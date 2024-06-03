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Дорамы похожие на Истинную красоту: что посмотреть после Истинной красоты
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

4 мин.

Что посмотреть после «Истинной красоты»: три похожие дорамы

Арина Забгаева
Автор, кинолюбитель
Кадр из дорамы «Истинная красота»
Фото Кадр из дорамы «Истинная красота»
Кадр из дорамы «Наша первая жизнь»
Фото Кадр из дорамы «Наша первая жизнь»
Кадр из дорамы «Каннамская красотка»
Фото Кадр из дорамы «Каннамская красотка»
Кадр из дорамы «Хару, которого я встретила случайно»
Фото Кадр из дорамы «Хару, которого я встретила случайно»
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Дорама «Истинная красота» покорила сердца фанатов по всему миру. Что неудивительно: смешная и трогательная, она понятна и близка даже тем, кто мало знаком с корейской культурой. Подробнее о том, чем дорама так зацепила зрителей и почему ее стоит посмотреть, рассказали в предыдущей статье. А в этой собрали похожие проекты — по атмосфере, сюжету и даже шуткам.

Хару, которого я встретила случайно

Год выхода: 2019.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Чем похоже: атмосфера и место действия.

Фото Кадр из дорамы «Хару, которого я встретила случайно»

Как и в «Истинной красоте», здесь события развиваются в школе. В отличие от Джуген главная героиня этой дорамы Юн Дано уже главная красавица школы, хотя и с не самым приятным характером. Однажды по дороге в школу девушка понимает, что ее жизнь — комикс, и все в ней подчиняется воле автора. А самой Дано отведена роль главной злодейки. Вот только ее такой расклад не устраивает, и она решает во что бы то ни стало изменить свою судьбу. Помочь ей в этом может загадочный парень, которому автор даже имени не дал. Девушка называет его Хару, и он единственный, кто, как и она, осознает, что они живут внутри комикса.

Интересно, что в «Истинной красоте» есть отсылка на эту дораму. В четвертой серии Сухо по ошибке принимает парочку в кинотеатре за Джуген и Соджуна. На самом деле ими оказываются Дано и ее парень Пэккен (именно с ним девушка встречается по сюжету комикса, в котором живет).

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Каннамская красотка

Год выхода: 2018.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Чем похоже: атмосфера и главный посыл.

Фото Кадр из дорамы «Каннамская красотка»

На Кан Мирэ с детства обращают внимание, а ее лицо притягивает взгляды. Но вовсе не из-за неземной красоты: по корейским меркам девушка настолько некрасива, что счастливого будущего ей не видать. Вместе с матерью Мирэ решается полностью изменить свою внешность. Пластические операции проходят успешно, и она становится той самой красавицей с обложки. Однако прошлое не отпускает Мирэ и мешает жить полной жизнью.

В отличие от Джуген Мирэ принимает куда более серьезные меры и кардинально меняется, чтобы вписаться в общество и стать его частью. Но как только в университете узнают, что красота Мирэ не от природы, многие вновь отворачиваются от каннамской красотки (так в Корее называют девушек, которые полностью переделывают свое лицо). И героине приходится снова столкнуться с жестокостью этого мира.

Главную мужскую роль в «Каннамской красотке» исполняет Ча Ыну. Этот же актер играет Ли Сухо в «Истинной красоте».

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Наша первая жизнь

Год выхода: 2017.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,1.
Чем похоже: атмосфера и юмор.

Фото Кадр из дорамы «Наша первая жизнь»

В этой дораме события разворачиваются не в школе и даже не в университете, но все же атмосфера и эмоции напоминают об «Истинной красоте».

«Наша первая жизнь» — это история двух взрослых людей, по воле случая ставших соседями. Чрезмерно практичный и скупой на эмоции Нам Сэхи неожиданно для всех предлагает руку и сердце взбалмошной и творческой во всех смыслах писательнице Юн Джихо. Причем делает это исключительно по рациональным причинам: так Сэхи сможет быстрее закрыть кредит на квартиру, а Джихо как раз нуждалась в съемной комнате.

Дорама рассказывает о первой любви, которая приходит в жизнь уже состоявшихся взрослых. Оба героя — люди со своими привычками, понятной жизнью и планами. Которые, впрочем, идут наперекосяк из-за внезапно нахлынувших чувств. И эти по-детски наивные и чистые переживания, пожалуй, главное, что роднит историю с «Истинной красотой».

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А какие еще дорамы похожи на «Истинную красоту»? Делитесь своими фаворитами в комментариях.

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