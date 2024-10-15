Как приручить гусенка: обзор мультфильма «Дикий робот» от DreamWorks

В мировой прокат вышел новый полнометражный мультфильм студии DreamWorks под названием «Дикий робот». Анимационная лента, срежиссированная и написанная автором «Лило и Стич» и «Как приручить дракона» Крисом Сандерсом, основана на одноименной книге Питера Брауна.

И пусть эти экранные приключения могут показаться немного вторичными, но эмоции, полученные при просмотре этой безусловно красивой анимационной картины, окупают все недостатки. Рассказываем, каким получился мультфильм «Дикий робот» и почему вам стоит его посмотреть.

Сюжет мультфильма «Дикий робот»

Одна из капсул с роботами-помощниками под названием Rozzum разбивается на берегу далекого острова, населенного множеством лесных животных. Запрограммированный на помощь окружающим механизм под номером 7134 решает отправиться вглубь новой территории, попутно помогая всему живому на своем пути. Но все старания робота несут только вред. Все его действия пугают зверье, а благие намерения возводят 7134 в ранг монстра для местной фауны.

Фото Кадр из мультфильма «Дикий робот»

Для того, чтобы понять всю тщетность своих действий, Rozzum придется перейти в режим обучения. Спустя некоторое время загрузки робот расшифрует речь окружающих. Механизм (который, к слову, женского пола) наконец сможет понять, что о ней думают звери: от мелких мышей до огромного медведя. Увы, животные явно не желают прибегать к услугам металлического помощника. Единственным существом, которое оказывается под опекой 7134, оказывается новорожденный гусенок, которого робот еще до вылупления из яйца спасла из когтей голодного лиса. Правда, и причиной уничтожения гнезда, где находилось яйцо, невольно стал сам стальной помощник, который раздавил его случайным падением.

Фото Кадр из мультфильма «Дикий робот»

Тем не менее, наконец-то у роботессы появляется первое задание. Для вылупившейся птицы она становится матерью. Героиня решает научить своего неродного сына всему, что потребуется для миграции в теплые края. Ситуация осложняется тем, что робот-помощник абсолютно не обладает знаниями о жизнедеятельности гусей. Ей приходится заручиться поддержкой того самого лиса по имени Финк, который чуть не съел яйцо с еще нерожденным птенцом. Да и сам гусенок оказывается не самым простым подопечным: он слишком мал и слаб для своего вида, что осложняет задачу для и так не самых опытных родителей.

Фото Кадр из мультфильма «Дикий робот»

В ходе воспитания приемыша Rozzum 7134 также сильно изменится и многому научится, и заключаться это будет не только в смене имени на гораздо более благозвучное Роз.

Каким получился мультфильм «Дикий робот»

Стоить начать с того, что «Дикий робот» — это действительно красивое зрелище. И если к дизайну самой главной героини могут возникнуть вопросы ввиду схожести с другими известными роботами, то окружение — выше всяких похвал. Дикие леса, поля и прибрежные скалы проработаны до мелочей. Уже это вполне себе окупает поход в кино. А если смотреть мультфильм на языке оригинала, то можно услышать во всей красе и работу звездного ансамбля актеров озвучания: в оригинале животные говорят голосами Педро Паскаля, Кэтрин О'Хара, Марка Хэмилла, Билла Найи и Лупиты Нионго.

Фото Кадр из мультфильма «Дикий робот»

История Роз и ее друзей прекрасно работает и на эмоциональном уровне. При всем при этом анимационная лента не старается эксплуатировать милый внешний вид героев, как это часто бывает в мультфильмах. Проект почти не делает на это ставку и не выделяет кого-то одного, а создает на экране цельную картину.

Творение DreamWorks порой не блещет изобретательностью сюжета. Но зато с легкостью заставляет чувствовать весь спектр эмоций, который требуется от подобной анимации. В «Диком роботе» найдется место и для напряженных моментов схваток, и для духоподъемных эпизодов единения, и, конечно же, для сцен со слезами на глазах.

Фото Кадр из мультфильма «Дикий робот»

При этом, несмотря на историю про поиски себя в духе «Гадкого утенка», «Дикий робот» стал невероятно редким зверем среди современных мультфильмов. Проект Криса Сандерса — самостоятельное и авторское произведение. Это выделяет его на фоне сверхприбыльных анимационных франшиз-соседей вроде сиквела «Головоломки» или очередной части «Гадкий я».

Фото Кадр из мультфильма «Дикий робот»

Впрочем, такая самостоятельность не должна стать отпугивающим фактором для потенциального зрителя. «Дикий робот» — законченная история, которая не распыляется на рассказ о состоянии мира, где она происходит. Авторы лишь мельком показывают некоторые затопленные мировые достопримечательности и остатки урбанистических ландшафтов, намекая, что все действие происходит в условиях постапокалипсиса.

При этом скромный хронометраж мультипликационного проекта не старается охватить как можно больше всего. Авторы четко понимают, что стоит на первом месте, а что — лишь красивая декорация, призванная оттенить незамысловатый, но не потерявший актуальности посыл.

Стоит ли смотреть мультфильм «Дикий робот»

Однозначно да. Лишь эмоциональный отклик, который лента вызовет у зрителя, уже окупит потраченные время и деньги.

Ну а визуальная сторона без сомнения дополнит эмоциональные моменты запоминающимися эффектами.

Фото Кадр из мультфильма «Дикий робот»

В основе проект DreamWorks не является чем-то супер уникальным. Но, как показала недавняя «Головоломка 2», не каждому мультфильму надо ломать устои или менять все местами, чтобы запомниться зрителю, стать успешным и рассказать прекрасную историю.