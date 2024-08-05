Ответный визит Алисенты: каким получился финал второго сезона «Дома Дракона»

Вышла заключительная серия второго сезона «Дома Дракона». Эпизод вновь оставил зрителя в предвкушении масштабных событий и больших конфликтов. Ожидаемая всеми большая война так и не случилась и «переехала» на третий сезон. Но несмотря на это, в серии произошло много важных событий. Рассказываем, что показали и чего стоит ожидать от следующего сезона.

Где смотреть 8-ю серию 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Каждый эпизод «Дома Дракона» в премьерный день можно посмотреть на стриминге MAX. В РФ новые серии доступны в сервисе «Амедиатека» (и других сервисах с доступом к ее библиотеке), но, увы, с задержкой примерно в неделю.

Сюжет 8-й серии 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Серия под названием «Королева, которая была» стартует с эпизода, разворачивающегося далеко от Королевской Гавани. Член совета короля Эйгона II Тиланд Ланнистер отправляется на переговоры с конфедерацией вольных городов, известной как Триархия. Он хочет заручиться поддержкой их флота для снятия морской блокады со столицы Вестероса.

Тем временем новости об усилении Рейниры все больше беспокоят двор Королевской Гавани. И пока разгневанный Эймонд сжигает замок Острый Мыс, мастер над шептунами Ларис Стронг предлагает все еще не восстановившемуся после событий четвертого эпизода Эйгону II покинуть столицу.

При этом младший брат короля, занимающий место регента, не только дает волю гневу на просторах Вестероса, но и пытается уговорить свою сестру и жену короля Хелейну вступить в войну на ее драконе Пламенная Мечта. Но просьбы наездника Вхагар приводят лишь к раздражению его матери Алисенты. Сама же Хелейна отказывается вновь оседлать дракона и предрекает воинственному Эймонду смерть при любом исходе событий.

В стане Рейниры тоже все не идеально. Новые драконьи всадники Ульф Белый и Хью Молот не могут вписаться в двор Королевы. И если кузнец ведет себя скромно, то пропойца Ульф своей грубостью выводит из себя сына Рейниры Джекейриса.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона».

Корлис Веларион возвращается в море на своем восстановленном корабле, который он переименовал в честь погибшей жены в «Почти Королеву». Глава дома Веларионов, кажется, еще не знает, что ему придется столкнуться с флотом Триархии в одном из самых кровавых морских сражений всей гражданской войны.

Все еще находящийся в Харренхолле Деймон Таргариен получает финальное видение. В нем он не просто переосмысляет прошлое, но видит будущее, знакомое и зрителям «Игры престолов». Прикоснувшись к чардреву, муж Рейниры осознает себя частью большой истории, в которой есть место и белым ходокам, и рожденным в огне трем драконам вместе с Дейнерис, и Трехглазому ворону.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона».

В то же время в крупнейшую крепость Вестероса Харренхол прибывает сама Рейнира, откликнувшись на зов кастеляна замка Саймона Стронга. Он осознал желание Деймона править без жены, но не догадывался, что последнее видение драконьего принца изменит его планы. В итоге брат покойного Визериса I склоняет голову перед наследницей трона и готовится вступить в войну вместе с собранным им войском Речных Земель.

Но самым важным событием серии оказывается очередная встреча Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр. Мать Эйгона II тайно посещает претендентку на трон в замке Драконий Камень. Разочаровавшаяся во всем мать короля Эйгона II предлагает наследнице Визериса занять Королевскую Гавань в момент отсутствия в ней войск и дракона Вхагар. При этом Рейнира напоминает своей подруге детства, что при захвате столицы искалеченный Эйгон должен будет умереть.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона».

Также финальный эпизод продемонстрировал зрителям еще одного дракона — дикого зверя, за которым охотилась Рейна Таргариен в долине Аррен. Питающийся домашним скотом ящер явно отсылает к дракону Овцекраду, который в книжном первоисточнике был оседлан простолюдинкой Крапивой. Но, возможно, у авторов сериала на него другие планы.

Также, возможно, в эпизоде зрители впервые увидели дракона по имени Тессарион, принадлежавшего младшему сыну Визериса I и Алисенты — Дейрону Таргариену, до этого находящемуся в Староместе. Не менее важным стало и небольшое появление Отто Хайтауэра в клетке, которому, похоже, еще предстоит вернуться на политическую арену.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона».

Какой получилась 8-я серия 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Второй сезон «Дом Дракона» закончился на высокой ноте, но при этом может разочаровать многих зрителей, ожидавших эпичной развязки. Подобно финальному эпизоду первого сезона под названием «Черная королева», «Королева, которая была» раззадоривает ожидания, но откладывает все самые масштабные события на потом.

Безусловно, в финале нашлось место интересным сюжетным поворотам и сильным диалогам, но при этом есть в нем и откровенно выбивающиеся из повествования моменты. Линия переговоров Тиланда Ланнистера с союзом вольных городов Мира, Лиса и Тироша логична с точки зрения истории конфликта. Но манера подачи этих событий выглядит на удивление странно, а порой и вовсе комично. Ланнистер борется в грязи, нелепо поет песню и получает приглашение осеменить жен капитана пиратов. Понимая, что такая мощная сила, как флот Триархии, явно должна сыграть огромную роль в конфликте «зеленых» и «черных», подобное решение шоураннеров выглядит достаточно неоднозначно.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона».

«Королева, которая была», несмотря на все плюсы, обещает гораздо больше, чем дает. Закончив все основные ветви второго сезона, «Дом Дракона» в финальном эпизоде сразу же начинает новые. Среди них и предстоящее морское противостояние сторон, и судьба покинувшего Королевскую Гавань Эйгона, и, конечно же, битвы за Королевскую Гавань и Харренхолл. Да и предсказания, данные Деймону и Эймонду об их смерти, явно намекают на столкновение этих двух родственников.

Безусловно, восьмой эпизод интересен, но при этом финал сезона не лишен обмана ожиданий. Тем не менее прямые отсылки на уже легендарную «Игру престолов» наверняка порадуют многих фанатов. Правда, могут найтись и те, кому такая топорная демонстрация давно полюбившихся всем образов не понравится.

Говоря начистоту, если бы план Алисенты по захвату Королевской Гавани, предложенный Рейнире, свершился в этом сезоне, вряд ли бы это как-то сильно изменило градус ожидания продолжения. Но эпизод заканчивается просто демонстрацией армий, выдвигающихся на войну.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона».

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Дом Дракона»

Третий сезон был официально анонсирован еще до премьеры второго, так что без продолжения зрители не останутся. Увы, перерыв между двумя частями истории противостояния Таргариенов может оказаться явно дольше того, что был между сезонами «Игры престолов», выходивших каждый год.

«Дом Дракона» стартовал еще 21 августа 2022 года, а второй сезон пришлось ждать почти два года. Вряд ли новый перерыв окажется сильно меньше. Впрочем, если вы большой любитель мира, придуманного Джорджем Р.Р. Мартином, для вас есть другой проект. Экранизация серии повестей о приключениях сира Дункана Высокого и его оруженосца Эгга под названием «Рыцарь семи королевств» запланирован к выходу в 2025 году. Также недавно автор первоисточника Джордж Р.Р. Мартин заявил, что кроме «Дома Дракона» и «Рыцаря семи королевств» в работе находятся еще семь проектов в этой вселенной, среди которых есть и сериал о событиях завоевания Вестероса Таргариенами.