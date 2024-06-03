Что посмотреть после «Истинной красоты»: три похожие дорамы

Дорама «Истинная красота» покорила сердца фанатов по всему миру. Что неудивительно: смешная и трогательная, она понятна и близка даже тем, кто мало знаком с корейской культурой. Подробнее о том, чем дорама так зацепила зрителей и почему ее стоит посмотреть, рассказали в предыдущей статье. А в этой собрали похожие проекты — по атмосфере, сюжету и даже шуткам.

Хару, которого я встретила случайно

Год выхода: 2019.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Чем похоже: атмосфера и место действия.

Фото Кадр из дорамы «Хару, которого я встретила случайно»

Как и в «Истинной красоте», здесь события развиваются в школе. В отличие от Джуген главная героиня этой дорамы Юн Дано уже главная красавица школы, хотя и с не самым приятным характером. Однажды по дороге в школу девушка понимает, что ее жизнь — комикс, и все в ней подчиняется воле автора. А самой Дано отведена роль главной злодейки. Вот только ее такой расклад не устраивает, и она решает во что бы то ни стало изменить свою судьбу. Помочь ей в этом может загадочный парень, которому автор даже имени не дал. Девушка называет его Хару, и он единственный, кто, как и она, осознает, что они живут внутри комикса.

Интересно, что в «Истинной красоте» есть отсылка на эту дораму. В четвертой серии Сухо по ошибке принимает парочку в кинотеатре за Джуген и Соджуна. На самом деле ими оказываются Дано и ее парень Пэккен (именно с ним девушка встречается по сюжету комикса, в котором живет).

Каннамская красотка

Год выхода: 2018.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Чем похоже: атмосфера и главный посыл.

Фото Кадр из дорамы «Каннамская красотка»

На Кан Мирэ с детства обращают внимание, а ее лицо притягивает взгляды. Но вовсе не из-за неземной красоты: по корейским меркам девушка настолько некрасива, что счастливого будущего ей не видать. Вместе с матерью Мирэ решается полностью изменить свою внешность. Пластические операции проходят успешно, и она становится той самой красавицей с обложки. Однако прошлое не отпускает Мирэ и мешает жить полной жизнью.

В отличие от Джуген Мирэ принимает куда более серьезные меры и кардинально меняется, чтобы вписаться в общество и стать его частью. Но как только в университете узнают, что красота Мирэ не от природы, многие вновь отворачиваются от каннамской красотки (так в Корее называют девушек, которые полностью переделывают свое лицо). И героине приходится снова столкнуться с жестокостью этого мира.

Главную мужскую роль в «Каннамской красотке» исполняет Ча Ыну. Этот же актер играет Ли Сухо в «Истинной красоте».

Наша первая жизнь

Год выхода: 2017.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Чем похоже: атмосфера и юмор.

Фото Кадр из дорамы «Наша первая жизнь»

В этой дораме события разворачиваются не в школе и даже не в университете, но все же атмосфера и эмоции напоминают об «Истинной красоте».

«Наша первая жизнь» — это история двух взрослых людей, по воле случая ставших соседями. Чрезмерно практичный и скупой на эмоции Нам Сэхи неожиданно для всех предлагает руку и сердце взбалмошной и творческой во всех смыслах писательнице Юн Джихо. Причем делает это исключительно по рациональным причинам: так Сэхи сможет быстрее закрыть кредит на квартиру, а Джихо как раз нуждалась в съемной комнате.

Дорама рассказывает о первой любви, которая приходит в жизнь уже состоявшихся взрослых. Оба героя — люди со своими привычками, понятной жизнью и планами. Которые, впрочем, идут наперекосяк из-за внезапно нахлынувших чувств. И эти по-детски наивные и чистые переживания, пожалуй, главное, что роднит историю с «Истинной красотой».

А какие еще дорамы похожи на «Истинную красоту»? Делитесь своими фаворитами в комментариях.