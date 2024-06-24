«Рейнира жестокая» — оправдан ли заголовок второй серии нового сезона «Дом дракона»?

Вышла вторая серия нового сезона «Дома дракона» — приквела ставшей в свое время сверхпопулярной «Игры престолов». В продолжении проекта создатели истории отказались от временных скачков повествования во время борьбы за трон дома Таргариен.

Сюжет второй серии «Дома дракона»

Вышедшая неделю назад серия закончилась на достаточно громкой ноте — убийстве принца Джейхейриса, сына короля Эйгона II. Изначальной целью покушения должен был стать брат монарха и наездник крупнейшего дракона Вестероса, Эймонд Таргариен, но наемники не справились с задачей и решили убить хотя бы кого-то.

Двор был шокирован убийством ни в чем неповинного дитя. Король Эйгон не знал, что убийц послал своевольный муж Рейниры, Деймон Тарагриен, поэтому воспылал ненавистью к своей сопернице на трон.

Осторожно: дальше в этой главе могут быть спойлеры.

Монарх дома Таргариенов и его придворные по совету десницы Отто Хайтауэра смогли обратить смерть наследника себе во благо. По мальчику устроили масштабную траурную процессию в сопровождении Хелейны, сестры-жены короля и матери ребенка, и его бабушки Алисенты.

Впрочем, эмоциональная несдержанность Эйгона привела к опрометчивым поступкам. И если сначала его пыл удавалось обуздать с помощью десницы Отто Хайтауэра, то впоследствии монарха не смог контролировать никто. Нетерпеливый Эйгон II, узнав, что один из преступников был дворцовым крысоловом, приказал повесить всех, занимавших эту должность.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Убийство принца оказало невероятно сильное влияние не только на монарший двор Королевской Гавани. Скорбь и гнев Рейниры Таргариен не позволяли ей простить единокровного брата Эймонда. Но убийство младенца Джейхейриса заставило наследницу по-другому взглянуть на действия своего мужа. Ведь именно Деймон Таргариен втайне от жены заказал покушение, которое пошло не по плану.

Королева, сама потерявшая сына, не смогла простить супругу такой оплошности. Произошедший инцидент стал причиной охлаждения отношений между властительницей Драконьего Камня и Деймоном. После ссоры последний, оседлав своего дракона Караксеса, отбыл из фамильного гнезда рода Таргариен в сердце речных земель Вестероса, где стоит крупнейший замок континента Харренхолл.

Тем временем лорд-командующий сир Кристон Коль, желая снять ответственность за халатность в охране дворца с себя, обвиняет во всем рыцаря Аррика Каргила, чей брат-близнец перешел на сторону Рейниры. Коль отправляет Каргила на Драконий Камень, чтобы тот, выдав себя за своего родственника, убил принцессу Таргариенов.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Подобный ход вызывает одобрение у жаждущего активных действий короля. Но необдуманность и спонтанность плана, а также несогласованность с советом, выводит из себя десницу Отто Хайтауэра, ведущего более осторожную политику. Впрочем, его недовольство играет против него. Эйгон II лишает своего деда Отто должности и отдает брошь десницы Кристону Колю. На подобное решение монарха явно повлиял и мастер над шептунами Ларис Стронг.

Серия с названием «Рейнира жестокая», как и первый эпизод, оканчивается покушением. Но если в финале серии под названием «Сын за сына» пролилась монаршая кровь, то на этот раз покушение оказалось неудачным. Дерзкий и абсурдный план Кристона Коля не срабатывает. Сир Каргил терпит поражение, погибая в схватке со своим братом-близнецом.

Какой получилась вторая серия «Дома дракона»

В отличие от дебютного десятисерийного, второй сезон «Дома дракона» состоит из восьми серий, поэтому авторы явно не затягивают сюжет. Каждый из эпизодов показывает важные событие, происходящие при дворе. В первом происходит кровожадное убийство ребенка, а во втором смена десницы и новое покушение, уже на Рейниру.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Но если при просмотре первого эпизода казалось, что сериал начинает разгон по прямой, второй будто бы притормаживает перед входом в новый поворот сюжета. Несмотря на важность показанных событий, повествование развивается достаточно неторопливо, продолжая демонстрировать то, как на характерах персонажей сказались события, произошедшие еще в прошлом сезоне.

Вторая серия снова показывает Эйгона II неопытным и вспыльчивым правителем. Но окончательно лишает его схожести с самодуром Джоффри Баратеоном, которая прослеживалась в предыдущем сезоне. Молодой Таргариен, хоть и представлен избалованным наследним со сложным характером, все-таки не скатывается до уровня насилия ради удовольствия. Его поступки сложно назвать обдуманными, но за ними есть хоть и искаженная эмоциями, но вполне логичная мотивация.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Тем временем Рейнира и Алисента почти никак себя не проявляют. Героини пока выступают пассивными наблюдателями.

Тем, кто ждет от «Дома дракона» обещанных авторами масштабных схваток с драконами, похоже, стоит запастись терпением. События первых двух эпизодов происходят преимущественно внутри очень темных помещений разных замков, а крылатые ящеры появляются на экране эпизодично.

Впрочем, отъезд Деймона Таргариена в Речные земли, учитывая его вспыльчивый и воинственных характер, наводит на мысли о скорой демонстрации битв. Тем более если вспомнить о книжном первоисточнике. Вряд ли авторы решат проигнорировать схватку за крупнейший замок всего Вестероса.