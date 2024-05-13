Монстр из соплей и бездарные The Beatles: как стартовал новый сезон «Доктора Кто»

Сквозь время и пространство до нас добралась премьера первых двух эпизодов перезапущенного «Доктора Кто» с Шути Гатвой и Милли Гибсон. Рассказываем, как началась новая эра проекта.
В эпизоде «Космические малыши» Доктор (Шути Гатва) отправляется с Руби (Милли Гибсон) в далекое будущее на детскую ферму, которой управляют младенцы. Повелитель Времени и его спутница должны разобраться, куда делась взрослая часть экипажа и как противостоять зловещему бугимену.
В следующей серии «Дьявольский аккорд» Доктор и Руби переместились в период записи дебютного альбома The Beatles, где узнали, что музыка исчезла, вследствие чего мир постепенно погружается во тьму. Путешественникам во времени предстоит встреча с Маэстро (Джинкс Монсун) — самим воплощением музыки и потомком Игрушечника (Нил Патрик Харрис), который представляет собой небывалую угрозу для всего человечества.
Когда после долгих лет боли и невыносимых страданий, перенесенных поклонниками «Доктора Кто» в связи с периодом шоураннерства Криса Чибнелла, появилась новость о возвращении в шоу Рассела Т. Дэвиса, радости хувиан не было предела. Возродив сериал в 2005 году, этот величайший человек буквально спас национальное достояние Великобритании. Став сценаристом и исполнительным продюсером проекта, он провернул ребут всех времен. После того как «Доктор Кто» снова оказался в беде, надежда оставалась лишь на Рассела Т. Дэвиса.
Но на этот раз что-то пошло не так. Первым тревожным звоночком стало начало масштабного сотрудничества с Disney. Медиаконгломерат уже купил студии Marvel и ответственную за создание проектов по вселенной «Звездных войн» Lucasfilm. Прибрав к рукам «Доктора Кто», компания собрала весь основной комплект генераторов супергеройского и научно-фантастического контента.
Рассел Т. Дэвис получил дополнительное финансирование, которое годами не могла обеспечить ему BBC, но окончательно потерял независимость. Очевидно, сотрудничество с Disney требует существенных творческих компромиссов. С одной стороны, пожертвовав свободой действий, шоураннер наконец смог запустить Whoniverse (вселенную телесериала «Доктор Кто»), а с другой, как говорил персонаж подконтрольной Disney MCU Танос, «ценой всего».
В одном из интервью Рассел Т. Дэвис говорил, что стал сотрудничать с Disney из-за денег, чтобы монстры и космические корабли в сериале выглядели лучше, но «Доктор Кто» никогда не претендовал на выдающиеся визуальные эффекты. Поклонники давно привыкли к скромному бюджету шоу, но это не имело значения, ведь сила проекта была в другом.
Незаурядном сценарии, впечатляющей актерской игре, умении донести важные смыслы. Иными словами, может, на далеков без слез и не взглянешь, но это неважно, ведь эти похожие на солонку пришельцы способны внушать ужас не столько с визуальной, сколько с психологической точки зрения. Мутировавшие потомки каледов с планеты Скаро обезличены и безжалостны. По мнению Доктора, они «самые худшие творения вселенной», но он не может их уничтожить, потому что склоняется к тому, что не имеет такого права. Одно только это говорит многое как о главных противниках Повелителя Времени, так и о нем самом. Доктор не идет на поводу у своей боли или гнева и выбирает путь сострадания, а не мести.
Духовная сторона сериала начала исчезать уже очень давно. Вероятно, финальную точку в этом вопросе поставил Питер Капальди, произнеся невероятный монолог в серии с говорящим названием «Падение Доктора».
С тех пор сериалу такой уровень мастерства и глубины понимания Доктора и не снился. Возвращение в проект Рассела Т. Дэвиса вселяло надежду на то, что он вернет в шоу утерянную магию. Отчасти ему это удалось в специальных выпусках, посвященных 60-летию «Доктора Кто». Вероятно, во многом из-за возвращения Дэвида Теннанта и Кэтрин Тейт. В рождественском спецэпизоде «Церковь на Руби-роуд» этого уже не произошло, а первые два эпизода перезапуска и вовсе вызывают лишь растерянность и недоумение.
«Доктор Кто» всегда был несколько эксцентричным сериалом. В нем показывали нетипичных монстров вроде детской каракули, Вашты Нерады или гуманоидных сгустков жира адипоуз. Но если раньше создателям сериала удавалось успешно балансировать на грани гениальности и полного провала, то сейчас с ходу даже не скажешь, каким образом они пришли к выводу, что монстр из соплей (к сожалению, это не метафора) привлечет новую аудиторию — не говоря уже о том, чтобы не оттолкнуть даже самую преданную часть фандома.
Дуэт Шути Гатвы и Милли Гибсон выглядит потрясающе. Они отличные актеры и прекрасно справляются со своими ролями (что далеко не самая простая задача в предложенных их персонажам обстоятельствах), и тем не менее динамика их отношений слегка искусственна. Доктор говорит о геноциде своего народа с улыбкой на лице и тут же увозит спутницу в эру динозавров, где она случайно наступает на бабочку и меняет ход истории.
В первые же минуты «Космических малышей» Доктор устраивает Руби ускоренный ликбез, проговаривая ей (на самом деле, новым зрителям сериала, которые не смотрели новую эру «Доктора Кто», не говоря уже о классической) свою историю в духе: «Привет, я последний Повелитель Времени, у меня два сердца, а в твоей голове фильтр восприятия». Вроде и чертовски утомительно, но в то же время можно почувствовать себя Доктором. Ему приходится повторять одно и то же каждому новому спутнику сотни лет.
После выхода первых эпизодов перезапуска «Доктора Кто» в Сети появился хештег #RIPDoctorWho. На Rotten Tomatoes сериал получил подозрительную, почти стопроцентную поддержку от критиков и весьма скромную от зрителей — всего 43%. Это рейтинг еще вырос, поначалу был и вовсе 25%.
Неудивительно. Шоу использует свои узнаваемые и сильные черты вроде вплетения в сюжет исторических личностей, но в ребуте подобный ход не работает.
Это легко объяснить. Как можно было вписать в сюжет «Дьявольского аккорда» The Beatles, чтобы использовать в серии легендарных музыкантов в качестве мебели? Уинстон Черчилль, Агата Кристи, Ван Гог и даже Гитлер в «Докторе Кто» были основными двигателями сюжета.
Премьер-министр Великобритании хотел использовать далеков в качестве военного преимущества, автор детективной прозы помогала Доктору найти пришельца, художник-постимпрессионист сумел обнаружить представителя расы невидимых всеядных хищников, а после встречи с Гитлером Доктор узнал о существовании «Теселекты».
Нет, в теории, подобрав потерянный аккорд, The Beatles свою функцию выполнили на ура, но большую часть времени во втором эпизоде перезапуска шоу ливерпульская четверка выглядела совершенно бездарной (увы, и это не метафора) и бесполезной. Чем, в общем, вполне гармонирует с серией проекта.
Летающие ноты в «Дьявольском аккорде» словно явились из сиквела марвеловского «Доктора Стрэнджа» — еще одного персонажа, которому не чужды разного рода временные манипуляции. Кульминацией что эпизода, что фильма была музыкальная битва. Финальный перформанс эпизода и вовсе выглядит как крик о помощи.
Гениальность — плод страданий, считает Доктор, и это верно. Правда, все душераздирающее в старте перезапуска придется исключительно на долю зрителей.
Следующая, третья серия «Доктора Кто», получившая название «Бум», выйдет 18 мая. Ее сценаристом выступил Стивен Моффат, бывший шоураннер проекта, в свое время зарекавшийся вернуться к работе над шоу.