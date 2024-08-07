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Дом Дракона похожие сериалы — что посмотреть похожее на Дом Дракона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

9 мин.

10 сериалов, похожих на «Дом Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
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На HBO завершился второй сезон «Дома Дракона». Продолжения фэнтези-проекта поклонникам загадочного и кровавого мира Вестероса придется подождать. А пока рассказываем о сериалах, созвучных экранизации Джорджа Мартина.

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Игра престолов (Game of Thrones)

Дата выхода: 16 апреля 2011 года.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: фэнтези, драма, боевик, мелодрама, приключения.
Режиссер: Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, Мигель Сапочник, Марк Майлод.
В главных ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 9.0.
Рейтинг IMDb: 9.2.
Чем похоже: сериалы об одной вселенной.

Очевидно, без «Игры Престолов» не обойтись в этой подборке. Ведь «Дом Дракона» — приквел этого легендарного проекта, изменившего телевидение.

В «Игре престолов» нескольких влиятельных домов ведут ожесточенную борьбу или за власть в Семи Королевствах, или за независимость. Принцесса-изгнанница Дейенерис Таргариен стремится вернуть престол, а древнее братство охраняет государство от угроз с севера.

События же «Дома Дракона» разворачиваются почти за 200 лет до произошедшего в «Игре престолов» и за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен.

Кадр из сериала «Игра престолов»
Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Не все поклонники «Дома Дракона» следили за битвой за Железный трон в период выхода оригинального проекта, как и не каждый фанат «Игры престолов» готов дать шанс приквелу. Но и для тех, и для других эти сериалы — шанс увидеть общую картину.

Несмотря на то, что финальный сезон «Игры престолов» зрители, по большей части, оценили скептически, проект был и остается легендарным.

Сегун (Shogun)

Дата выхода: 27 февраля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма, приключения, военный, история, боевик.
Режиссер: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром, Такэси Фукунага, Хироми Камата.
В главных ролях: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Юки Кэдоин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.7.
Чем похоже: мотивами персонажей.

Историческая драма рассказывает об английском штурмане, который хочет адаптироваться в японском обществе. Действие проекта разворачивается в 1600 году. Главный герой попадает в Японию в разгар междоусобных войн. Со временем он находит свой путь в новом мире, но и обретает врагов.

Кадр из сериала «Сегун»
Фото Кадр из сериала «Сегун»

Изначально «Сегун» планировался мини-сериалом, однако позже проект был продлен сразу на два сезона вперед. В этом году сериал стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми» (проект представлен в 25 из них).

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Властелин колец: Кольца власти (The Lord of the Rings: The Rings of Power)

Дата выхода: 1 сентября 2022 года.
Страна: США, Новая Зеландия, Канада.
Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения.
Режиссер: Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Луиз Хупер.
В главных ролях: Морвет Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Дэниэл Вейман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2.
Рейтинг IMDb: 6.9.
Чем похоже: масштабом истории.

Фэнтезийный сериал рассказывает о периоде выковки Колец власти, восхождении Саурона, эпической истории Нуменора и Последнем союзе эльфов и людей.

Действие проекта разворачивается за тысячи лет всего, что было в «Хоббите» и «Властелине колец». Сюжет «Колец власти» пытается охватить события Средиземья в период Второй эпохи в несколько ускоренном режиме.

Во втором сезоне персонажам предстоит столкнуться с древним и могущественным злом.

Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца власти»
Фото Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца власти»

«Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории телевидения. Одни только права на экранизацию стоили 250 миллионов долларов. На производство первого сезона ушло 468 миллионов, а сезонов планируется пять.

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Наследники (Succession)

Дата выхода: 27 апреля 2018 года.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Марк Майлод, Андрий Парекх, Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини, Лорин Скафария.
В главных ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Мэттью Макфэдиен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 8.8.
Чем похоже: стремлением персонажей к власти.

«Наследников» называют «Игрой престолов» в современных декорациях. Действие проекта разворачивается вокруг главы медиаимперии и его детях, пытающихся отвоевать себе «трон» корпорации.

Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»

«Наследники» продержались в эфире четыре сезона (могли бы и дольше, но создатели шоу приняли решение не затягивать), сериал удостоился множества наград и его по праву можно назвать одним из лучших проектов HBO.

Ведьмак (The Witcher)

Дата выхода: 20 декабря 2019 года.
Страна: США, Польша.
Жанр: фэнтези, приключения, драма, ужасы.
Режиссер: Стивен Серджик, Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсия Лопес, Марк Йобст.
В главных ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен, Мими М. Кайиса, МайАнна Беринг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Чем похоже: политическими интригами.

Фэнтезийный сериал, основанный на книгах Анджея Сапковского, сосредоточен на пути Геральта из Ривии — охотника на монстров и ведьмака, наделенного сверхчеловеческими способностями.

Сейчас проект об убийце чудовищ, пытающегося найти свое место в мире, переживает смутные времена. Генри Кавилла, исполняющего главную роль, заменили Лиамом Хемсвортом, и это радикальная перемена, к которой поклонникам шоу придется привыкнуть.

Кадр из сериала «Ведьмак»
Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Экс-ведьмак Генри Кавилл считает, что между «Игрой престолов» и сериалом Netflix есть много общего: «Как и в «Игре престолов» вы не знали, кто умрет, так и в «Ведьмаке» не можете предвидеть, что будет дальше, ведь это довольно мрачный мир».

Обреченные на славу (Those About to Die)

Дата выхода: 18 июля 2024 года.
Страна: США, Германия, Италия.
Жанр: боевик, драма, комедия.
Режиссер: Роланд Эммерих, Марко Кройцпайнтнер.
В главных ролях: Энтони Хопкинс, Иван Реон, Сара Мартинш, Джоджо Макари, Мохаммед Хашим.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 6.5.
Чем похоже: количеством сюжетных линий.

Многосерийная историческая драма рассказывает о мире гладиаторских боев. Но проект масштабный и очень амбициозный, и поэтому всего лишь одной темой не ограничивается.

Кадр из сериала «Обреченные на славу»
Фото Кадр из сериала «Обреченные на славу»

«Обреченные на славу» охватывают разные слои римского общества, рассказывая и о правителях, и о главе преступного мира, и о бедах простой провинциальной торговки.

Сериал Prime Video и приквел «Игры престолов» объединяет стремление их персонажей к победе любой ценой.

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Викинги (Vikings)

Дата выхода: 3 марта 2013 года.
Страна: Ирландия, Канада.
Жанр: история, драма, боевик, мелодрама, приключения, военный.
Режиссер: Киаран Доннелли, Кен Джиротти, Стивен Ст. Леджер, Джефф Вулнаф, Хелен Шейвер.
В главных ролях: Кэтрин Уинник, Густаф Скарсгард, Александр Людвиг, Джорджия Херст, Алекс Хег Андерсен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.
Рейтинг IMDb: 8.5.
Чем похоже: войной как движущей силой сюжета.

«Викинги» начинаются с того, что норвежский бонд Рагнар призывает местного правителя прекратить набеги на восточные земли, предлагая взамен обратить внимание на неизведанный запад. С каждым сезоном проект становился масштабнее, показывая эпическую историю о войнах королевств.

Кадр из сериала «Викинги»
Фото Кадр из сериала «Викинги»

Проект, вольно интерпретирующий скандинавские саги о набегах викингов, продержался в эфире шесть сезонов.

Пустая корона (The Hollow Crown)

Дата выхода: 30 июня 2012 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма, военный, история.
Режиссер: Доминик Кук, Ричард Эйр, Руперт Гулд, Теа Шэррок.
В главных ролях: Бен Уишоу, Том Хиддлстон, Джереми Айронс, Бенедикт Камбербэтч, Софи Оконедо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.2.
Чем похоже: борьбой за трон.

Сериал представляет собой историю о семье, политике и власти. В экранизацию «исторических» пьес Уильяма Шекспира вошли эпизоды под названиями «Ричард II», «Генрих IV. Часть 1», «Генрих IV. Часть 2» и «Генрих V».

Кадр из сериала «Пустая корона»
Фото Кадр из сериала «Пустая корона»

«Пустая корона» отражает взлет и падение трех королей, показывая влияние их судеб на историю. Ричард II предстает в сериале тщеславным и самодовольным, а Генрих IV и Генрих V сражаются с собственными демонами.

Тень и Кость (Shadow and Bone)

Дата выхода: 23 апреля 2021 года.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, боевик, драма, детектив, приключения.
Режиссер: Майрзи Алмас, Ли Толанд Кригер, Дэн Лью, Джереми Уэбб, Лаура Белси.
В главных ролях: Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1
Рейтинг IMDb: 7.5.
Чем похоже: мотивами главной героини.

«Тень и Кость» рассказывает о могущественной стране, которую разделила на две части сама тьма. Главная героиня сериала Алина живет в мрачном мире, но чувствует, что в силах все изменить и спасти людей от страшной участи. Прямо как Рейнира, с той разницей, что власть и статус Алины олицетворяет магия, а наследницы Визериса — право на Железный трон.

Кадр из сериала «Тень и Кость»
Фото Кадр из сериала «Тень и Кость»

Сериал получил неплохие отзывы критиков, но был закрыт после второго сезона. Не повезло: переживая последствия забастовки голливудских сценаристов, платформе пришлось отказаться от менее приоритетных проектов.

Колесо времени (The Wheel of Time)

Дата выхода: 17 ноября 2021 года.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения.
Режиссер: Киаран Доннелли, Санаа Хамри, Томас К. Нэппер, Ута Бризвитц, Салли Ричардсон-Уитфилд.
В главных ролях: Розамунд Пайк, Дэниэл Хенни, Зои Робинс, Мадлен Мэдден, Джоша Страдовски.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.
Рейтинг IMDb: 7.2.
Чем похоже: пророчествами, определяющими судьбы героев.

Сериал по мотивам одноименного цикла Роберта Джордана рассказывает о Морейн из организации «Айз Седай» и ее страже, которые ищут реинкарнацию Дракона. Согласно предсказаниям, он или спасет мир от Темного (изначального зла), или разрушит его.

Кадр из сериала «Колесо времени»
Фото Кадр из сериала «Колесо времени»

«Колесо времени» получил смешанные отзывы зрителей и критиков, но, тем не менее, Amazon продлил сериал на третий сезон.

Рейнира Таргариен и&nbsp;Дейенерис. Как связан «Дом Дракона» с «Игрой престолов»: история правления Таргариенов
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