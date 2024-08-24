«Дети перемен»: что известно о многосерийной криминальной драме

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Уже этой осенью в онлайн-кинотеатрах START и Wink.ru начнется показ сериала «Дети перемен». Одну из главных ролей в новинке сыграл Слава Копейкин, прославившийся благодаря суперхиту «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, чего ожидать от грядущей криминальной драмы о лихих девяностых.
Авторы сериала позиционируют «Детей перемен» как криминальную сагу, которая покажет девяностые глазами одной семьи. В центре истории — 45-летняя Флора Борисовна: женщина водит троллейбус и воспитывает троих сыновей.
Юра, Руслан и Петр не похожи друг на друга, однако матери удается объединить их в любящую и дружную семью. Только вот время вносит в их судьбы свои коррективы: у парней появляются новые друзья и свои тайны.
В итоге уличные законы и бандитские разборки разделяют самых близких людей — семья Флоры Борисовны рушится на глазах.
Режиссерами и авторами сценария новинки выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова. До «Детей перемен» оба успели поработать над такими проектами, как «Черная весна» и «Фишер».
Среди продюсеров сериала значится, например, Федор Бондарчук, а одним из креативных продюсеров стал Жора Крыжовников, снявший успешную криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Главу семейства Флору Борисовну сыграла Виктория Исакова. Среди свежих работ актрисы — драматический сериал «Чистые» и экранизация повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед».
Роли трех братьев — Петра, Юры и Руслана — достались Славе Копейкину («Слово пацана. Кровь на асфальте», «На автомате»), Макару Хлебникову («Снегирь», «Пингвины моей мамы») и Хетагу Хинчагову («Киберпапа»).
Также в «Детях перемен» снялись Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Сергей Гилев («Фишер») и другие.
Премьера многосерийной криминальной драмы «Дети перемен» состоится в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 9 по 14 сентября.
Для широкого зрителя новинка станет доступна чуть позже. Точная дата релиза на платформах START и Wink.ru пока неизвестна.