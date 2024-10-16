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Джаред Лето — биография актера и певца: личная жизнь и карьера в кино и музыке, Оскар и награды
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

7 мин.

Оскар и романы с российскими моделями: биография Джареда Лето

Начались съемки фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето
Джаред Лето.
Фото Global Look Press
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История голливудского актера и музыканта, который покорил мир.

Джаред Джозеф Лето
Дата рождения: 26 декабря 1971 года.
Место рождения: Броссер (штат Луизиана, США).
Профессия: актер, музыкант.
Начало карьеры: 1992 год.

Детство и юность Джареда Лето

Джаред Лето родился 26 декабря 1971 года в Броссере (штат Луизиана, США) в семье Энтони Брайанта и Констанс Метрехон. У музыканта есть старший брат Шеннон.

После развода женщина с сыновьями много переезжала, пока не вышла второй раз замуж. Новый супруг Констанс Карл Лето усыновил мальчиков и дал им свою фамилию. Однако построить крепкий брак у пары не получилось — и они развелись.

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В школе Джаред хорошо учился. Также он помогал матери зарабатывать деньги: Лето мыл посуду в кафе и работал швейцаром.

Констанс Метрехон была художницей и выступала в цирке, поэтому с раннего возраста развивала творческие способности у сыновей. После окончания школы Лето изучал живопись в Университете искусств в Филадельфии. Затем перевелся в Университет изобразительных искусств в Нью-Йорке.

Джаред Лето.
Фото Кадр из фильма «Господин Никто».

Актерская карьера Джареда Лето

В 1992 году Джаред Лето переехал в Лос-Анджелес. Молодой человек начал ходить на кастинги. В первое время его утверждали только на эпизодические роли в телесериалах.

Популярность к нему пришла после премьеры сериала «Моя так называемая жизнь» (1994). Начинающий актер сыграл старшеклассника, в которого была влюблена главная героиня. Талант Лето увидели режиссеры и начали приглашать в свои проекты. Он снялся в фильмах «Лоскутное одеяло» (1995), «Последний из великих королей» (1996), «Префонтейн» (1997), «Американские горки» (1997), «Городские легенды» (1998).

В 1998-м Джаред сыграл небольшую роль в военной драме «Тонкая красная линия», которая была номинирована на премию «Оскар» в семи категориях.

В его фильмографии есть и такие громкие проекты, как «Бойцовский клуб» (1999), «Реквием по мечте» (2000), «Александр» (2004), «Отряд самоубийц» (2016), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Дом Gucci» (2021).

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В 2007 году на экраны вышла биографическая драма «Глава 27», где Лето исполнил роль убийцы рок-музыканта Джона Леннона. Специально для этой роли актер набрал 30 килограммов.

Одной из лучших его работ считается роль в фантастической драме «Господин Никто» (2009). Джаред предстал в образе 118-летнего старика. Зрители высоко оценили Лето в фильме «Далласский клуб покупателей» (2013), где он и Мэттью Макконахи исполнили главные роли. Чтобы точно передать образ ВИЧ-инфицированного, актер сбросил 13 килограммов. Как итог — премия «Оскар», «Золотой глобус» и награда Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана.

В 2020-е Джаред Лето снимается не очень часто, как правило, выходит один фильм в год. Так, в 2024-м актер задействован в съемках научно-фантастического фильма «Трон: Арес».

Джаред Лето.
Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Джареда Лето

Помимо кинематографа Джаред Лето покоряет и музыкальный олимп. В 1998 году он стал солистом группы 30 Seconds to Mars («30 секунд до Марса»). Актер сам пишет тексты к своим песням.

Дебютный альбом коллектива был презентован в 2002-м. Через три года группа выпустила свой второй альбом под названием A Beautiful Lie («Прекрасная ложь»). В поддержку третьего диска This is War («Это война», 2009) коллектив отправился в мировое турне, в рамках которого в том числе посетил Санкт-Петербург.

Релиз шестой пластинки 30 Seconds to Mars под названием It's the End of the World but It's a Beautiful Day («Это конец света, но это прекрасный день») состоялся в 2023 году. Главные темы, которые поднимают музыканты, — политика, секс и популярность.

В 2013 году популярный музыкант стал гостем шоу «Вечерний Ургант». А в 2018-м Иван Ургант вышел на сцену во время концерта Лето в «Олимпийском» в Москве. Ведущий на гитаре исполнил песню Dangerous Night («Опасная ночь»).

В 2019 году 30 Seconds to Mars стали хедлайнерами музыкального фестиваля Park Live в Москве.

Джаред Лето.
Фото Global Look Press

Личная жизнь Джареда Лето

У Джареда Лето всегда была очень бурная личная жизнь, на счету голливудского актера большое количество романов и интрижек. Даже после 50-летия музыкант не остепенился, он не был женат и у него нет детей.

Первой любовью Лето стала актриса Кристи Макдэниелс, с которой он встречался в 1995 году. Роман продлился год. Сразу же после расставания музыкант стал появляться на мероприятиях с порнозвездой Тилой Текилой. У Джареда была связь с моделью мужского журнала Penthouse Кристой Эйн. В 2005-м он встречался с актрисой Эшли Олсен.

На съемочной площадке фильма «Глава 27» между Джаредом Лето и Линдси Лохан вспыхнула искра. Но их роман продлился несколько недель.

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Самые долгие отношения у Лето были с актрисой Кэмерон Диаз. Пара встречалась четыре года. Таблоиды писали, что дело идет к свадьбе, но звезда фильма «Маска» не смогла простить ему измену со светской львицей Пэрис Хилтон.

В период с 2004-го по 2005-й Лето крутил роман со Скарлетт Йоханссон. Также в число его пассий входили российские модели Катарина Дамм, Анна Вьялицына, Анастасия Кривошеева, Валерия Кауфман и Дарья Корчина.

В 2023-м фронтмен группы 30 Seconds to Mars встречался с фотомоделью Тет Тинн, девушка даже снялась в клипе коллектива Лето на песню Stuck («Застрявший»). Однако уже летом 2024-го во время одного из своих концертов Джаред признался, что его сердце свободно.

Джаред Лето.
Фото Getty Images

10 лучших песен 30 Seconds to Mars по версии «Яндекс. Музыки»

  • The Kill (Bury Me)

  • A Beautiful Lie

  • ATTACK

  • From Yesterday

  • Hurricane

  • This Is War (Radio Edit)

  • Edge Of The Earth

  • A Beautiful Lie (Half Caf)

  • Up In The Air

  • Closer to the Edge

10 лучших фильмов и сериалов с Джаредом Лето по версии IMDb

  • «Бойцовский клуб» (1999)

  • «Реквием по мечте» (2000)

  • «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

  • «Далласский клуб покупателей» (2013)

  • «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

  • «Господин Никто» (2009)

  • «Оружейный барон» (2005)

  • «Тонкая красная линия» (1998)

  • «Американский психопат» (2000)

  • «Прерванная жизнь» (1999)

Хабиб Нурмагомедов и Джаред Лето.
Фото X (Twitter)

Награды Джареда Лето

Премия «Жорж»

Лучший зарубежный актер (2011)

Премия Гильдии актеров

Лучшая мужская роль второго плана (2014) — «Далласский клуб покупателей»

Премия канала MTV

Лучшее экранное перевоплощение (2014) — «Далласский клуб покупателей»

Премия «Золотой глобус»

Лучшая мужская роль второго плана (2014) — «Далласский клуб покупателей»

Премия «Оскар»

Лучшая мужская роль второго плана (2014) — «Далласский клуб покупателей»

Премия «Золотая малина»

Худшая мужская роль второго плана (2022) — «Дом Gucci»

Премия «Золотая малина»

Худшая мужская роль (2023) — «Морбиус»

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