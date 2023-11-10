«Доктор Кто»: дата выхода и все, что известно о спецвыпусках к 60-летию сериала с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт

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Сквозь время и пространство приближается премьера спецвыпусков «Доктора Кто», посвященных 60-летию сериала. Рассказываем, когда ждать выхода спецэпизодов, кто над ними работал и от какой инопланетной угрозы Повелитель Времени будет спасать людей на этот раз.
К работе над «Доктором Кто» вернулся легендарный Рассел Т. Дэвис, перезапустивший проект в 2005 году. На этот раз шоураннер решил сразу зайти с козырей, призвав, хоть и на время, для спасения национального достояния Великобритании (о существовании последних пары тройки сезонов «ДК» многие поклонники «Доктора Кто» предпочли бы не вспоминать) одного из лучших Докторов прошлого и его невероятную спутницу — самую важную женщину во Вселенной Донну Ноубл.
Доктор и Донна перестали путешествовать вместе после событий эпизодов «Украденная Земля» и «Конец путешествия». Во время противостояния далекам Даврос выстрелил в Донну электрическим лучом. Его воздействие разбудило в спутнице ДНК Повелителя Времени, переданного ей во время взаимного биологического метакризиса. Донна получила лучшую часть Доктора — его ум, что сделало героиню «ДокторДонной» из пророчества удов. Для человека сознание Повелителя Времени — непосильный груз. Доктору пришлось стереть Донне память, чтобы спасти жизнь.
Но воспоминания героини могут вернуться в любой момент, поэтому Донне нельзя сталкиваться с прошлым. В трейлере спецэпизодов на ее глазах упал космический корабль, а позже Донна встретила инопланетянина, поэтому не сказать, что Доктор справился.
Во втором, третьем и четвертом сезонах «Доктора Кто» Дэвид Теннант сыграл Десятую версию Повелителя Времени, а в спецвыпусках актер вернется в качестве Четырнадцатого Доктора: переходный таймлорд от Доктора Джоди Уиттакер до будущей регенерации Пятнадцатой версии Повелителя Времени, которую играет Шути Гатва.
Режиссером первого спецвыпуска «Звездный зверь» выступила Рейчел Тэлалей. Постановщиком второго спецэпизода «Дикое синее далеко» стал Том Кингсли, а третий спецвыпуск «Смешок» срежиссировала Чания Баттон. Сценарии всех трех спецэпизодов написал Рассел Т. Дэвис.
В спецэпизодах Четырнадцатого Доктора сыграл Дэвид Теннант, а Пятнадцатого — Шути Гатва. Кэтрин Тейт вернулась к роли спутницы Доктора Донны Ноубл. Нил Патрик Харрис сыграл нового противника Повелителя Времени. Джемма Редгрейв повторила роль главы ЮНИТ Кейт Стюарт, а Ясмин Финни предстала в образе Роуз. Преемственность как она есть. Так звали первую спутницу Доктора в новой эре проекта. Ее играла Билли Пайпер.
Премьера первого спецэпизода пройдет 25 ноября. Второй спецвыпуск выйдет 2 декабря, а третий — 9 декабря.