10 сериалов, похожих на «Дом Дракона»

На HBO завершился второй сезон «Дома Дракона». Продолжения фэнтези-проекта поклонникам загадочного и кровавого мира Вестероса придется подождать. А пока рассказываем о сериалах, созвучных экранизации Джорджа Мартина.

Игра престолов (Game of Thrones)

Дата выхода: 16 апреля 2011 года.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: фэнтези, драма, боевик, мелодрама, приключения.

Режиссер: Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, Мигель Сапочник, Марк Майлод.

В главных ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 9.0.

Рейтинг IMDb: 9.2.

Чем похоже: сериалы об одной вселенной.

Очевидно, без «Игры Престолов» не обойтись в этой подборке. Ведь «Дом Дракона» — приквел этого легендарного проекта, изменившего телевидение.

В «Игре престолов» нескольких влиятельных домов ведут ожесточенную борьбу или за власть в Семи Королевствах, или за независимость. Принцесса-изгнанница Дейенерис Таргариен стремится вернуть престол, а древнее братство охраняет государство от угроз с севера.

События же «Дома Дракона» разворачиваются почти за 200 лет до произошедшего в «Игре престолов» и за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Не все поклонники «Дома Дракона» следили за битвой за Железный трон в период выхода оригинального проекта, как и не каждый фанат «Игры престолов» готов дать шанс приквелу. Но и для тех, и для других эти сериалы — шанс увидеть общую картину.

Несмотря на то, что финальный сезон «Игры престолов» зрители, по большей части, оценили скептически, проект был и остается легендарным.

Сегун (Shogun)

Дата выхода: 27 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, приключения, военный, история, боевик.

Режиссер: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром, Такэси Фукунага, Хироми Камата.

В главных ролях: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Юки Кэдоин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.7.

Чем похоже: мотивами персонажей.

Историческая драма рассказывает об английском штурмане, который хочет адаптироваться в японском обществе. Действие проекта разворачивается в 1600 году. Главный герой попадает в Японию в разгар междоусобных войн. Со временем он находит свой путь в новом мире, но и обретает врагов.

Фото Кадр из сериала «Сегун»

Изначально «Сегун» планировался мини-сериалом, однако позже проект был продлен сразу на два сезона вперед. В этом году сериал стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми» (проект представлен в 25 из них).

Властелин колец: Кольца власти (The Lord of the Rings: The Rings of Power)

Дата выхода: 1 сентября 2022 года.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения.

Режиссер: Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Луиз Хупер.

В главных ролях: Морвет Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Дэниэл Вейман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Чем похоже: масштабом истории.

Фэнтезийный сериал рассказывает о периоде выковки Колец власти, восхождении Саурона, эпической истории Нуменора и Последнем союзе эльфов и людей.

Действие проекта разворачивается за тысячи лет всего, что было в «Хоббите» и «Властелине колец». Сюжет «Колец власти» пытается охватить события Средиземья в период Второй эпохи в несколько ускоренном режиме.

Во втором сезоне персонажам предстоит столкнуться с древним и могущественным злом.

Фото Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца власти»

«Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории телевидения. Одни только права на экранизацию стоили 250 миллионов долларов. На производство первого сезона ушло 468 миллионов, а сезонов планируется пять.

Наследники (Succession)

Дата выхода: 27 апреля 2018 года.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Марк Майлод, Андрий Парекх, Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини, Лорин Скафария.

В главных ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Мэттью Макфэдиен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 8.8.

Чем похоже: стремлением персонажей к власти.

«Наследников» называют «Игрой престолов» в современных декорациях. Действие проекта разворачивается вокруг главы медиаимперии и его детях, пытающихся отвоевать себе «трон» корпорации.

Фото Кадр из сериала «Наследники»

«Наследники» продержались в эфире четыре сезона (могли бы и дольше, но создатели шоу приняли решение не затягивать), сериал удостоился множества наград и его по праву можно назвать одним из лучших проектов HBO.

Ведьмак (The Witcher)

Дата выхода: 20 декабря 2019 года.

Страна: США, Польша.

Жанр: фэнтези, приключения, драма, ужасы.

Режиссер: Стивен Серджик, Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсия Лопес, Марк Йобст.

В главных ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен, Мими М. Кайиса, МайАнна Беринг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Чем похоже: политическими интригами.

Фэнтезийный сериал, основанный на книгах Анджея Сапковского, сосредоточен на пути Геральта из Ривии — охотника на монстров и ведьмака, наделенного сверхчеловеческими способностями.

Сейчас проект об убийце чудовищ, пытающегося найти свое место в мире, переживает смутные времена. Генри Кавилла, исполняющего главную роль, заменили Лиамом Хемсвортом, и это радикальная перемена, к которой поклонникам шоу придется привыкнуть.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Экс-ведьмак Генри Кавилл считает, что между «Игрой престолов» и сериалом Netflix есть много общего: «Как и в «Игре престолов» вы не знали, кто умрет, так и в «Ведьмаке» не можете предвидеть, что будет дальше, ведь это довольно мрачный мир».

Обреченные на славу (Those About to Die)

Дата выхода: 18 июля 2024 года.

Страна: США, Германия, Италия.

Жанр: боевик, драма, комедия.

Режиссер: Роланд Эммерих, Марко Кройцпайнтнер.

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Иван Реон, Сара Мартинш, Джоджо Макари, Мохаммед Хашим.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Чем похоже: количеством сюжетных линий.

Многосерийная историческая драма рассказывает о мире гладиаторских боев. Но проект масштабный и очень амбициозный, и поэтому всего лишь одной темой не ограничивается.

Фото Кадр из сериала «Обреченные на славу»

«Обреченные на славу» охватывают разные слои римского общества, рассказывая и о правителях, и о главе преступного мира, и о бедах простой провинциальной торговки.

Сериал Prime Video и приквел «Игры престолов» объединяет стремление их персонажей к победе любой ценой.

Викинги (Vikings)

Дата выхода: 3 марта 2013 года.

Страна: Ирландия, Канада.

Жанр: история, драма, боевик, мелодрама, приключения, военный.

Режиссер: Киаран Доннелли, Кен Джиротти, Стивен Ст. Леджер, Джефф Вулнаф, Хелен Шейвер.

В главных ролях: Кэтрин Уинник, Густаф Скарсгард, Александр Людвиг, Джорджия Херст, Алекс Хег Андерсен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Чем похоже: войной как движущей силой сюжета.

«Викинги» начинаются с того, что норвежский бонд Рагнар призывает местного правителя прекратить набеги на восточные земли, предлагая взамен обратить внимание на неизведанный запад. С каждым сезоном проект становился масштабнее, показывая эпическую историю о войнах королевств.

Фото Кадр из сериала «Викинги»

Проект, вольно интерпретирующий скандинавские саги о набегах викингов, продержался в эфире шесть сезонов.

Пустая корона (The Hollow Crown)

Дата выхода: 30 июня 2012 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма, военный, история.

Режиссер: Доминик Кук, Ричард Эйр, Руперт Гулд, Теа Шэррок.

В главных ролях: Бен Уишоу, Том Хиддлстон, Джереми Айронс, Бенедикт Камбербэтч, Софи Оконедо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.2.

Чем похоже: борьбой за трон.

Сериал представляет собой историю о семье, политике и власти. В экранизацию «исторических» пьес Уильяма Шекспира вошли эпизоды под названиями «Ричард II», «Генрих IV. Часть 1», «Генрих IV. Часть 2» и «Генрих V».

Фото Кадр из сериала «Пустая корона»

«Пустая корона» отражает взлет и падение трех королей, показывая влияние их судеб на историю. Ричард II предстает в сериале тщеславным и самодовольным, а Генрих IV и Генрих V сражаются с собственными демонами.

Тень и Кость (Shadow and Bone)

Дата выхода: 23 апреля 2021 года.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, боевик, драма, детектив, приключения.

Режиссер: Майрзи Алмас, Ли Толанд Кригер, Дэн Лью, Джереми Уэбб, Лаура Белси.

В главных ролях: Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1

Рейтинг IMDb: 7.5.

Чем похоже: мотивами главной героини.

«Тень и Кость» рассказывает о могущественной стране, которую разделила на две части сама тьма. Главная героиня сериала Алина живет в мрачном мире, но чувствует, что в силах все изменить и спасти людей от страшной участи. Прямо как Рейнира, с той разницей, что власть и статус Алины олицетворяет магия, а наследницы Визериса — право на Железный трон.

Фото Кадр из сериала «Тень и Кость»

Сериал получил неплохие отзывы критиков, но был закрыт после второго сезона. Не повезло: переживая последствия забастовки голливудских сценаристов, платформе пришлось отказаться от менее приоритетных проектов.

Колесо времени (The Wheel of Time)

Дата выхода: 17 ноября 2021 года.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения.

Режиссер: Киаран Доннелли, Санаа Хамри, Томас К. Нэппер, Ута Бризвитц, Салли Ричардсон-Уитфилд.

В главных ролях: Розамунд Пайк, Дэниэл Хенни, Зои Робинс, Мадлен Мэдден, Джоша Страдовски.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Чем похоже: пророчествами, определяющими судьбы героев.

Сериал по мотивам одноименного цикла Роберта Джордана рассказывает о Морейн из организации «Айз Седай» и ее страже, которые ищут реинкарнацию Дракона. Согласно предсказаниям, он или спасет мир от Темного (изначального зла), или разрушит его.

Фото Кадр из сериала «Колесо времени»

«Колесо времени» получил смешанные отзывы зрителей и критиков, но, тем не менее, Amazon продлил сериал на третий сезон.