Дейзи Ридли против Ла-Манша: каким получился байопик «Девушка и море»

На Disney+ вышла биографическая драма о знаменитой пловчихе Гертруде Эдерле. Это уроженка Нью-Йорка, установившая пять мировых рекордов, завоевавшая несколько олимпийских медалей и ставшая первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. И все это столетие назад, когда женский спорт не воспринимался как что-то серьезное и по-настоящему достойное внимания.

Лента Йоахима Ренинга — это не единственный вышедший за последние годы байопик, рассказывающий историю пловчих. Например, совсем недавно в кинотеатрах была другая история о преодолении себя в открытом море — прошлогодняя «Дайана Найэд». Но, несмотря на схожие черты и, казалось бы, не сильно отличающийся посыл, дьявол, как всегда, кроется в деталях.

Сюжет фильма «Девушка и море»

Стартует «Девушка и море» максимально далеко от соленых волн мирового океана — в маленькой комнате где-то в Нью-Йорке. На дворе 1914 год, девочка по имени Труди тяжело болеет корью, и кажется, нет надежды на выздоровление. Врач, осмотрев пациентку, сообщает родителям, что шансы на выздоровление ребенка очень малы и что в следующий раз он выйдет из комнаты юной Гертруды с самыми плохими вестями.

Фото Кадр из фильма «Девушка и море»

Но случается чудо: организм девочки оказывается сильнее, чем кто-либо ожидал. И спускается в гостиную не врач с плохими вестями, а сама Труди. Именно с этого момента начинается вдохновляющая история героини, которая преодолевает все препятствия на пути к своей мечте. Ни осуждение патриархального спортивного общества, ни ледяные волны океана не останавливают дочь обычного мясника.

Впрочем, болезнь — не единственное препятствие на пути будущей мировой рекордсменки. Молодая Гертруда, несмотря на огромное желание, не могла похвастаться талантом к плаванию. Сестра главной героини Мег имела лучшие задатки, и именно ее взяли тренироваться. Но упорство Труди и ее нежелание сдаваться сделали свое дело. Именно младшая из дочерей поставила несколько мировых рекордов, а позднее вошла в олимпийскую сборную по плаванию.

Фото Кадр из фильма «Девушка и море»

В определенный момент героиня решается на попытку переплыть Ла-Манш, что сделает ее первой женщиной, покорившей пролив между Францией и Британскими островами.

Каким получился фильм «Девушка и море»

Если вы не знаете всех подробностей жизни Гертруды Эдерле, то «Девушка и море» точно увлечет вас своей историей. Это подтверждает и множество положительных отзывов и комментариев, что в последнее время редко присуще работам Disney.

Порой лента, правда, будто бы теряет запал, и показанные события лишаются какого-либо напряжения. При этом формально все выглядит абсолютно так, как и ожидает зритель: на экране происходит очередной спортивный подвиг, играет эпичная музыка, а героиня Дейзи Ридли достигает своей цели. Только вот переживать за героиню у зрителей не сильно получается.

Фото Кадр из фильма «Девушка и море»

В отличие от Дайаны Найэд, сыгранной Аннет Беннинг в прошлогоднем фильме стримингового сервиса Netflix, героиня проекта Disney+ будто бы лишена какой-то индивидуальности. Труди не совершает спорных решений, а ее стремления исключительно благородны и просто не могут вызвать вопросы у зрителя.

Неидеальность Найэд, противоречивость ее образа, не всегда адекватные поступки и даже потребительское отношение к самым близким людям делали героиню Netflix живой, заставляли следить за ее историей и, главное, вызывали эмоции.

Фото Кадр из фильма «Девушка и море»

В обеих лентах есть схожие эпизоды, когда героини на пути к своей цели сталкиваются с одной из главных опасностей пловцов в открытой воде — медузами. И если в случае проекта Netflix это действительно серьезное препятствие, с которым Дайана Найэд не справляется, то для героини Дейзи Ридли это лишь кратковременная помеха. Труди без проблем проплывает через огромное скопление этих существ.

Фото Кадр из фильма «Девушка и море»

Можно заявить, что медузы в двух этих проектах были разных видов и вообще в проливе Ла-Манш, показанном в «Девушке и море», просто не водятся столь ядовитые существа, как в фильме «Дайана Найэд». Тем не менее именно этот эпизод будто бы показывает, насколько низкими воспринимаются ставки в истории первой женщины, проплывшей от Франции до Британии.

Как ни странно, но порой более увлекательными выглядят взаимодействия героини не с открытой водой, а с обществом, окружающим ее. На дворе 20-е годы XX века, молодой девушке почти невозможно добиться хоть каких-то успехов в спорте. Патриархальный мир еще не готов воспринимать женщин как полноценных участников этой сферы. Главная героиня становится одной из первых профессиональных спортсменок.

Фото Кадр из фильма «Девушка и море»

Гертруда показывает всем, на что она способна. И в конце концов даже не веривший в нее отец поддерживает дочь, понимая, что для нее есть лишь один путь. В то время как спортивные чиновники, кажется, чуть ли не смеются в лицо героине и оказываются порой опаснее любых волн и ядовитее любых медуз.

Лента достаточно вольно обращается с фактологической основой, и от того обиднее, что действительно интересная история, рассказывающая о незаурядной личности, лишена как накала, так и какого-либо исследования жизни выдающейся спортсменки.

Фото Кадр из фильма «Девушка и море»

Стоит ли смотреть фильм «Девушка и море»

При всех своих недостатках «Девушка и море» — это вдохновляющее зрелище, после просмотра которого даже может прибавиться веры в себя. Жаль, что посыл фильма, несмотря на весь позитивный заряд, оказывается слишком плоским. Лента не погружается глубоко ни в одну из поднимаемых тем и запоминается после просмотра лишь как неплохое кино на вечер. Но не настолько увлекательное, чтобы советовать его к просмотру всем родственникам и друзьям.