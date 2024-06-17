Сын за сына: что показали в первой серии второго сезона «Дома дракона»

В ночь с воскресенья на понедельник состоялась премьера первой серии второго сезона «Дома дракона» — приквела уже ставшего легендарным сериала «Игра престолов». Концовка первого сезона давала хороший задел на будущее и обещала полное кровопролитий и интриг продолжение. В последней серии Деймон Таргариен пробудил Вермитора — одного из крупнейших драконов Вестероса, уступающего по размеру только драконихе Вхагар. Такие события недвусмысленно намекали на невероятных масштабов драконьи схватки, каких не видывал еще экранный мир «Песни льда и пламени». Рассказываем, что показали в первой серии нового сезона.

Обзор первой серии второго сезона «Дома дракона»

В первом эпизоде второй сезон только набирает обороты. Если вы надеялись, что продолжение стартует сразу же с огромных сражений, то вам, подобно некоторым из рода Таргариенов, следует поумерить свой пыл. Но, несмотря на отсутствие масштаба, свежая серия не лишена важных событий, явно сыграющих в дальнейшем роль.

Новая заставка

Первым отличием, бросающимся в глаза, станет новая заставка сериала. Предыдущий сезон во многом подражал оригинальной «Игре престолов», демонстрируя древо Таргариенов в виде текущей крови. Однако это, казалось бы, изобретательное решение превращалось в ребус, который поняли только фанаты, хорошо знакомые с историей драконьего дома и их родословной.

Второй сезон в корне меняет подход. Теперь на суд зрителя представлен гобелен, нити которого формируют события истории Таргариенов: начиная с рока Валирии и заканчивая расположением сил на момент старта событий первого сезона. Конечно сюжеты, демонстрируемые таким изящным образом, для многих все еще будут выглядеть как загадка. Но само решение будто бы отделяет новый сериал от своего предшественника — «Игры престолов» и, по-хорошему, идеально смотрелось бы уже в первом сезоне.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Сюжет первой серии

Внимание: в этом пункте есть небольшие спойлеры.

Сами же события стартуют с знакомого для всех фанатов замка Винтерфелл, где происходит жребий, в ходе которого отбираются будущие члены Ночного Дозора. Каждый десятый житель севера становится стражем. На саму же Стену, чтобы заручиться поддержкой Кригана Старка, прибывает старший сын Рейниры от первого брака — Джекейрис Веларион. Лорд Севера соглашается поддержать королеву и выделяет своих воинов.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Тем временем в Королевской Гавани на троне восседает сын Алисенты Хайтауэр Эйгон II. Силы Рейниры пытаются взять столицу Вестероса в блокаду. Молодой Эйгон II (в силу своего разгульного образа жизни и достаточно сложного характера) с трудом постигает науку быть королем. Вокруг нового правителя явно плетутся интриги, и если десница Отто Хайтауэр не стесняется высказывать свое недовольство монарху, то мастер над шептунами Ларис Стронг более хитер. Лорд Харренхолла намекает юному Эйгону на то, что Хайтауэр — неподходящий десница для юного правителя, и настраивает Таргариена против собственного деда.

Рейнира горюет по умершему в конце первого сезона сыну, не появляясь на Драконьем Камне и отстранившись от решения проблем. Ее дядя и муж Деймон сначала планирует налет на Королевскую Гавань, чтобы убить своего племянника Эймонда. Но впоследствии решается на более искусный подход к мести.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

На Драконий Камень тайно прибывает танцовщица и любовница Деймона Мисария по прозвищу Бледная Пиявка. В книжном первоисточнике именно она являлась агентом Таргариена и нанимателем преступников, с помощью которых муж Рейниры решил свершить месть за погибшего Люцериса. В сериале же Деймон договаривается с убийцами самостоятельно, не скрывая своего лица.

Самое важное событие первого эпизода под названием «Сын за сына» происходит перед финальными титрами. Деймон Таргариен нанимает двух головорезов: крысолова по прозвищу Сыр и мясника, бывшего сержанта городской стражи, теперь известного под именем Кровь. Убийцы, хорошо знакомые с внутренним устройством Красного Замка, должны проникнуть в королевские покои и в качестве мести за смерть сына Рейниры Люцериса убить Эймонда.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Но, увы, одноглазого Таргариена нет в личных покоях. Преступники решают, что подойдет любой из отпрысков королевского рода, лишь бы он был мужского пола. Сыр и Кровь натыкаются в покоях на жену Эйгона II Хелейну и двух ее детей и на глазах у королевы убивают ее сына Мейлора Таргариена.

Как снята первая серия второго сезона «Дома дракона»

Старт второго сезона «Дома дракона» оказывается в меру захватывающим и интересным. При этом сериал, в отличие от недавнего «Сегуна», кажется, не требует от зрителя такой внимательности при просмотре. Все основные решения и диалоги поставлены таким образом, чтобы зритель точно не пропустил ничего важного.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Герои не сливаются в общую массу беловолосых злодеев разного возраста и размера, а легко отличимы — каждый обладает ярко выраженными особенностями характера. При этом, несмотря на достаточно важный сюжетный момент — убийство младенца в конце серии, — в целом эпизод выглядит как напоминание о расстановке сил, сложившейся в прошлом сезоне. Но эта особенность не является чем-то постыдным. «Дом дракона» все еще с легкостью захватывает внимание зрителя. И, если быть честными, порой делает это даже лучше, чем последние сезоны «Игры престолов».

В «Сыне за сына» на удивление мало двух главных лиц происходящего в Вестеросе гражданского конфликта. И если мать Эйгона II Алисента Хайтауэр появляется в нескольких коротких сценах, то Рейнира Таргариен произносит лишь пару фраз за почти часовой хронометраж серии. Но героиню легко понять: она явно не оправилась от потери сына, и авторы сериала уделяют должное внимание ее горю.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Визуально все тоже выглядит как минимум неплохо. Безусловно, можно придраться к каким-то особенностям картинки или постараться разглядеть некачественные компьютерные эффекты. Да и каких-то масштабных событий, кроме парочки пролетов дракона, на экране представлено не было. Обещанные создателями сериала противостояния крылатых ящеров ждут впереди. Так что обсуждения реалистичности драконьей чешуи можно смело отложить на потом.

Как стартовал второй сезон «Дома дракона»

Старт второго сезона «Дома дракона» получился интересным и захватывающим. Помимо продолжения сюжета, раскрытия персонажей и будущих планов, в нем нашлось место и важным сюжетным моментам, которые сильнейшим образом скажутся на дальнейшем повествовании. Да, читавшие книжный первоисточник снова увидят в экранизации отличия от текста Джорджа Р. Р. Мартина, но расхождения явно не больше, чем в первом сезоне сериала, и кардинально не меняют происходящее.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Первый эпизод второго сезона легко удерживает внимание зрителя, и это, пожалуй, самое главное. Если весной самой волнующей загадкой для любителей сериалов был «Что задумал Торанага из «Сегуна»?», то летом ей на смену явно придет вопрос «Как отреагирует Алисента или Рейнира?». Узнаем уже 24 июня, когда выйдет вторая серия второго сезона «Дома дракона».