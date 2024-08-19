Если скучаете по «Дому Дракона»: 8 лучших игр для фанатов сериала

Порой после просмотра сериала хочется вновь окунуться в мир, показанный на экране. И если «Игра престолов» уже не раз пересмотрена, а книги прочитаны, то на помощь приходят видеоигры. Последние полтора десятка лет такие проекты во многом не уступают кино и сериалам. А непосредственная вовлеченность в повествование может подарить новые впечатления и затянуть в невероятный мир.

Вспомнили восемь игровых проектов, которые точно понравятся любителям «Дома Дракона», ведь в них найдется все из того, что пришлось по душе зрителям.

The Witcher 3: Wild Hunt

Чем похоже на «Дом Дракона»: захватывающий сюжет, политические интриги, харизматичные персонажи, мрачная атмосфера.

Оценка Metacritic: критики 92/100, рейтинг пользователей 9,2.

В центре сюжета проекта CD Projekt RED оказывается ведьмак по имени Геральт. Седовласый охотник на монстров путешествует по миру, охваченному войной, в поисках девушки по имени Цири. Последняя приходится ведьмаку приемной дочерью.

Фото Кадр из игры The Witcher 3: Wild Hunt

Мрачный мир проекта наполнен множеством историй, на которые игрок может непосредственно повлиять в ходе прохождения. В Wild Hunt вам не раз придется делать выбор между двумя не самыми простыми вариантами. В игре почти не существует идеальных решений, ведь порой кажущийся правильным выбор может иметь долгоиграющие негативные последствия.

В ходе своего приключения Геральт поучаствует в решении личных проблем местного барона, окажется в центре кризиса престолонаследия и даже будет втянут в решение дальнейших судеб нескольких государств. И даже нежелание игрока впутываться в интриги не останется без последствий. Битвы с монстрами, захватывающий сюжет и моральные выборы делают The Witcher 3 идеальным проектом для тех, кто ищет глубокие и захватывающие истории, напоминающие конфликты и борьбу за власть в Вестеросе.

Elden Ring

Чем похоже на «Дом Дракона»: мрачная атмосфера, красивый и разнообразный мир, эффектные драконы.

Оценка Metacritic: критики 96/100, рейтинг пользователей 8,1.

Это игра с открытым миром, созданная From Software, авторами серии Dark Souls. Главный фактор, роднящий Вестерос и игру японских разработчиков, — участие в создании игры автора «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. И пусть уже традиционно проекты From Software лишены классического подхода к повествованию, действие Elden Ring проходит в мире с глубокой проработкой. Каждый босс, с которым сразится игрок, имеет свою историю и связь с другими противниками и персонажами.

Фото Кадр из игры Elden Ring

Мрачная атмосфера умирающего мира, в котором игроку придется выживать, завораживает сама по себе. Но если копнуть чуть глубже, то окажется, что в исследуемых геймером открытых локациях раньше разворачивалась драма уровня конфликтов в Вестеросе. В этой истории найдется место и драконам, и борьбе за власть, и решению судеб мира, и даже божественному вмешательству. Игра сочетает сложные битвы, продуманный сюжет и богатую мифологию, что делает ее отличным выбором для поклонников мрачного фэнтези и средневековой атмосферы. Правда, к исследованию мира лучше подготовиться морально, ведь игрок, незнакомый с особенностями творений From Software, будет очень часто умирать.

Game of Thrones: A Telltale Games Series

Чем похоже на «Дом Дракона»: та же вселенная, мрачная атмосфера, политические интриги, сложные выборы.

Оценка Metacritic: критики 64/100, рейтинг пользователей 6,5.

Интерактивная приключенческая игра от мастеров жанра Telltale Games Series основана на вселенной «Песни льда и пламени». Проект не просто дублирует события одноименного сериала, а расширяет их, добавляя новую сюжетную ветку вассалов Старков — дома Форрестеров.

Фото Кадр из игры Game of Thrones: A Telltale Games Series

Игроки принимают на себя роль представителей лишь упоминавшегося в книжном первоисточнике рода, который пытается выжить в океане интриг, захлестнувшем Вестерос. Все решения оказывают непосредственное влияние на сюжет и определяют дальнейшую судьбу героев.

Игра наследует особенностям книги и сериала, так что геймеры найдут в ней все, за что полюбили проекты HBO, — интриги, сложные моральные выборы и борьбу за власть. Да и всегда приятно окунуться в любимую вселенную.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Чем похоже на «Дом Дракона»: красивый и атмосферный мир, разнообразие сюжетов, битвы с драконами.

Оценка Metacritic: критики 96/100, рейтинг пользователей 8,6.

The Elder Scrolls V: Skyrim — игра с такой концентрацией огнедышащих ящеров, что позавидует сам «Дом Дракона». Впрочем, не рептилиями едиными может заинтересовать творение Bethesda Game Studios. Повествование крутится вокруг возвращения в местную вселенную тех самых драконов. Но кроме основного сюжета в большом открытом мире найдется место и гражданской войне, и воровским интригами, и магическим тайнам, и даже убийствам правителей. И во всем этом игрок может принять непосредственное участие.

Фото Кадр из игры The Elder Scrolls V: Skyrim

Атмосфера средневекового фэнтези с драконами, политическими интригами и борьбой за власть с большой вероятностью заставит вспомнить о сериале. Ну а если игроку будет мало предоставленного разработчиками контента, на помощь всегда придет комьюнити создателей любительских модификаций. Так что в любой момент вы можете добавить в свою игру столько элементов мира «Песни льда и пламени», сколько вам надо. И, например, заменить внутриигровые модели драконов на версии из «Дома Дракона» или даже добавить персонажей сериала.

Dragon Age: Origins

Чем похоже на «Дом Дракона»: атмосфера темного Средневековья, захватывающий сюжет, харизматичные персонажи и напарники.

Оценка Metacritic: критики 91/100, рейтинг пользователей 8,4

В уже ставшей классикой RPG от разработчиков из BioWare игрок берет на себя роль хранителя мира из организации Серых Стражей. При этом именно на его долю выпадет защита королевства от очередного нашествия ужасных существ, во главе которых стоит древний бог в форме дракона. На своем пути герой и его соратники столкнутся не только со страшной угрозой, но и окажутся втянутыми во множество интриг и загадочных событий. И все это в декорациях мрачного средневекового фэнтези.

Фото Кадр из игры Dragon Age: Origins

Игра состоит из множества сюжетных линий и фокусируется не только на спасении мира, но и на политике, местных военных конфликтах и магических тайнах.

Crusader Kings III

Чем похоже на «Дом Дракона»: ожесточенная борьба за власть, атмосфера Средневековья.

Оценка Metacritic: критики 91/100, рейтинг пользователей 8,3

Это стратегическая игра, и, в отличие от других проектов из подборки, она не позволит игроку лично посетить поле боя. Но Crusader Kings компенсирует это возможностью создавать политические альянсы, заключать династические браки и вести войны. Геймер фактически сможет сам писать историю средневековой Европы.

Фото Кадр из игры Crusader Kings III

Сюжеты, которые позволит воплотить Crusader Kings III, могут заставить кусать локти любой знатный род Вестероса и даже самих Таргариенов. Единственным минусом окажется только полное отсутствие драконов, что все-таки логично, если вспомнить о том, что действие проекта разворачивается в реальном мире.

Dark Souls Series

Чем похоже на «Дом Дракона»: мрачная атмосфера, разнообразный мир, уникальный дизайн врагов и монстров, эффектные драконы.

Оценка Metacritic: критики 89/100, рейтинг пользователей 8,6.

Серия от From Software, в которую вошли Dark Souls, Dark Souls II и Dark Souls III, может привлечь не только уникальными игровыми механиками и сложностью, но и невероятным дизайном. А если играть после просмотра «Дома Дракона», то и тут творение японских разработчиков окажется кстати. Ведь в каждой части трилогии найдется несколько видов крылатых противников, да и в общем сюжете огнедышащие ящеры сыграли далеко не последнюю роль. Правда, уже традиционно для From Software история не лежит на поверхности и пытливым игрокам придется старательно искать намеки на сюжетные события. Впрочем, и без копания Dark Souls могут подарить не один запоминающийся вечер. Но стоит запастись терпением и успокоительными, ведь прогулка по миру японских игр окажется не из простых.

Фото Фото Dark Souls Remastered

Фанатам мира «Песни льда и пламени» понравятся сеттинг мрачного Средневековья, сильные враги и боссы, среди которых есть множество драконов, и загадочная атмосфера, побуждающая исследовать опасный игровой мир. Если с головой погрузиться во вселенную, придуманную Хидэтака Миядзаки, то вынырнуть будет так же сложно, как из токсичного болота, которое можно встретить в каждой из трех игр и которое стало одной из фишек серии.

Kingdom Come: Deliverance

Чем похоже на «Дом Дракона»: захватывающий сюжет, политические интриги, атмосфера Средневековья.

Оценка Metacritic: критики 76/100, рейтинг пользователей 8,1.

Игра от чешских разработчиков из Warhorse Studios, во главе которой стоят авторы первых частей легендарной видеоигровой серии Mafia. Проект перенесет игрока в декорации Богемии самого начала XV века. При этом для исследования будут доступны реально существующие места. Несмотря на то что в центре сюжета оказывается сын простого кузнеца по имени Индржих, в ходе прохождения герой столкнется со множеством политических интриг и даже окажется втянут в борьбу за престол.

Фото Кадр из игры Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance создана с огромным вниманием к деталям и изображает средневековую Европу настолько реалистично, насколько позволяет видеоигровой формат. При этом RPG не даст заскучать игроку, ведь исторические события, продемонстрированные в проекте чешских разработчиков, с легкостью дадут фору интригам вестеросской знати из «Дома Дракона». И даже отсутствие магии не испортит впечатления от игры.