10 сериалов, похожих на «Дом Дракона»

На HBO завершился второй сезон «Дома Дракона». Продолжения фэнтези-проекта поклонникам загадочного и кровавого мира Вестероса придется подождать. А пока рассказываем о сериалах, созвучных экранизации Джорджа Мартина.
Дата выхода: 16 апреля 2011 года.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: фэнтези, драма, боевик, мелодрама, приключения.
Режиссер: Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, Мигель Сапочник, Марк Майлод.
В главных ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 9.0.
Рейтинг IMDb: 9.2.
Чем похоже: сериалы об одной вселенной.
Очевидно, без «Игры Престолов» не обойтись в этой подборке. Ведь «Дом Дракона» — приквел этого легендарного проекта, изменившего телевидение.
В «Игре престолов» нескольких влиятельных домов ведут ожесточенную борьбу или за власть в Семи Королевствах, или за независимость. Принцесса-изгнанница Дейенерис Таргариен стремится вернуть престол, а древнее братство охраняет государство от угроз с севера.
События же «Дома Дракона» разворачиваются почти за 200 лет до произошедшего в «Игре престолов» и за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен.
Не все поклонники «Дома Дракона» следили за битвой за Железный трон в период выхода оригинального проекта, как и не каждый фанат «Игры престолов» готов дать шанс приквелу. Но и для тех, и для других эти сериалы — шанс увидеть общую картину.
Несмотря на то, что финальный сезон «Игры престолов» зрители, по большей части, оценили скептически, проект был и остается легендарным.
Дата выхода: 27 февраля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма, приключения, военный, история, боевик.
Режиссер: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром, Такэси Фукунага, Хироми Камата.
В главных ролях: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Юки Кэдоин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.7.
Чем похоже: мотивами персонажей.
Историческая драма рассказывает об английском штурмане, который хочет адаптироваться в японском обществе. Действие проекта разворачивается в 1600 году. Главный герой попадает в Японию в разгар междоусобных войн. Со временем он находит свой путь в новом мире, но и обретает врагов.
Изначально «Сегун» планировался мини-сериалом, однако позже проект был продлен сразу на два сезона вперед. В этом году сериал стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми» (проект представлен в 25 из них).
Дата выхода: 1 сентября 2022 года.
Страна: США, Новая Зеландия, Канада.
Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения.
Режиссер: Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Луиз Хупер.
В главных ролях: Морвет Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Дэниэл Вейман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2.
Рейтинг IMDb: 6.9.
Чем похоже: масштабом истории.
Фэнтезийный сериал рассказывает о периоде выковки Колец власти, восхождении Саурона, эпической истории Нуменора и Последнем союзе эльфов и людей.
Действие проекта разворачивается за тысячи лет всего, что было в «Хоббите» и «Властелине колец». Сюжет «Колец власти» пытается охватить события Средиземья в период Второй эпохи в несколько ускоренном режиме.
Во втором сезоне персонажам предстоит столкнуться с древним и могущественным злом.
«Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории телевидения. Одни только права на экранизацию стоили 250 миллионов долларов. На производство первого сезона ушло 468 миллионов, а сезонов планируется пять.
Дата выхода: 27 апреля 2018 года.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Марк Майлод, Андрий Парекх, Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини, Лорин Скафария.
В главных ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Мэттью Макфэдиен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 8.8.
Чем похоже: стремлением персонажей к власти.
«Наследников» называют «Игрой престолов» в современных декорациях. Действие проекта разворачивается вокруг главы медиаимперии и его детях, пытающихся отвоевать себе «трон» корпорации.
«Наследники» продержались в эфире четыре сезона (могли бы и дольше, но создатели шоу приняли решение не затягивать), сериал удостоился множества наград и его по праву можно назвать одним из лучших проектов HBO.
Дата выхода: 20 декабря 2019 года.
Страна: США, Польша.
Жанр: фэнтези, приключения, драма, ужасы.
Режиссер: Стивен Серджик, Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсия Лопес, Марк Йобст.
В главных ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен, Мими М. Кайиса, МайАнна Беринг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Чем похоже: политическими интригами.
Фэнтезийный сериал, основанный на книгах Анджея Сапковского, сосредоточен на пути Геральта из Ривии — охотника на монстров и ведьмака, наделенного сверхчеловеческими способностями.
Сейчас проект об убийце чудовищ, пытающегося найти свое место в мире, переживает смутные времена. Генри Кавилла, исполняющего главную роль, заменили Лиамом Хемсвортом, и это радикальная перемена, к которой поклонникам шоу придется привыкнуть.
Экс-ведьмак Генри Кавилл считает, что между «Игрой престолов» и сериалом Netflix есть много общего: «Как и в «Игре престолов» вы не знали, кто умрет, так и в «Ведьмаке» не можете предвидеть, что будет дальше, ведь это довольно мрачный мир».
Дата выхода: 18 июля 2024 года.
Страна: США, Германия, Италия.
Жанр: боевик, драма, комедия.
Режиссер: Роланд Эммерих, Марко Кройцпайнтнер.
В главных ролях: Энтони Хопкинс, Иван Реон, Сара Мартинш, Джоджо Макари, Мохаммед Хашим.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 6.5.
Чем похоже: количеством сюжетных линий.
Многосерийная историческая драма рассказывает о мире гладиаторских боев. Но проект масштабный и очень амбициозный, и поэтому всего лишь одной темой не ограничивается.
«Обреченные на славу» охватывают разные слои римского общества, рассказывая и о правителях, и о главе преступного мира, и о бедах простой провинциальной торговки.
Сериал Prime Video и приквел «Игры престолов» объединяет стремление их персонажей к победе любой ценой.
Дата выхода: 3 марта 2013 года.
Страна: Ирландия, Канада.
Жанр: история, драма, боевик, мелодрама, приключения, военный.
Режиссер: Киаран Доннелли, Кен Джиротти, Стивен Ст. Леджер, Джефф Вулнаф, Хелен Шейвер.
В главных ролях: Кэтрин Уинник, Густаф Скарсгард, Александр Людвиг, Джорджия Херст, Алекс Хег Андерсен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.
Рейтинг IMDb: 8.5.
Чем похоже: войной как движущей силой сюжета.
«Викинги» начинаются с того, что норвежский бонд Рагнар призывает местного правителя прекратить набеги на восточные земли, предлагая взамен обратить внимание на неизведанный запад. С каждым сезоном проект становился масштабнее, показывая эпическую историю о войнах королевств.
Проект, вольно интерпретирующий скандинавские саги о набегах викингов, продержался в эфире шесть сезонов.
Дата выхода: 30 июня 2012 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма, военный, история.
Режиссер: Доминик Кук, Ричард Эйр, Руперт Гулд, Теа Шэррок.
В главных ролях: Бен Уишоу, Том Хиддлстон, Джереми Айронс, Бенедикт Камбербэтч, Софи Оконедо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.2.
Чем похоже: борьбой за трон.
Сериал представляет собой историю о семье, политике и власти. В экранизацию «исторических» пьес Уильяма Шекспира вошли эпизоды под названиями «Ричард II», «Генрих IV. Часть 1», «Генрих IV. Часть 2» и «Генрих V».
«Пустая корона» отражает взлет и падение трех королей, показывая влияние их судеб на историю. Ричард II предстает в сериале тщеславным и самодовольным, а Генрих IV и Генрих V сражаются с собственными демонами.
Дата выхода: 23 апреля 2021 года.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, боевик, драма, детектив, приключения.
Режиссер: Майрзи Алмас, Ли Толанд Кригер, Дэн Лью, Джереми Уэбб, Лаура Белси.
В главных ролях: Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1
Рейтинг IMDb: 7.5.
Чем похоже: мотивами главной героини.
«Тень и Кость» рассказывает о могущественной стране, которую разделила на две части сама тьма. Главная героиня сериала Алина живет в мрачном мире, но чувствует, что в силах все изменить и спасти людей от страшной участи. Прямо как Рейнира, с той разницей, что власть и статус Алины олицетворяет магия, а наследницы Визериса — право на Железный трон.
Сериал получил неплохие отзывы критиков, но был закрыт после второго сезона. Не повезло: переживая последствия забастовки голливудских сценаристов, платформе пришлось отказаться от менее приоритетных проектов.
Дата выхода: 17 ноября 2021 года.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения.
Режиссер: Киаран Доннелли, Санаа Хамри, Томас К. Нэппер, Ута Бризвитц, Салли Ричардсон-Уитфилд.
В главных ролях: Розамунд Пайк, Дэниэл Хенни, Зои Робинс, Мадлен Мэдден, Джоша Страдовски.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.
Рейтинг IMDb: 7.2.
Чем похоже: пророчествами, определяющими судьбы героев.
Сериал по мотивам одноименного цикла Роберта Джордана рассказывает о Морейн из организации «Айз Седай» и ее страже, которые ищут реинкарнацию Дракона. Согласно предсказаниям, он или спасет мир от Темного (изначального зла), или разрушит его.
«Колесо времени» получил смешанные отзывы зрителей и критиков, но, тем не менее, Amazon продлил сериал на третий сезон.