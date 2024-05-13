Монстр из соплей и бездарные The Beatles: как стартовал новый сезон «Доктора Кто»

Сквозь время и пространство до нас добралась премьера первых двух эпизодов перезапущенного «Доктора Кто» с Шути Гатвой и Милли Гибсон. Рассказываем, как началась новая эра проекта.

Сюжет стартовых эпизодов «Доктора Кто»

В эпизоде «Космические малыши» Доктор (Шути Гатва) отправляется с Руби (Милли Гибсон) в далекое будущее на детскую ферму, которой управляют младенцы. Повелитель Времени и его спутница должны разобраться, куда делась взрослая часть экипажа и как противостоять зловещему бугимену.

В следующей серии «Дьявольский аккорд» Доктор и Руби переместились в период записи дебютного альбома The Beatles, где узнали, что музыка исчезла, вследствие чего мир постепенно погружается во тьму. Путешественникам во времени предстоит встреча с Маэстро (Джинкс Монсун) — самим воплощением музыки и потомком Игрушечника (Нил Патрик Харрис), который представляет собой небывалую угрозу для всего человечества.

Обзор продолжения «Доктора Кто»

Когда после долгих лет боли и невыносимых страданий, перенесенных поклонниками «Доктора Кто» в связи с периодом шоураннерства Криса Чибнелла, появилась новость о возвращении в шоу Рассела Т. Дэвиса, радости хувиан не было предела. Возродив сериал в 2005 году, этот величайший человек буквально спас национальное достояние Великобритании. Став сценаристом и исполнительным продюсером проекта, он провернул ребут всех времен. После того как «Доктор Кто» снова оказался в беде, надежда оставалась лишь на Рассела Т. Дэвиса.

Но на этот раз что-то пошло не так. Первым тревожным звоночком стало начало масштабного сотрудничества с Disney. Медиаконгломерат уже купил студии Marvel и ответственную за создание проектов по вселенной «Звездных войн» Lucasfilm. Прибрав к рукам «Доктора Кто», компания собрала весь основной комплект генераторов супергеройского и научно-фантастического контента.

Рассел Т. Дэвис получил дополнительное финансирование, которое годами не могла обеспечить ему BBC, но окончательно потерял независимость. Очевидно, сотрудничество с Disney требует существенных творческих компромиссов. С одной стороны, пожертвовав свободой действий, шоураннер наконец смог запустить Whoniverse (вселенную телесериала «Доктор Кто»), а с другой, как говорил персонаж подконтрольной Disney MCU Танос, «ценой всего».

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

В одном из интервью Рассел Т. Дэвис говорил, что стал сотрудничать с Disney из-за денег, чтобы монстры и космические корабли в сериале выглядели лучше, но «Доктор Кто» никогда не претендовал на выдающиеся визуальные эффекты. Поклонники давно привыкли к скромному бюджету шоу, но это не имело значения, ведь сила проекта была в другом.

Незаурядном сценарии, впечатляющей актерской игре, умении донести важные смыслы. Иными словами, может, на далеков без слез и не взглянешь, но это неважно, ведь эти похожие на солонку пришельцы способны внушать ужас не столько с визуальной, сколько с психологической точки зрения. Мутировавшие потомки каледов с планеты Скаро обезличены и безжалостны. По мнению Доктора, они «самые худшие творения вселенной», но он не может их уничтожить, потому что склоняется к тому, что не имеет такого права. Одно только это говорит многое как о главных противниках Повелителя Времени, так и о нем самом. Доктор не идет на поводу у своей боли или гнева и выбирает путь сострадания, а не мести.

Духовная сторона сериала начала исчезать уже очень давно. Вероятно, финальную точку в этом вопросе поставил Питер Капальди, произнеся невероятный монолог в серии с говорящим названием «Падение Доктора».

С тех пор сериалу такой уровень мастерства и глубины понимания Доктора и не снился. Возвращение в проект Рассела Т. Дэвиса вселяло надежду на то, что он вернет в шоу утерянную магию. Отчасти ему это удалось в специальных выпусках, посвященных 60-летию «Доктора Кто». Вероятно, во многом из-за возвращения Дэвида Теннанта и Кэтрин Тейт. В рождественском спецэпизоде «Церковь на Руби-роуд» этого уже не произошло, а первые два эпизода перезапуска и вовсе вызывают лишь растерянность и недоумение.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

«Доктор Кто» всегда был несколько эксцентричным сериалом. В нем показывали нетипичных монстров вроде детской каракули, Вашты Нерады или гуманоидных сгустков жира адипоуз. Но если раньше создателям сериала удавалось успешно балансировать на грани гениальности и полного провала, то сейчас с ходу даже не скажешь, каким образом они пришли к выводу, что монстр из соплей (к сожалению, это не метафора) привлечет новую аудиторию — не говоря уже о том, чтобы не оттолкнуть даже самую преданную часть фандома.

Дуэт Шути Гатвы и Милли Гибсон выглядит потрясающе. Они отличные актеры и прекрасно справляются со своими ролями (что далеко не самая простая задача в предложенных их персонажам обстоятельствах), и тем не менее динамика их отношений слегка искусственна. Доктор говорит о геноциде своего народа с улыбкой на лице и тут же увозит спутницу в эру динозавров, где она случайно наступает на бабочку и меняет ход истории.

В первые же минуты «Космических малышей» Доктор устраивает Руби ускоренный ликбез, проговаривая ей (на самом деле, новым зрителям сериала, которые не смотрели новую эру «Доктора Кто», не говоря уже о классической) свою историю в духе: «Привет, я последний Повелитель Времени, у меня два сердца, а в твоей голове фильтр восприятия». Вроде и чертовски утомительно, но в то же время можно почувствовать себя Доктором. Ему приходится повторять одно и то же каждому новому спутнику сотни лет.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

После выхода первых эпизодов перезапуска «Доктора Кто» в Сети появился хештег #RIPDoctorWho. На Rotten Tomatoes сериал получил подозрительную, почти стопроцентную поддержку от критиков и весьма скромную от зрителей — всего 43%. Это рейтинг еще вырос, поначалу был и вовсе 25%.

Неудивительно. Шоу использует свои узнаваемые и сильные черты вроде вплетения в сюжет исторических личностей, но в ребуте подобный ход не работает.

Это легко объяснить. Как можно было вписать в сюжет «Дьявольского аккорда» The Beatles, чтобы использовать в серии легендарных музыкантов в качестве мебели? Уинстон Черчилль, Агата Кристи, Ван Гог и даже Гитлер в «Докторе Кто» были основными двигателями сюжета.

Премьер-министр Великобритании хотел использовать далеков в качестве военного преимущества, автор детективной прозы помогала Доктору найти пришельца, художник-постимпрессионист сумел обнаружить представителя расы невидимых всеядных хищников, а после встречи с Гитлером Доктор узнал о существовании «Теселекты».

Нет, в теории, подобрав потерянный аккорд, The Beatles свою функцию выполнили на ура, но большую часть времени во втором эпизоде перезапуска шоу ливерпульская четверка выглядела совершенно бездарной (увы, и это не метафора) и бесполезной. Чем, в общем, вполне гармонирует с серией проекта.

Летающие ноты в «Дьявольском аккорде» словно явились из сиквела марвеловского «Доктора Стрэнджа» — еще одного персонажа, которому не чужды разного рода временные манипуляции. Кульминацией что эпизода, что фильма была музыкальная битва. Финальный перформанс эпизода и вовсе выглядит как крик о помощи.

Гениальность — плод страданий, считает Доктор, и это верно. Правда, все душераздирающее в старте перезапуска придется исключительно на долю зрителей.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Когда выйдут новые серии «Доктора Кто»

Следующая, третья серия «Доктора Кто», получившая название «Бум», выйдет 18 мая. Ее сценаристом выступил Стивен Моффат, бывший шоураннер проекта, в свое время зарекавшийся вернуться к работе над шоу.