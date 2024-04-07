Джеки Чану — 70: 10 лучших фильмов с участием актера

Кто такой Джеки Чан? Ответ на этот, казалось бы простейший вопрос, может стать неожиданностью — ведь знаменитый уроженец Гонконга не просто актер и мастер боевых искусств, но еще и продюсер, сценарист, режиссер, каскадер и даже певец.

За более чем пятидесятилетнюю кинокарьеру Джеки успел сняться более чем в ста кинокартинах, и даже те фильмы, где самый известный гонконгский кинематографист выступал лишь в качестве актера, все равно четко ассоциировались только с ним.

Сегодня Джеки Чану исполняется 70 лет. В честь юбилея актера вспоминаем творческий путь обладателя почетной премии «Оскар» за вклад в киноискусство.

Пьяный мастер

Год: 1978.

Страна: Гонконг.

Режиссер: Юэнь У-Пин.

В главных ролях: Джеки Чан, Юань Сяотянь, Хван Чжон Ри, Дик Шек, Линда Линь, Тино Вон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Пьяный мастер»

Джеки начинал свой долгий путь в кино в качестве исполнителя эпизодических ролей и каскадера. Первым настоящим успехом для Джеки Чана стал фильм «Пьяный мастер». Именно благодаря смешному, ироничному образу, максимально не похожему на сурового и несгибаемого Брюса Ли (который был на пике популярности в те годы), Джеки и запомнился зрителю. Чан фактически переосмыслил типичный образ главного героя гонконгских боевиков и тем самым реформировал весь стиль кино региона.

Сюжет крутится вокруг строптивого юнца Вонг Фей Хуна. За непослушание отец отправляет сына к дяде, известному мастеру кунг-фу, который берет мальчика в ежовые рукавицы и начинает обучать. Джеки Чан воплотил на экране образ Вон Фэй Хуна.

Проект А

Год: 1983.

Страна: Гонконг.

Режиссер:Джеки Чан.

В главных ролях: Джеки Чан, Саммо Хун, Юэнь Бяо, Дик Вэй, Марс, Винни Вонг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Проект А»

После актерского успеха Джеки решает попробовать на себя на режиссерском поприще, при этом все еще оставаясь в кадре. Одним из таких проектов стал фильм 1983 года.

События ленты разворачиваются в начале XX века, а в центре сюжета оказывается молодой сержант морской полиции Дракон Ма Юлун, борющийся с пиратами. Именно в этом фильме гонконгский кинематографист демонстрирует изобретательность в работе с окружением и декорациями, увеличивающими зрелищность и без того искусно поставленных боевых сцен.

Джеки Чан во многом вдохновлялся немой комедией и, в частности, великими Чарли Чаплином и Бастером Китоном. Именно в «Проекте А», при создании которого Джеки выступил в качестве постановщика боевых сцен, режиссера и сценариста, можно заметить отсылку к мастерам комедии прошлого.

Закусочная на колесах

Год: 1984.

Страна: Гонконг, Испания.

Режиссер: Саммо Хун.

В главных ролях: Джеки Чан, Саммо Хун, Юэнь Бяо, Бенни Уркидес, Кит Витали, Херб Эдельм.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Закусочная на колесах»

Эффектный комедийный боевик, наполненный акробатикой, рассказывает историю предприимчивых Томаса и Дэвида, решивших открыть свою закусочную в Барселоне. И дела у них идут прекрасно, пока бизнесом не начинают интересоваться криминальные элементы.

Привычный для гонконгского кино стиль выглядит непривычно на фоне европейского места действия. Это выделяет фильм и создает уникальный визуальный ряд.

Полицейская история

Год: 1985.

Страна: Гонконг.

Режиссер:Джеки Чан.

В главных ролях: Джеки Чан, Бриджит Линь, Мэгги Чун, Юэн Чор, Билл Тун, Кен Тон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Полицейская история»

Это огромный успех Джеки Чана как на актерском, так и на режиссерском поприще. Типичный для голливуда жанр полицейского боевика в ленте перенесен в мир гонконгского кино, что породило целую франшизу.

Картина крутится вокруг жизни простого полицейского Кевина, который под прикрытием работает в трущобах. Именно этот фильм и сделал из Джеки Чана полноценного комического актера. Лента обладает уникальной синергией, экшн-сцены органично соседствуют в ней с комедийными вставками и даже элементами триллера.

Доспехи Бога

Год: 1986.

Страна: Гонконг.

Режиссер: Джеки Чан.

В главных ролях: Джеки Чан, Алан Там, Лола Форнер, Розамунд Кван, Кен Бойл, Джон Ладальски.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Доспехи бога»

Еще один режиссерский опыт Джеки Чана, ставший переосмыслением фильмов об Индиане Джонсе и взглядом на них сквозь призму кинематографа Гонконга.

В центре сюжета оказывается искатель приключений по имени Джеки. Герой по прозвищу «Азиатский ястреб» похищает ритуальный клинок и узнает: оружие, которым он владеет — лишь часть древних доспехов, уничтожение которых превратит мир в царство зла.

Драконы навсегда

Год: 1988.

Страна: Гонконг.

Режиссер: Саммо Хун, Кори Юэнь.

В главных ролях: Джеки чан, Саммо Хун, Юэнь Бяо, Полин Енг, Дини Ип, Юэнь Ва.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Драконы навсегда»

Последний фильм, в котором на экране предстало трио Джеки Чана, Юаня Бао и Саммо Хуна, до этого снявшихся в месте в таких картинах, как «Закусочная на колесах» и «Проект А». Саммо также выступил в качестве режиссера картины.

«Драконы навсегда» рассказывают про адвоката Джеки Луна, с помощью связей раскрывающего заговор вокруг химической фабрики. Фильм не только наполнен множеством батальных сцен, в которых три мастера боевых искусств соревнуются в своем умении, но и не лишен актуальной и сейчас экологической повестки.

Доспехи Бога 2: Операция Кондор

Год: 1991.

Страна: Гонконг.

Режиссер: Джеки Чан.

В главных ролях: Джеки Чан, Кэрол Чен, Ева Кобо, Секо Икэда, Альдо Самбрель, Кен Гудман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Доспехи Бога 2: Операция Кондор»

Сиквел приключенческого боевика, продолжающий историю «Азиатского ястреба»: на этот раз герой пускается на поиски золота нацистов, утерянного где-то в песках африканской пустыни.

Сиквел «Доспехов Бога» приобрел еще больше сходств с своим вдохновителем — серией фильмов про Индиану Джонса. Но при этом лента показала, что Джеки Чан как постановщик постоянно растет: он все время придумывает новые визуальные решения и развивает гонконгский кинематограф.

Пьяный мастер 2

Год: 1994.

Страна: Гонконг.

Режиссер: Джеки Чан, Лау Ка-Люн.

В главных ролях: Джеки Чан, Лун Ти, Анита Муй, Феликс Вонг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Пьяный мастер 2»

Возвращение Джеки Чана, ставшего к тому времени мировой звездой, к истокам. И хотя фильм разительно отличается от оригинала конца семидесятых годов, хореография и боевые сцены не стали хуже.

Лента уже не является легкой комедией, как первый фильм. Подобно герою Чана, сюжет и характер «Пьяного мастера 2» стал взрослее, а темы, поднимаемые в фильме, кажутся серьезнее. Но давайте признаем, что все любят картины с Джеки Чаном не за глубину сюжета, а за невероятные драки и узнаваемую манеру актерской игры — а этого у ленты не отнять.

Кто я?

Год: 1998.

Страна: Гонконг, США, Япония.

Режиссер: Джеки Чан, Бенни Чан.

В главных ролях: Джеки Чан, Мишель Ферре, Мираи Ямамото, Рон Смержак, Эд Нельсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Кто я?

Шпионский триллер с Джеки Чаном? Признайтесь, звучит интересно. Попробовав себя в полицейских боевиках, приключенческом кино и попутно став звездой мировой величины, Джеки берется за новый жанр.

В центре сюжета оказывается спецагент, потерявший память и пытающийся понять, кто он и что забыл в африканских джунглях. Будем честны: по сути лента очень похожа на классический гонконгский боевик. Но это вовсе не отрицательная характеристика. Взять хотя бы сцену, в которой герой Чана скатывается по 23-этажному небоскребу, в которой актер снимался сам, без каскадеров. Браво, Джеки!

Час Пик

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Бретт Рэтнер.

В главных ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Элизабет Пенья, Том Уилкинсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Час пик»

Да, вы можете сказать, что «Час Пик» уступает в постановке сцен более ранним работам Джеки, но давайте признаем: харизма двух главных героев приковывает зрителей к экранам, несмотря на все недостатки. По сюжету мастер кунг-фу приезжает в Лос-Анджелес, чтобы расследовать похищение дочери китайского консула.

«Час Пик» — отличный пример бади-муви, в центре которого два максимально непохожих друг на друга героя, между которыми безусловно есть невероятная химия.