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«Разговаривая о Докторе Кто»: что происходит в документальном фильме, приуроченном к 60-летию сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из документального фильма Talking Doctor Who
Фото Кадр из документального фильма Talking Doctor Who
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В честь скорого выхода ноябрьских спецэпизодов «Доктора Кто» к 60-летию шоу BBC представил документальный фильм «Разговаривая о Докторе Кто» (Talking Doctor Who). Рассказываем, что происходит в проекте о классической эре сериала.

О чем документальный фильм «Разговаривая о Докторе Кто»

Исполнитель роли Десятого, а теперь и Четырнадцатого Доктора Дэвид Теннант путешествует во времени через архивы BBC, чтобы рассказать историю классической эпохи «Доктора Кто».

В документальном фильме представлены редкие материалы со всеми докторами того периода, начиная от первого воплощения персонажа в исполнении Уильяма Хартнелла до седьмой версии Повелителя Времени, которого сыграл Сильвестр Маккой.

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Стоит ли смотреть документальный фильм «Разговаривая о Докторе Кто»

Раритетные материалы, показанные в документальном фильме, способны растрогать любого хувиана (поклонника «Доктора Кто») до глубины души.

Дэвид Теннант сам был фанатом «Доктора Кто» с раннего детства. Во многом именно его версия Повелителя Времени способствовала успешному возрождению сериала.

Первый Доктор новой эры Кристофер Экклстон играл таймлорда всего один сезон, и, хотя его версия Повелителя Времени была по-своему уникальна, Теннант вывел роль Доктора на новый уровень.

Кадр из документального фильма Talking Doctor Who
Фото Кадр из документального фильма Talking Doctor Who

Будущие спецвыпуски к 60-летию сериала сосредоточены на Четырнадцатом Докторе, поэтому то, что Дэвид Теннант выступает рассказчиком Talking Doctor Who, это естественно. В документальном фильме актер мог проанализировать те или иные моменты работы над проектом на собственном примере.

К слову, сменивший Мэтта Смита на докторском посту Питер Капальди тоже большой поклонник «Доктора Кто». Например, в 15 лет актер написал трогательное письмо, в котором выразил свое мнение о выпуске Doctor Who Special. Его опубликовали в Radio Times. Наверняка со временем BBC выпустит еще один документальный проект, в котором Капальди уж точно будет что рассказать.

Кадр из документального фильма Talking Doctor Who
Фото Кадр из документального фильма Talking Doctor Who

В период с 2005 по 2011 год выходил документальный сериал «Доктор Кто: Конфиденциально», охватывавщий новую эру сериала с Одиннадцатым Доктором. Очень интересный проект, из которого можно узнать многие детали о съемках каждого эпизода того периода шоу.

«Разговаривая о Докторе Кто» хорош тем, что не дает забыть об истоках сериала. В недавнем интервью шоураннер сериала Рассел Т. Дэвис подтвердил, что новые сезоны с Шути Гатвой ознаменуют собой новую эру проекта.

После начала масштабного сотрудничества с Disney у «Доктора Кто» появилась возможность строить Whoniverse — вселенную сериала, попытки создать которую Рассел Т. Дэвис предпринимал еще до того, как это стало мейнстримом, но ресурсов не хватало. В былые времена поклонники «ДК», возможно, насторожились бы подобными изменениями, но в свете леденящих душу последних сезонов терять «Доктору Кто», в общем-то, нечего.

Кадр из документального фильма Talking Doctor Who
Фото Кадр из документального фильма Talking Doctor Who

«Разговаривая о Докторе Кто» дает представление о долгом пути легендарного проекта. Документальный фильм понравится поклонникам классической эры сериала и может помочь подступиться к ней фанатам современного «Доктора Кто». Надо же когда-то юным поклонникам приобщаться к богатейшему наследию сериала.

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