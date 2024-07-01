«Горящая мельница»: обзор 3 серии 2 сезона «Дома дракона»

Вышла третья серия второго сезона «Дома дракона». Кажется, конфликт за престол Вестероса вплотную подошел к превращению в полноценную гражданскую войну. При этом у главных героев еще есть шанс предотвратить кровопролитие, только вот далеко не все готовы пересмотреть свои убеждения и принять правду.

Сюжет 3 серии 2 сезона «Дома дракона»

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Эпизод под названием «Горящая мельница» стартует будто бы с предупреждения, что если все будет идти в таком же темпе, как сейчас, то весь Вестерос в скором времени зальет кровью. Два дома Речных земель, Бракены и Блэквуды, ведут кровную вражду уже долгие годы. Они поддержали разные стороны конфликта и устроили резню: берега реки усеяны множеством трупов, а мельница, стоявшая возле поля битвы, оказывается сожженной.

Начало новой серии не стесняется показывать мертвецов: после обугленного поля брани следует и демонстрация похорон умерших в конце прошлой серии братьев Каргиллов. В прошлых эпизодах один из них принес клятву верности Рейнире Таргариен, а второй был отправлен убить принцессу.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Во время секретной церемонии прощания Рейнис Таргариен пытается убедить свою пережившую покушение племянницу поговорить с Алисентой Хайтауэр: разгорающийся конфликт принесет лишь горе обеим сторонам конфликта. Рейнира же, желая обезопасить своих младших детей, отправляет их в дом Арренов в сопровождении дочери Деймона Таргариена от первого брака — юной Рейны Веларион.

Тем временем в Королевской Гавани проходит совет, на котором Кристон Коль вызывается отправиться на захват крупнейшего замка Вестероса Харренхола. Он аргументирует это тем, что крепость — ключ к владению Речными землями, а их контроль в свою очередь обеспечит успех в войне. Увы, он не знает, что Деймон уже занял замок без всякого сопротивления. В замке Таргариен оказывается во власти видения, а также встречает таинственную женщину, предсказывающую ему смерть именно в Харренхолле.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Планы Кристона Коля не остаются в тайне от Рейниры Таргариен. Во время одного из своих патрульных полетов на драконе еще одна дочь Деймона, Бейла Таргариен, замечает небольшой отряд лорда-командующего, о чем и докладывает своей королеве. Совет Драконьего Камня, узнав о планах Королевской Гавани, предлагает наследнице Железного трона перейти к активным боевым действиям. Но на Рейниру это оказывает противоположный эффект: она вспоминает совет своей тети, данный в начале серии. Принцесса решает инкогнито проникнуть в Королевскую Гавань и все-таки поговорить с Алисентой Хайтауэр с глазу на глаз.

Заканчивается эпизод сценой диалога Рейниры с матерью Эйгона II. Монаршей особе удается проникнуть за стены столицы и встретиться с Алисентой во время посещения Великой септы. Увы, разговор ни к чему не ведет: подруга детства Рейниры отказывается признавать неправоту и отступать от принципов. Впрочем, наследница Таргариенов узнает, что ее отец Визерис I не поддержал принца Эйгона перед смертью: это было сказано в бреду. Но Алисента не верит, что ошиблась и неправильно трактовала завещание мужа. Она не прислушивается к словам своей подруги детства, но не выдает ее и предлагает той скорее уйти.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Каким получился 3 эпизод 2 сезона «Дома дракона»

Несмотря на хронометраж больше часа, «Горящая мельница», кажется, самый захватывающий эпизод из вышедших. Да, на этот раз все обошлось без убийств и покушений, а самым напряженным эпизодом оказался и вовсе разговор в тишине церковных сводов. Но при этом вроде бы незначительные решения и намеки на будущее дают начало множеству сюжетных линий. Серия мельком поднимает тему бастардов рода Таргариенов, которые в дальнейшем сыграют роль в ходе войны.

Также эпизод, наконец, показывает Рейниру как монарха, явно имеющего свою точку зрения на решение конфликта. При этом не лишенного милосердия и ищущего пути бескровного завершения вражды. Конечно, остается вопрос, как поведет себя наследница после финального диалога и не озлобит ли ее отказ Алисенты идти навстречу.

Эпизод вновь обошелся без масштабных столкновений, а драконы лишь иногда пролетают в кадре и рычат где-то за его пределами. Но учитывая планы Кристона Коля, захват Харренхола Деймоном, а также позицию многих советников, конец сезона станет гораздо масштабнее.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Конечно, то же сражение при Горящей мельнице происходит за кадром. Но такой относительно медленный темп повествования позволяет зрителю, не являющемуся огромным фанатом творчества Джорджа Р. Р. Мартина, не запутаться в сторонах конфликта и хитросплетениях сюжета. А также не отвлекает от главных действующих лиц и их решений. Излишнее внимание к не самым масштабным стычкам и второстепенным персонажам сделало бы повествование перегруженным. Вместо этого зритель получает пусть и не идеальное, но закономерное раскрытие персонажей, действующих разумно и осмысленно.

О чем будет следующая серия «Дома дракона» и когда она выйдет

Концовка третьего эпизода пусть и проигрывает по накалу окончаниям предыдущих серий, но во многом оказывает большее эмоциональное влияние. В ней нет шока, но можно найти понимание. И пусть решение Рейниры попытаться избежать кровопролития, безусловно, вызывает симпатию и может в глазах зрителей окончательно склонить чашу весов в сторону королевы, позицию Алисенты тоже можно понять.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

В дальнейшем наследница трона и старшая дочь Визериса I может поменять свой взгляд на вещи и утратить большую часть своей эмпатии, но произойдет ли это — пока неизвестно. И это интригует не меньше, чем последствия убийств и покушений. Следующая серия выйдет 8 июля в 4:00 утра по московскому времени — тогда и узнаем.