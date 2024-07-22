«Простой люд»: какой получилась 6-я серия 2-го сезона «Дома Дракона»

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Вышла шестая серия «Дома Дракона» под названием «Простой люд». После масштабной битвы в финале четвертого эпизода сериал снова берет передышку, тем самым подготавливая зрителя к новому зрелищу, ожидаемому в кульминации сезона.
Каждый эпизод «Дома Дракона» в премьерный день можно посмотреть на стриминге MAX. В РФ новые серии доступны в сервисе «Амедиатека» (а также на стримингах с доступом к этой библиотеке — Wink, «Кинопоиск» и других), но, увы, с задержкой примерно в неделю.
В новом эпизоде нет места масштабным столкновениям, но достаточно простора для раскрытия второстепенных сюжетных веток, которые до этого не играли большой роли. Самым важным событием «Простого люда» стало решение Рейниры отправить в Королевскую Гавань, находящуюся в блокаде, лодки с едой. Тем самым она планировала завоевать симпатии населения, вконец оголодавшего после решения принца-регента Эймонда закрыть ворота столицы. Да, именно подконтрольный королеве флот Веларионов блокирует крупнейший город Вестероса с моря, тем самым ухудшая положение простого народа. Но оголодавшие люди видят в таком подарке предводительницы черных лишь заботу о своих подданных. И все это происходит на фоне распространяемых советницей Рейниры Мисарией слухов о том, как пирует королевская семья и их драконы.
Тем временем план наследницы Визериса I усилить свою армию новыми драконьими всадниками, набранными из числа бастардов рода Таргариен, не дает большого результата. Стеффон Дарклин, которого посчитали отпрыском кого-то из драконьего рода, заживо сгорает во время попытки оседлать дракона. Впрочем, конец серии преподнесет сюрприз сторонникам Рейниры, и наконец свою роль сыграют бастарды Лорда Корлиса Велариона, которых уже не раз демонстрировали в сезоне и которым был посвящен не один диалог. Также новый эпизод все больше внимания уделяет кузнецу Хью, живущему в стенах Королевской Гавани. Знающие книжный первоисточник догадываются, что к концу сезона этот персонаж еще сыграет роль в «Танце драконов».
Ну а в Королевской Гавани добравшийся до власти Эймонд устраивает перестановки в совете. По его приказу Кристон Коль отправляется в Харренхолл, но не это главная перестановка в кругах власти. Одноглазый принц решает вернуть на пост десницы деда Отто Хайтауэра, а также исключает из состава совета свою мать Алисенту. Для последней «Простой люд» оказался очень волнительным эпизодом. Кроме отлучения от власти именно в момент посещения королевой септы с целью вознести молитвы о выздоровлении сына — короля Эйгона I — начинаются волнения на улицах города, вызванные «подарком» Рейниры. Имя соперницы и бывшей подруги теперь звучит в каждом переулке.
Ну а Деймон Таргариен продолжает блуждать по Харренхоллу и видеть странные видения, обрастая подозрениями и впадая в паранойю.
Шестая серия продолжает «передышку» предыдущего эпизода под названием «Регент», а также наследует последнему еще и в том, что расставляет на шахматной доске Вестероса важные фигуры.
«Простой люд» плавно подводит зрителя к пониманию, кто есть кто, как именно все персонажи и их решения складываются в единую картину. Конечно, серию можно назвать скучной: в ней нет ярких откровений, и кажется, что-то по-настоящему важное происходит только в конце эпизода. Но даже в таком, казалось бы, тихом повествовании важные для сюжета герои продолжают развиваться. Эймонд, дорвавшийся до власти, оказывается гораздо менее контролируемым, нежели его брат. И при этом явно не лишен психопатических наклонностей.
В то же время Алисента, отлученная от власти в малом совете, вспоминает о своих детях. Она расспрашивает брата Гвейна Хайтауэра о своем младшем сыне Дейроне, находящемся в Староместе. Она даже переживает о старшем ребенке Эйгоне. Королева, наконец, пускает слезу у кровати находящегося на грани жизни и смерти отпрыска.
Но не менее важной сюжетной линией является рассказ о драконьих отпрысках — бастардах рода Таргариенов. Конечно, предсказуемо, что первая их попытка оседлать крылатого ящера оказывается провальной. Но если все пойдет по плану, в скором времени зрителей ждет еще больше этих могучих существ. А еще мир увидит покоряющего небеса Вермитора — одного из крупнейших драконов дома Таргариен. На момент событий сериала он уступает размерами только старейшей Вхагар.
Шестой эпизод, хоть на первый взгляд и проигрывает остальным сериям, на самом деле не кажется пустым и бессмысленным филлером. «Простой люд» развивает множество сюжетных линий, при этом уделяя внимание как решениям главных персонажей, так и, казалось бы, неважных до этого героев.
Следующий, седьмой эпизод второго сезона «Дома Дракона» выйдет на HBO через неделю, в ночь с 28 на 29 июля в 4.00 по московскому времени.