10 сериалов, похожих на «Дом Дракона»

На HBO завершился второй сезон «Дома Дракона». Продолжения фэнтези-проекта поклонникам загадочного и кровавого мира Вестероса придется подождать. А пока рассказываем о сериалах, созвучных экранизации Джорджа Мартина.

Дата выхода: 16 апреля 2011 года.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: фэнтези, драма, боевик, мелодрама, приключения.

Режиссер: Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, Мигель Сапочник, Марк Майлод.

В главных ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 9.0.

Рейтинг IMDb: 9.2.

Чем похоже: сериалы об одной вселенной.

Очевидно, без «Игры Престолов» не обойтись в этой подборке. Ведь «Дом Дракона» — приквел этого легендарного проекта, изменившего телевидение.

В «Игре престолов» нескольких влиятельных домов ведут ожесточенную борьбу или за власть в Семи Королевствах, или за независимость. Принцесса-изгнанница Дейенерис Таргариен стремится вернуть престол, а древнее братство охраняет государство от угроз с севера.

События же «Дома Дракона» разворачиваются почти за 200 лет до произошедшего в «Игре престолов» и за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен.

Не все поклонники «Дома Дракона» следили за битвой за Железный трон в период выхода оригинального проекта, как и не каждый фанат «Игры престолов» готов дать шанс приквелу. Но и для тех, и для других эти сериалы — шанс увидеть общую картину.

Несмотря на то, что финальный сезон «Игры престолов» зрители, по большей части, оценили скептически, проект был и остается легендарным.

Дата выхода: 27 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, приключения, военный, история, боевик.

Режиссер: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром, Такэси Фукунага, Хироми Камата.

В главных ролях: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Юки Кэдоин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.7.

Чем похоже: мотивами персонажей.

Историческая драма рассказывает об английском штурмане, который хочет адаптироваться в японском обществе. Действие проекта разворачивается в 1600 году. Главный герой попадает в Японию в разгар междоусобных войн. Со временем он находит свой путь в новом мире, но и обретает врагов.

Изначально «Сегун» планировался мини-сериалом, однако позже проект был продлен сразу на два сезона вперед. В этом году сериал стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми» (проект представлен в 25 из них).

Властелин колец: Кольца власти (The Lord of the Rings: The Rings of Power)