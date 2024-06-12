Кто есть кто: Гид по персонажам сериала «Дом дракона»

Уже 16 июня стартует второй сезон приквела одного из самых громких сериалов 2010-х годов — «Игры престолов». Новый сезон «Дома дракона», состоящий из восьми серий, продолжит историю междоусобного конфликта внутри семьи Таргариенов. Перед выходом продолжения хита разобрались, кто есть кто в мире Вестероса времен господства выходцев из далекой Валирии.

Визерис I Таргариен

Последний всадник легендарного дракона Балериона, прозванного Черный Ужас. После смерти зверя Визерис не стал искать ему замену.

Король Вестероса, после смерти которого в восьмой серии первого сезона и начался конфликт между двумя группами его наследников.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Визерис был пятым королем из рода Таргариенов. Он относился к младшей ветви рода, так как на момент смерти предыдущего монарха Джейхейриса не оставалось прямых наследников. Сам Визерис, не имевший сыновей от первого брака, назначил наследницей свою дочь Рейниру. Но во втором браке у правителя все же появился наследник мужского пола.

Конфликт интересов потомков короля и привел к гражданской войне, прозванной «танцем драконов». Во главе одной группы встала дочь правителя Рейнира Таргариен, а лидерство во второй группе отошло вдове Визериса, Алисенте Хайтауэр. Последняя представляет интересы наследника покойного монарха, Эйгона. Первых прозвали «черными», а во вторых «зелеными» в соответствии с цветом нарядов, в которые облачились Рейнира и Алисента на турнире в честь пятилетия второго брака короля Визериса.

Рейнира Таргариен

Летает на драконе Сиракс. Старшая дочь Визериса I, рожденная в браке с первой женой короля Эммой Аррен. Была объявлена наследницей трона. Несмотря на второй брак монарха, в котором у него родились наследники мужского рода, завещание не было изменено и Рейнира должна была унаследовать трон. Но после смерти Визериса ее право на трон оспорил брат Эйгон.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Первым мужем представительницы дома Таргариенов стал Лейнор Веларион. В этом союзе на свет появилось трое детей — Джекейрис, Люцерис и Джоффри. Второй брак наследницы был заключен с ее дядей — Деймоном Таргариеном — и подарил ей еще двух детей по имени Эйгон и Визерис.

С детства Рейниру связывали крепкие приятельские отношения с Алисентой Хайтауэр. Но брак последней с королем положил конец этой многолетней дружбе и впоследствии привел к междоусобной войне. После коронации сына Алисенты Рейнира искала помощи у знатных семей Вестероса, в качестве парламентеров используя сыновей. В одной из таких поездок погиб ребенок принцессы, что и привело к началу активной фазы борьбы за трон.

Деймон Таргариен

Летает на драконе Караксес. Брат покойного короля и муж принцессы Рейниры. Скандальная фигура. Всегда имеет собственное мнение и не боится высказывать его даже королю. Заседал в малом совете в должностях мастера над монетой и мастера над законами. Какое-то время командовал столичной стражей. Завоевал островной архипелаг под названием Ступени и основал там собственное королевство.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

До брака с Рейнирой был дважды женат. Первой избранницей Таргариена стала Рея Ройс, впоследствии убитая Деймоном. На смену женщине несчастной судьбы пришла Лейна Веларион, умершая при рождении третьего ребенка.

Несмотря на то что Деймон никогда не становился правителем Вестероса, он всегда поддерживал притязания своей жены Рейниры на престол.

Дети Рейниры от первого брака с Лейнором Веларионом

Джекейрис

Старший из троицы, летает на драконе по имени Вермакс. Однажды повздорил с сыном Алисенты Хайтауэр и младшим братом своей матери Эймондом и лишил того глаза.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Люцерис

Средний сын Рейниры от первого брака. Летал на драконе Арраксе. Погиб в последней серии первого сезона в стычке с Эймондом Таргариеном.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Джоффри

Младший из троицы. В Вестеросе ходило множество слухов о происхождении трех братьев. Несмотря на светлые волосы обоих родителей, отпрыски оказались темноволосыми, чем напоминали Харвина Стронга, который прислуживал Рейнире и был ее любовником.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Дети Деймона Таргариена от второго брака

Бейла Таргариен

Рано лишилась матери. Помолвлена со своим сводным братом Джекейрисом. Летает на драконе Лунная плясунья.

Рейна Таргариен

Соответственно, как и Бейла, рано лишилась матери. Помолвлена с погибшим Люцерисом. Девушка обладает драконом по имени Утро, который был слишком мал для участия в битвах.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Корлис Веларион

Глава валирийского дома на момент событий первого сезона. Он известен как Лорд приливов, владелец острова Дрифтмарк. Отец первого мужа Рейниры, Лейнора, и второй жены Деймона Таргариена, Лейны.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Во времена борьбы за престол занимал должность при дочери покойного Визериса I. Жена — Рейнис Веларион, урожденная Таргариен.

Рейнис Веларион

Всадница драконихи по имени Мелеис. Жена Корлиса и мать двух их общих детей Лейнора и Лейны. В какой-то момент могла занять железный трон, но под давлением знатных родов уступила престол наследнику по мужской линии Визерису.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Во время событий первого сезона попадает в плен к Алисенте Хайтауэр, а при побеге становится свидетельницей коронации сына Алисенты Эйгона. Имея возможность сжечь его в драконьем пламени, не решается на это и оставляет в живых. Впоследствии присоединяется к Рейнире в борьбе за железный трон.

Лейнор Веларион

Наездник дракона по имени Морской туман. Сын Корлиса и Рейнис, женившийся на Рейнире Таргариен против воли. В какой-то момент в сговоре с женой и ее дядей Деймоном инсценирует свою смерть и инкогнито отправляется за море. Подобный шаг освободил Лейнора от тягостного союза и позволит Рейнире вступить в новый брак.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Алисента Хайтауэр

Вторая жена короля Визериса Таргариена, близкая подруга Рейниры Таргариен и мать Эйгона Таргариена. Приходится дочерью деснице короля Отто Хайтауэру, который во многом и подстроил ее брак с монархом.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Всеми силами пытается сделать королем своего старшего сына Эйгона. Алисента руководствуется неверным толкованием последних слов Визериса, ошибочно считая, что он в порыве предсмертной горячки благословил ее сына. При этом официально никаких новых поручений издано не было. Пытается найти мирное решение конфликта с Рейнирой, но неосторожное обращение ее второго сына Эймонда с драконихой Вхагар и убийство Люцериса делает все ее попытки тщетными.

Эйгон II Таргариен

Наездник дракона Солнечный ветер. Старший сын Алисенты Хайтауэр и первый наследник мужского пола Визериса Таргариена. Распущенный и безответственный юноша, который не хотел быть королем, но под влиянием матери был коронован на правление под именем Эйгон II.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Эймонд Таргариен

Второй сын Алисенты Хайтауэр и короля Визериса. Наездник драконихи Вхагар, участвовавшей еще в завоевании Вестероса домом Таргариенов. Она крупнейшая из драконов на момент событий сериала.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Обладающий дурным нравом Эймонд носит повязку после того, как лишился глаза в стычке с Джекейрисом. Не любит своего старшего брата и считает того непригодным для правления. Случайно убивает Люцериса, не сумев удержать дракона в узде.

Хелейна Таргариен

Летает на драконе Пламенная мечта. Дочь Алисенты и Визериса, а также жена своего брата Эйгона. Подобный брак — классический пример валирийского бракосочетания ради сохранения чистоты крови.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Отто Хайтауэр

Отец Алисенты Хайтауэр и десница трех правителей Вестероса. Занимал должность правой руки короля при Джейхейрисе I, Визерисе I и своем внуке Эйгоне II. Фактически навязал королю Визерису брак со своей дочерью и во всем способствовал ей в борьбе за престол.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

В какой-то момент покинул пост первого помощника короля, но после смерти монарха вернулся на должность. Умный и хитрый человек, чувствующий себя в политических играх как рыба в воде. Фактически именно он зачинщик переворота, послужившего началом гражданского конфликта.

Ларис Стронг

Глава дома Стронгов, владеющий крупнейшим замком Вестероса — Харренхолом. Во время правления Визериса I и его сына Эйгона II занимал должность мастера над шептунами — ту же, что во времена событий «Игры престолов» занимал Варис.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Подстроил смерть своего отца и брата. Ларис — также один из устроителей переворота и человек, следующий только своим планам. Имел врожденный недуг: одна из ног была короче другой, так что Стронг был вынужден всю жизнь передвигаться, опираясь на палку.