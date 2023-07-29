8 документальных лент о знаменитых актерах и актрисах

Истории Хита Леджера, Памелы Андерсон и других звезд.

Иногда жизни голливудских звезд оказываются гораздо интереснее их фильмов, а споры вокруг гибели любимцев публики не утихают даже годы спустя. Собрали несколько документальных проектов, главными героями которых стали популярные артисты.

«Я — Хит Леджер» / 2017

Австралийский актер, отмеченный «Оскаром» за роль Джокера в картине «Темный рыцарь», скончался в 2008 году. Почти десять лет спустя на экраны вышла документалка «Я — Хит Леджер», которая запустила целую серию подобных проектов: впоследствии ее авторы выпустили такие ленты, как «Я — Пол Уокер», «Я — Патрик Суэйзи» и «Я — Берт Рейнолдс».

Фильм смонтирован из созданных самим актером роликов: Леджер любил фиксировать на камеру различные эпизоды повседневной жизни, из которых и сложился его портрет, дополненный воспоминаниями друзей детства и коллег по съемкам.

«Памела: История любви» / 2023

В документальном проекте Netflix суперзвезда 90-х решилась рассказать собственную версию самых скандальных эпизодов своей карьеры. Все эти годы общественность продолжала обсуждать ее бурные романы и то самое слитое видео, а последней каплей стал выход сериала «Пэм и Томми», который был снят без ее ведома.

На этот раз Памела Андерсон появилась перед зрителями без макияжа, как бы подчеркивая формат исповеди, и поделилась со зрителями отрывками из личных дневников, которые вела с самого детства.

«Робин Уильямс: Загляни в мою душу» / 2018

Портрет еще одного трагически погибшего оскароносного актера создала Марина Зинович, в фильмографии которой есть и другие документалки, в частности — о велогонщике Лэнсе Армстронге и режиссере Романе Полански.

В этой картине представлены не только воспоминания друзей и коллег комика, но также архивные кадры, которые ранее никто не видел. История Уильямса в очередной раз напоминает, что за жизнерадостностью некоторых людей скрываются серьезные проблемы и темные стороны.

«Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах» / 2018

Фильм, претендовавший на одну из наград Каннского кинофестиваля, повествует о двукратной лауреатке «Оскара», которая помимо всего прочего известна в качестве писательницы, политической активистки и королевы аэробики. В нем Джейн Фонда также рассказала о своих родителях (ее отец — актер Питер Фонда) и бывших мужьях, среди которых — французский режиссер Роже Вадим, американский правозащитник Том Хайден и киномагнат Тед Тернер.

Картину сняла опытная документалистка: Сьюзен Лейси уже работала над проектами о режиссере Стивене Спилберге и композиторе Леонарде Бернстайне, а впоследствии выпустила ленту о модельере Ральфе Лорене.

«Вэл» / 2021

Звезда фильмов The Doors, «Лучший стрелок» и «Схватка», также известный по роли Бэтмена, пропал с экранов, когда в 2015 году ему диагностировали рак гортани. Для документального проекта, в котором Вэл Килмер рассказал о детстве, культовых образах и борьбе с болезнью, актер также предоставил личный видеоархив: как и Леджер, он с детства почти не выпускал из рук камеру.

Из-за химиотерапии Килмер почти потерял голос, но позже научился разговаривать с помощью специального аппарата. Закадровый текст он написал сам, но озвучил его сын актера Джек, который пошел по стопам отца.

«Что случилось, Бриттани Мерфи?» / 2021

Любимица публики скончалась в далеком 2009 году, но произошедшее до сих пор вызывает массу споров: дело было то ли в пневмонии, то ли в злоупотреблении лекарствами от нее. Бриттани Мерфи нашли в собственной ванной, а пять месяцев спустя в том же доме умер ее супруг. Позже причиной смерти обоих назвали грибок, который спровоцировал заболевание.

В двухсерийной картине режиссер Синтия Хилл вспоминает карьеру актрисы, которая успела засветиться в таких кинохитах, как «Прерванная жизнь», «8 миля» и «Город грехов», и пытается разобраться, что же на самом деле случилось с парой.

«С любовью, Антоша» / 2019

Названием этой документалки послужила фраза, которой американский актер, родившийся в Ленинграде, подписывал письма своей маме. Антон Ельчин, всю жизнь скрывавший от общественности неизлечимое генетическое заболевание, поражающее легкие, погиб под колесами собственного автомобиля в 2016 году.

Автор фильма Гаррет Прайс собрал целую россыпь звезд, которые поделились трогательными историями об Антоне. Среди них — Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Крис Пайн, Зои Салдана, Аня Тейлор-Джой и многие другие.

«Взрывная красотка: История Хеди Ламарр» / 2017

В 1930-40-х годах голливудская дива блистала на экране, но не многие знают, что настоящей страстью актрисы была наука. Так, например, вместе с композитором Джорджем Антейлом Хеди Ламарр разработала и запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами.

Это сочетание поразительной красоты, которую она сама считала проклятьем, и выдающегося ума стало главной темой документальной ленты. Актриса, вошедшая в историю как первая женщина, раздевшаяся на экране, так и не была отмечена престижными кинонаградами, а ее разработки получили признание только в 1990-х. Однако впоследствии Ламарр внесли в Национальный зал славы изобретателей США.