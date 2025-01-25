9 дорам, в которых исполнили роли k-pop-айдолы

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Многие k-pop-айдолы доказывают это своими актерскими работами в дорамах. Собрали подборку проектов, в которых пересеклись два самых популярных фандома корейской культуры.
Год выхода: 2021.
Жанр: мелодрама, драма, история.
Режиссер: Чо Хен-тхак.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Драма о сбежавшем от политического преследования аспиранте. После протеста его прячет в своем общежитии одна из студенток. Вскоре между главными героями зарождается романтическая связь, и они становятся парой. Джису из BLACKPINK сыграла главного женского персонажа дорамы — самоотверженную девушку, готовую пойти на все ради любви.
Год выхода: 2023.
Жанр: детектив, комедия, фэнтези.
Режиссер: Ким Сог-юн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 7.4.
Любовная история о ветеринаре с экстрасенсорными способностями и полицейском, сосланном в глушь из-за серьезной оплошности. Им предстоит работать вместе, чтобы узнать больше о тайнах маленького города и раскрыть личность того, кто стоит за жестокими преступлениями. Сухо из бойз-бенда EXO досталась роль чрезвычайно доброго работника магазина, который подключается к расследованию главных героев.
Год выхода: 2016.
Жанр: комедия, мелодрама, драма, история.
Режиссер: Юн Сон-щик.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Дорама про древнекорейское королевство Силла и элитную группу воинов. В сериале политические интриги мастерски переплетаются с любовными линиями, придавая повествованию особый шарм. В картине сыграли три южнокорейских айдола: Ви (BTS), Минхо (SHINee), Пак Хен Шик (ZE: A), а саундтрек к нему был написан всемирно известной группой BTS.
Год выхода: 2018.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Ли Джон-джэ, Нам Сон-у.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 7.8.
Немного наивная историческая дорама о любви, которая победит все преграды. Главный герой — принц и наследник престола, которого сыграл D.O. из EXO. Он теряет память после неудачного падения. Герой женится на обыкновенной деревенской девушке и начинает жить как простолюдин. Однако у избранницы главного героя есть секрет — она скрывает, что раньше была дворянкой.
Год выхода: 2019.
Жанр: мелодрама, история.
Режиссер: Кан Иль-су, Хан Хен-хи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 8.1.
История о девушке-историке из XIX века, на чью работу смотрят свысока из-за гендерного неравенства того времени. По сюжету героиня знакомится с молодым принцем, роль которого сыграл Чха Ын-у из ASTRO. Юношу и девушку роднит любовь к письму и литературе, а вскоре между ними зарождаются чувства.
Год выхода: 2016.
Жанр: мелодрама, драма, фэнтези.
Режиссер: Ким Гю-тхэ.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.9.
Рейтинг IMDb: 8.6.
Классическая история о «попаданце» в другой мир. Девушка из современной Кореи оказывается в прошлом, в государстве Коре (древняя империя на Корейском полуострове). Она вынуждена принять правила мира, в котором оказалась, и пытается выжить. Атмосфера исторического кино с примесью мелодрамы. Одну из главных ролей исполнила известная южнокорейская певица Ли Джи-ын, более известная под псевдонимом IU. Помимо нее в проекте снялись Бэкхен из группы EXO и Сохен из Girls' Generation.
Год выхода: 2018.
Жанр: комедия, мелодрама.
Режиссер: Мин Ду-щик.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.5.
Рейтинг IMDb: 6.7.
Ремейк японской дорамы «Богатый мужчина, бедная женщина». История о состоятельном парне, который влюбился в обычную девушку. По сюжету миллиардер-программист не любит общаться с людьми. В каждом он видит подвох и сторонится близких отношений, пока на его жизненном пути не появляется одна прилежная студентка. Девушка вступает в спор с главным героем на одной из презентаций его компании, благодаря чему неожиданно получает предложение о работе. Традиционные мотивы золушки с налетом классических мелодрам. В роли гениального программиста снялся участник группы EXO Сухо.
Год выхода: 2020.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Ким Сан-хеп.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Главная героиня дорамы комплексует из-за своей внешности. Все вокруг внушают ей, что красота в жизни превыше всего. Чтобы справиться с комплексами, девушка виртуозно овладевает искусством макияжа, благодаря чему резко становится популярной. «Истинная красота» — одновременно веселая история и сложная драма о любви к себе и буллинге в школах. Айдол k-pop-группы ASTRO Чха Ын-у исполнил роль одноклассника главной героини, который оказался втянут в любовный треугольник.
Год выхода: 2023.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Лим Хен-ук.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 5.4.
Еще одна история о неравной любви. Богатый наследник корпорации, ведомый желанием узнать больше о своей матери, отправляется в отель под названием King. Там работает обычная сотрудница, к которой поначалу у главного героя возникает неприязнь. Но, как бывает во многих романтических дорамах, совсем скоро враждебность перерастает в симпатию. В главных ролях — Ли Джун-хо из 2PM и Лим Юн-а из Girls' Generation.