«Дюна: Пророчество»: как стартовал сериал во вселенной Дени Вильнева от HBO

На HBO и в онлайн-кинотеатре Max вышел первый эпизод сериального приквела полнометражных лент Дени Вильнева. «Дюна: Пророчество» фокусируется на истории возвышения ордена Бене Гессерит и рассказывает историю одной из его преподобных матерей Вали Харконнен. Всего свет увидит шесть серий, последняя из которых доберется до зрителя перед новогодними праздниками — 23 декабря 2024 года.

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Что показали в 1-й серии «Дюны: Пророчество»

Стартует «Пророчество», являющееся приквелом оригинального романа и его экранизаций, с флешбека. Под закадровый голос на экране демонстрируют одно из сражений войны с разумными машинами, прозванной в мире Фрэнка Герберта «Батлерианским джихадом» или «Джихадом слуг». Именно после этого конфликта, охватившего все человечество, был введен запрет на искусственный интеллект и развитие технологий.

Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», создатель Элисон Шапкер/ HBO

События же основного сюжета разворачиваются чуть более чем через 100 лет после великой войны и концентрируются на истории второй преподобной матери ордена Бене Гессерит — Вали Харконнен.

Женщина не просто наращивает влияние организации, но и, следуя заветам своей предшественницы преподобной матери Доротеи, начинает формировать генетическую линию. Ее финалом станет появление Квисатц Хадераха — избранного, которым станет Пол Атрейдес спустя 10 000 лет.

Впрочем, пока орден занимается более насущными проблемами вроде оказания влияния на императорский двор и стабилизации его генетической линии.

Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», создатель Элисон Шапкер/ HBO

Тем временем сам правитель из дома Коррино тоже занят текущими задачами. Для контроля над планетой Арракис и специей он планирует заключить династический брак с одним из знатных домов. Это даст ему флот кораблей, способных сдержать регулярно атакующих его жителей песчаной планеты фрименов, и выгодно укрепит его влияние в глазах представителей других высокородных господ.

Брак принцессы Инесс одобрен орденом во главе с Валей Харконнен и призван держать под контролем дальнейшие генетические эксперименты Бене Гессерит. Но на шахматной доске неожиданно для всех появляется новый загадочный игрок — выживший на Арракисе солдат императора Десмонд Харт, обладающий сверхъестественными способностями. Он явно имеет другой взгляд на всю ситуацию при дворе и ведет свою игру.

Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», создатель Элисон Шапкер/ HBO

Какой получилась 1-я серия сериала «Дюна: Пророчество»

Одним из опасений, которые высказывались перед выходом «Пророчества», было то, что сериальный формат не даст проекту раскрыться в полном масштабе. И если визуально многосерийная «Дюна» старается подражать фильмам Вильнева, то в плане подхода к рассказыванию истории кардинально отличается от них. Пока канадский режиссер никуда не спешит и не стесняется демонстрировать пустынные пейзажи, создатели истории Бене Гессерит вынуждены торопиться и показывать как можно больше.

В первом эпизоде нашлось место и путешествию в прошлое войны с машинами, чей дизайн невольно заставляет вспомнить многочисленные перезапуски «Терминатора», и демонстрации событий из молодости преподобной матери Бене Гессерит.

Все это заставляет прижаться к экрану и внимательно следить за происходящим, но среди событий теряется атмосфера вселенной. Если во время демонстрации императорского дворца проект явно заигрывает с образами из фильмов Вильнева, то орден Бене Гессерит может неожиданно напомнить «Ведьмака» от Netflix и показанную там школу чародеек.

Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», создатель Элисон Шапкер/ HBO

То же касается и персонажей: если сестры Бене Гессерит во главе с сыгранной Эмили Уотсон Валей Харконнен не выглядели бы инородно и в полнометражных фильмах, то Десмонд Харт в исполнении Трэвиса Фиммела смотрится слишком странно. В какие-то моменты кажется, что актер забежал на площадку, не переодевшись после съемок другого, уже закрытого, фантастического сериала «Воспитанные волками».

Даже при условии, что следующие эпизоды сохранят текущую плотность событий и количество флешбеков, возникает сомнение, что всего за шесть серий у авторов получится рассказать осмысленную историю, которая не обрывается на полуслове. Впрочем, если заключительная серия закончится огромным клиффхэнгером (прием, когда повествование обрывается в самом интересном месте. — Прим. ред.), всегда можно сказать, что это отсылка к полнометражной экранизации Дени Вильнева.

Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», создатель Элисон Шапкер/ HBO

Стоит ли смотреть сериал «Дюна: Пророчество»

Роман «Дюна» считался одним из самых сложных для экранизации фантастических произведений. Но проект Дени Вильнева можно назвать успешным, пусть он и вышел не без недостатков.

«Пророчество» же в этой картине мира может выступить как хорошая добавка как для фанатов книжной вселенной, так и для тех, кто знаком с творениями Фрэнка Герберта только по полнометражным фильмам. Если же отказаться от сравнения с последними, то сериальный спин-офф окажется во многом интересным, интригующим и масштабным зрелищем. Пусть и не лишенным легкого налета вторичности.

Главным же вопросом на данный момент остается то, смогут ли всего за шесть серий авторы совладать с такой важной темой, как история Бене Гессерит — ордена, являющегося одним из столпов мира «Дюны». Или хотя бы просто рассказать по-настоящему внятную историю.

Трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Расписание выхода эпизодов сериала «Дюна: Пророчество»