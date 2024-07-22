«Простой люд»: какой получилась 6-я серия 2-го сезона «Дома Дракона»

Вышла шестая серия «Дома Дракона» под названием «Простой люд». После масштабной битвы в финале четвертого эпизода сериал снова берет передышку, тем самым подготавливая зрителя к новому зрелищу, ожидаемому в кульминации сезона.

Где смотреть 6-ю серию 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Каждый эпизод «Дома Дракона» в премьерный день можно посмотреть на стриминге MAX. В РФ новые серии доступны в сервисе «Амедиатека» (а также на стримингах с доступом к этой библиотеке — Wink, «Кинопоиск» и других), но, увы, с задержкой примерно в неделю.

Сюжет 6-й серии 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

В новом эпизоде нет места масштабным столкновениям, но достаточно простора для раскрытия второстепенных сюжетных веток, которые до этого не играли большой роли. Самым важным событием «Простого люда» стало решение Рейниры отправить в Королевскую Гавань, находящуюся в блокаде, лодки с едой. Тем самым она планировала завоевать симпатии населения, вконец оголодавшего после решения принца-регента Эймонда закрыть ворота столицы. Да, именно подконтрольный королеве флот Веларионов блокирует крупнейший город Вестероса с моря, тем самым ухудшая положение простого народа. Но оголодавшие люди видят в таком подарке предводительницы черных лишь заботу о своих подданных. И все это происходит на фоне распространяемых советницей Рейниры Мисарией слухов о том, как пирует королевская семья и их драконы.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Тем временем план наследницы Визериса I усилить свою армию новыми драконьими всадниками, набранными из числа бастардов рода Таргариен, не дает большого результата. Стеффон Дарклин, которого посчитали отпрыском кого-то из драконьего рода, заживо сгорает во время попытки оседлать дракона. Впрочем, конец серии преподнесет сюрприз сторонникам Рейниры, и наконец свою роль сыграют бастарды Лорда Корлиса Велариона, которых уже не раз демонстрировали в сезоне и которым был посвящен не один диалог. Также новый эпизод все больше внимания уделяет кузнецу Хью, живущему в стенах Королевской Гавани. Знающие книжный первоисточник догадываются, что к концу сезона этот персонаж еще сыграет роль в «Танце драконов».

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Ну а в Королевской Гавани добравшийся до власти Эймонд устраивает перестановки в совете. По его приказу Кристон Коль отправляется в Харренхолл, но не это главная перестановка в кругах власти. Одноглазый принц решает вернуть на пост десницы деда Отто Хайтауэра, а также исключает из состава совета свою мать Алисенту. Для последней «Простой люд» оказался очень волнительным эпизодом. Кроме отлучения от власти именно в момент посещения королевой септы с целью вознести молитвы о выздоровлении сына — короля Эйгона I — начинаются волнения на улицах города, вызванные «подарком» Рейниры. Имя соперницы и бывшей подруги теперь звучит в каждом переулке.

Ну а Деймон Таргариен продолжает блуждать по Харренхоллу и видеть странные видения, обрастая подозрениями и впадая в паранойю.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Какой получилась 6-я серия 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Шестая серия продолжает «передышку» предыдущего эпизода под названием «Регент», а также наследует последнему еще и в том, что расставляет на шахматной доске Вестероса важные фигуры.

«Простой люд» плавно подводит зрителя к пониманию, кто есть кто, как именно все персонажи и их решения складываются в единую картину. Конечно, серию можно назвать скучной: в ней нет ярких откровений, и кажется, что-то по-настоящему важное происходит только в конце эпизода. Но даже в таком, казалось бы, тихом повествовании важные для сюжета герои продолжают развиваться. Эймонд, дорвавшийся до власти, оказывается гораздо менее контролируемым, нежели его брат. И при этом явно не лишен психопатических наклонностей.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

В то же время Алисента, отлученная от власти в малом совете, вспоминает о своих детях. Она расспрашивает брата Гвейна Хайтауэра о своем младшем сыне Дейроне, находящемся в Староместе. Она даже переживает о старшем ребенке Эйгоне. Королева, наконец, пускает слезу у кровати находящегося на грани жизни и смерти отпрыска.

Но не менее важной сюжетной линией является рассказ о драконьих отпрысках — бастардах рода Таргариенов. Конечно, предсказуемо, что первая их попытка оседлать крылатого ящера оказывается провальной. Но если все пойдет по плану, в скором времени зрителей ждет еще больше этих могучих существ. А еще мир увидит покоряющего небеса Вермитора — одного из крупнейших драконов дома Таргариен. На момент событий сериала он уступает размерами только старейшей Вхагар.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Шестой эпизод, хоть на первый взгляд и проигрывает остальным сериям, на самом деле не кажется пустым и бессмысленным филлером. «Простой люд» развивает множество сюжетных линий, при этом уделяя внимание как решениям главных персонажей, так и, казалось бы, неважных до этого героев.

Когда выйдет 7-я серия 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Следующий, седьмой эпизод второго сезона «Дома Дракона» выйдет на HBO через неделю, в ночь с 28 на 29 июля в 4.00 по московскому времени.