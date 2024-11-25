«Дети перемен»: как стартовал сериал о лихих 90-х со Славой Копейкиным

На платформах Wink и START вышли первые два эпизода восьмисерийной криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен». Рассказываем, как стартовал проект о лихих 90-х.

Сюжет сериала «Дети перемен»

Осторожно: в этой и следующей главе есть спойлеры.

Действие сериала разворачивается в середине 90-х годов. В центре сюжета «Детей перемен» — судьба троих сыновей водительницы троллейбуса Флоры (Виктория Исакова): старшего Петра (Слава Копейкин), среднего Юры (Макар Хлебников) и младшего Руслана (Хетаг Хинчагов).

Флора пытается заботиться не только о детях, но и о пассажирах своего троллейбуса. После изматывающего рабочего дня они уныло толпятся в салоне и мечтают поскорее добраться до дома. Флора заверяет каждого из них, что счастье (отдых и забвение) уже близко.

Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START

У харизматичной водительницы троллейбуса, разумеется, есть поклонники, но Флора больше не хочет заводить романы. Ее сыновья от разных мужей, отношения с которыми по тем или иным причинам не сложились. Флора не готова впускать в свою жизнь новых людей.

Петр, Юра и Руслан неплохо ладят между собой, учитывая, что между ними нет ничего общего. Петр — правая рука криминального авторитета Михалыча (Тимофей Трибунцев), втайне любящий оперу. Юра — художник, рисующий афиши для фильмов, который стал свидетелем убийства, а Руслан — школьник, вместо учебы торгующим китайскими фенами.

Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START

О криминальных делах Петра, похоже, знают все вокруг, кроме самой Флоры. Для нее новость о том, чем занимается ее сын, становится сокрушительной.

Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START

Как стартовал сериал «Дети перемен»

С самого начала «Дети перемен» раскрывают противоречивость человеческой природы. Петр хладнокровно выполняет свою криминальную работу, но трепетно относится к опере. Даже втайне от группировки ходит к преподавательнице по вокалу. Она беспощадно рушит его мечту об арии Германа из «Пиковой дамы», заключая, что у Павла не драматический тенор, а обычный баритон.

Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START

За атмосферу 90-х в сериале отвечает не только флер бандитского беспредела, но и культурные маркеры того времени: музыка «Агаты Кристи», монолог Глеба Жеглова из «Места встречи изменить нельзя» о том, что вор должен сидеть в тюрьме, фильм «Молчание ягнят» на кассете и даже ларек с наивным названием «Мечта».

Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START

Миссия по созданию «Детей перемен» легла на плечи Сергея Тарамаева и Любови Львовой, работавших над «Фишером» и «Черной весной». Они написали сценарий проекта о суровом и беспощадном периоде 90-х, а также выступили режиссерами многосерийной криминальной драмы.

Основной каст «Детей перемен» сформирован из звезд «Слова пацана» Жоры Крыжовникова. Кроме того, одну из ролей в сериале сыграл Артем Быстров из «Лихих» Юрия Быкова, перекочевавший из проектов, заточенных на то, чтобы показать смутное время, в котором живут не по законам, а по понятиям.

Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START

Убедительный авторский тандем и узнаваемый актерский состав дают сериалу все шансы произвести нужное впечатление на зрителя даже в такой период, когда историй о сложных 90-х на экране стало, возможно, больше, чем когда-либо.

Музыка 1-го и 2-го эпизодов сериала «Дети перемен»

Слава Копейкин — Ария Германа из оперы «Пиковая дама»;

Наставшевс & Лубенников — Ненастье;

Сергей Курехин & нет слов — Трагедия в стиле минимализм;

Татьяна Буланова — Не плачь;

TSOY — Позови меня с собой (Cover);

Алиса Мон — Алмаз;

Владимир Кузьмин — Сибирские морозы (Cover);

Агата Кристи — Черная луна.

Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START

Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера третьего эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 28 ноября.