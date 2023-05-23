5 детских мультфильмов с глубоким смыслом

Миф о том, что мультфильмы снимают только для детей, в последние годы, кажется, изжил себя. Многочисленные проекты Pixar, Dreamworks и менее популярных студий доказали, что анимация многому может научить и ребенка, и его родителей.

В этой подборке собрали пять мультфильмов, сюжет которых сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.

В тексте могут быть незначительные спойлеры, читайте с осторожностью!

«Красная черепаха», реж. Михаэль Дюдок де Вит

«Красная черепаха» — полнометражный дебют Михаэля Дюдока де Вита, который режиссер сделал при поддержке студии Хаяо Миядзаки — во многом продолжает короткометражные работы постановщика. В «Черепахе» важное место занимают темы любви, семьи и потери — как и в оскароносной анимационной работе де Вита «Отец и дочь», успех которой почти 20 лет спустя пытались повторить в «Если что-то случится, я вас люблю».

Главный герой «Красной черепахи» оказывается на необитаемом острове — вероятно, после кораблекрушения. Он несколько раз строит плот, но покинуть остров не получается — как только герой отдаляется от берега, его плот разрушает большая красная черепаха. Однажды черепаха оказывается на береге, лежа на панцире. Разозленный герой решает не переворачивать ее и оставляет животное умирать под лучами солнца. Немного позже к герою на острове присоединяется прекрасная девушка, вместе с которой они строят быт.

В картине де Вита почти нет диалогов — герои обмениваются лишь вздохами и междометиями. Эмоции здесь не проговаривают, а показывают: в том, с каким настроением герой строит очередной плот, как проводит время с возлюбленной, как они ныряют в воду и встречают радость и горе. Результатом становится очень понятное и точное произведение о цикле жизни и отношениях человека с природой.

«Вверх», реж. Пит Доктер, Боб Питерсон

Пит Доктер — один из ключевых авторов студии Pixar. Как режиссер он работал над «Головоломкой», «Душой» и «Корпорацией монстров»; как сценарист — над «ВАЛЛ-И» и «Историей игрушек»; как продюсер — над «Вперед», «Лукой» и «Я краснею». Но если из всей его фильмографии выбрать отдельный фрагмент с идеальным сторителлингом — им бы стали первые 15 минут мультфильма «Вверх».

«Вверх» — не просто фильм-путешествие о старике, бойскауте и доме, к которому привязаны воздушные шарики. История Карла показывает, как пережить потерю любимого человека, как вновь научиться сближаться с людьми и как простить себя за надуманные ошибки.

Другая интересная тема «Вверх» — привязанность Карла к его дому. Она частично вдохновлена историей Эдит Мейсфилд — пенсионерки из Сиэтла, которая годами отказывалась продать застройщикам свой домик, даже за миллион долларов. Она понимала, что после ее смерти постройку, вероятно, снесут, но хотела сохранить ее так долго, как может. Для Эдит 108-летний дом был напоминанием о семье, а для Карла — о супруге.

«Тачки 3», реж. Брайан Фи

«Тачки» всегда критиковали за слишком откровенную коммерческую направленность мультфильма. Жители Радиатор-Спрингс научили Молнию думать о других и быть ответственнее. Чемпион же привлек внимание к самому городу, его магазинам и забытой легенде Доку Хадсону. Но все-таки из общей линейки мультфильмов Pixar «Тачки» выделялись — их герои даже не пытались казаться чем-то, кроме игрушек для маленьких зрителей.

Критика усилилась после блеклого продолжения. «Тачки 2» расширили мир франшизы... и все. Мультфильм получился просто большой рекламой: вы можете купить ребенку машину с флагом вашей страны или, например, болид «Формулы-1». Казалось, что серия мчится к званию худшей в фильмографии Pixar и либо умрет на втором фильме, либо получит еще более бесполезное продолжение. Но последние «Тачки» внезапно оказались еще и самыми интересными.

Триквел истории про Молнию Маккуина перестал быть детским и показал серьезную историю героя, который должен оставить дело всей своей жизни. В часть зрителей она «попала» на личном уровне: кто-то вспоминал о том, что еще в детстве бросил любимое дело ради карьеры, кто-то понимал, что однажды придется принять свои ограничения и выйти на пенсию. Другую часть аудитории картина зацепила как удивительно точная история спортсмена, который не может закончить выступления. Не зря хитом стало видео, на котором отстающего от конкурентов Молнию сравнивают с 38-летним Криштиану Роналду, которого «обгоняют» молодые Холанн, Мбаппе и Винисиус.

Трилогия «Как приручить дракона», реж. Дин ДеБлуа, Крис Сандерс

«Как приручить дракона» — мультфильм о вражде викингов и драконов, которая превратилась в дружбу силами одного человека и смертоносной Ночной Фурии. Его герои не отличались проработкой, которая была в мультфильмах Pixar, — они скорее походили на пластилиновых человечков из «Падал прошлогодний снег». При этом драконы в фильме были очаровательные — особенно Беззубик. Благодаря этому мультфильм смог особенно точно рассказать историю о прекращении многовековых конфликтов и бережном отношении к животным.

Вторая часть, в которой Иккинг находит мать, но почти сразу же теряет отца, затронула еще более тяжелые и важные темы: принятие потери и умение прощать друзей. Когда казалось, что союз викингов с драконами пошатнется, Иккинг находит в себе силы не обвинять Беззубика, а помочь ему.

Ну, а третий и заключительный фильм франшизы — это большой разговор о любви и умении отпускать тех, кому без тебя будет лучше. Фильмы, которые взрослели вместе со зрителями, в итоге провели их по поворотным моментам жизни.

«Шрек», реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон

«Шрек» — мультфильм, во многом изменивший анимацию. Он разобрал на детали вообще весь жанр классической анимационной сказки — задолго до того, как принцессы Disney из позиции «девушек в беде» перешли в ранг независимых протагонистов. «Шрек» подтирался привычными сюжетами, высмеивал принца на белом коне и разрушал все романтичные сцены из классики мультипликации.

Мультфильм показал, что главному герою не обязательно быть обаятельным и добрым — он вполне может быть злобным орком и все равно вызывать симпатии. Танцам и музыкальным номерам «Шрек» предпочел знаменитую сцену с распахнувшейся дверью туалета под Smash Mouth, а детской наивности — похабный юмор и отсылки на современные ему тренды в медиа.

Во многом в образе героя и кроется главная идея мультфильма (или вторая после «сказки — отстой»). Жизнь не похожа на диснеевские сюжеты, не стоит судить окружающих по тому, как они выглядят и где живут. Хрупкая принцесса вполне может постоять за себя, огнедышащий дракон — растаять от любви, а Шрек — оказаться привлекательным, если будет самим собой.

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