по борьбе с наркотиками. Новым напарником опытного полицейского становится молодой Джейк Хойт (Итан Хоук), который в первый же день попадает в самую гущу событий, причем не совсем законных. К слову, именно в «Тренировочном дне» Дензел Вашингтон впервые сыграл антагониста.

Главная экшен-франшиза: «Великий уравнитель»

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Антуан Фукуа.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Мартон Чокаш, Хлоя Грейс Морец, Дэвид Харбор, Хейли Беннетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Великий уравнитель» / реж. Антуан Фукуа / Columbia Pictures

В отличие от многих современных актеров Дензел Вашингтон не может похвастаться большим количеством франшиз, однако в 2014 году актер снялся в боевике «Великий уравнитель», который превратился в успешную экшен-серию. При бюджете в 55 миллионов долларов первый фильм собрал в мировом прокате более 190 миллионов. Не менее успешно проявили себя вторая и третья части.

В центре истории — бывший агент ЦРУ Роберт Макколл, который давно ушел на покой и теперь работает самым обычным сотрудником хозяйственного магазина. Однако прошлые привычки не отпускают главного героя — и вот главный герой вступается за юную проститутку, что приводит к противостоянию с русской мафией.

Режиссерский прорыв: «Ограды»

Год: 2016.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Дензел Вашингтон.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Виола Дэвис, Стивен Маккинли Хендерсон, Джован Адепо, Расселл Хорнсби.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Ограды» / реж. Дензел Вашингтон / Paramount Pictures

В качестве режиссера Дензел Вашингтон дебютировал еще в 2002 году, когда выпустил биографическую драму «История Антуана Фишера». Затем были еще один байопик «Большие спорщики» и отдельный эпизод популярного сериала «Анатомия страсти». Однако настоящий прорыв случился в 2016-м: драма «Ограды» принесла целую россыпь актерских наград Виоле Дэвис и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В основу картины легла пьеса Огаста Уилсона, получившая в свое время Пулитцеровскую премию. Сам Вашингтон сыграл бывшего бейсболиста, который теперь работает мусорщиком. Главный герой всеми силами пытается обеспечить семью, но на дворе 50-е и расовый вопрос в США все еще не решен.

Самый кассовый фильм в карьере: «Гладиатор 2»

Год: 2024.

Страна: США, Великобритания, Марокко, Канада.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2» / реж. Ридли Скотт / Paramount Pictures

В 2024 году Дензел Вашингтон засветился лишь в одном фильме. Им стал сиквел «Гладиатора», который благодаря впечатляющим сборам уже стал самым кассовым релизом в карьере актера. Что касается наградного сезона, то он только набирает обороты, однако Вашингтон уже может похвастаться номинациями на «Золотой глобус», «Выбор критиков» и другие премии.

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