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Джеки Чан: лучшие фильмы, фильмография, день рождения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 09:00

8 мин.

Джеки Чану — 70: 10 лучших фильмов с участием актера

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Доспехи бога»
Фото Кадр из фильма «Доспехи бога»
Кадр из фильма «Доспехи Бога 2: Операция Кондор»
Фото Кадр из фильма «Доспехи Бога 2: Операция Кондор»
Кадр из фильма «Драконы навсегда»
Фото Кадр из фильма «Драконы навсегда»
Кадр из фильма «Закусочная на колесах»
Фото Кадр из фильма «Закусочная на колесах»
Кадр из фильма «Кто я?
Фото Кадр из фильма «Кто я?
Кадр из фильма «Полицейская история»
Фото Кадр из фильма «Полицейская история»
Кадр из фильма «Проект А»
Фото Кадр из фильма «Проект А»
Кадр из фильма «Пьяный мастер 2»
Фото Кадр из фильма «Пьяный мастер 2»
Кадр из фильма «Пьяный мастер»
Фото Кадр из фильма «Пьяный мастер»
Кадр из фильма «Час пик»
Фото Кадр из фильма «Час пик»
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Кто такой Джеки Чан? Ответ на этот, казалось бы простейший вопрос, может стать неожиданностью — ведь знаменитый уроженец Гонконга не просто актер и мастер боевых искусств, но еще и продюсер, сценарист, режиссер, каскадер и даже певец.

За более чем пятидесятилетнюю кинокарьеру Джеки успел сняться более чем в ста кинокартинах, и даже те фильмы, где самый известный гонконгский кинематографист выступал лишь в качестве актера, все равно четко ассоциировались только с ним.

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Сегодня Джеки Чану исполняется 70 лет. В честь юбилея актера вспоминаем творческий путь обладателя почетной премии «Оскар» за вклад в киноискусство.

Пьяный мастер

Год: 1978.
Страна: Гонконг.
Режиссер: Юэнь У-Пин.
В главных ролях: Джеки Чан, Юань Сяотянь, Хван Чжон Ри, Дик Шек, Линда Линь, Тино Вон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,4.

Кадр из фильма «Пьяный мастер»
Фото Кадр из фильма «Пьяный мастер»

Джеки начинал свой долгий путь в кино в качестве исполнителя эпизодических ролей и каскадера. Первым настоящим успехом для Джеки Чана стал фильм «Пьяный мастер». Именно благодаря смешному, ироничному образу, максимально не похожему на сурового и несгибаемого Брюса Ли (который был на пике популярности в те годы), Джеки и запомнился зрителю. Чан фактически переосмыслил типичный образ главного героя гонконгских боевиков и тем самым реформировал весь стиль кино региона.

Сюжет крутится вокруг строптивого юнца Вонг Фей Хуна. За непослушание отец отправляет сына к дяде, известному мастеру кунг-фу, который берет мальчика в ежовые рукавицы и начинает обучать. Джеки Чан воплотил на экране образ Вон Фэй Хуна.

Проект А

Год: 1983.
Страна: Гонконг.
Режиссер:Джеки Чан.
В главных ролях: Джеки Чан, Саммо Хун, Юэнь Бяо, Дик Вэй, Марс, Винни Вонг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Кадр из фильма «Проект А»
Фото Кадр из фильма «Проект А»

После актерского успеха Джеки решает попробовать на себя на режиссерском поприще, при этом все еще оставаясь в кадре. Одним из таких проектов стал фильм 1983 года.

События ленты разворачиваются в начале XX века, а в центре сюжета оказывается молодой сержант морской полиции Дракон Ма Юлун, борющийся с пиратами. Именно в этом фильме гонконгский кинематографист демонстрирует изобретательность в работе с окружением и декорациями, увеличивающими зрелищность и без того искусно поставленных боевых сцен.

Джеки Чан во многом вдохновлялся немой комедией и, в частности, великими Чарли Чаплином и Бастером Китоном. Именно в «Проекте А», при создании которого Джеки выступил в качестве постановщика боевых сцен, режиссера и сценариста, можно заметить отсылку к мастерам комедии прошлого.

Закусочная на колесах

Год: 1984.
Страна: Гонконг, Испания.
Режиссер: Саммо Хун.
В главных ролях: Джеки Чан, Саммо Хун, Юэнь Бяо, Бенни Уркидес, Кит Витали, Херб Эдельм.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Закусочная на колесах»
Фото Кадр из фильма «Закусочная на колесах»

Эффектный комедийный боевик, наполненный акробатикой, рассказывает историю предприимчивых Томаса и Дэвида, решивших открыть свою закусочную в Барселоне. И дела у них идут прекрасно, пока бизнесом не начинают интересоваться криминальные элементы.

Привычный для гонконгского кино стиль выглядит непривычно на фоне европейского места действия. Это выделяет фильм и создает уникальный визуальный ряд.

Полицейская история

Год: 1985.
Страна: Гонконг.
Режиссер:Джеки Чан.
В главных ролях: Джеки Чан, Бриджит Линь, Мэгги Чун, Юэн Чор, Билл Тун, Кен Тон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Полицейская история»
Фото Кадр из фильма «Полицейская история»

Это огромный успех Джеки Чана как на актерском, так и на режиссерском поприще. Типичный для голливуда жанр полицейского боевика в ленте перенесен в мир гонконгского кино, что породило целую франшизу.

Картина крутится вокруг жизни простого полицейского Кевина, который под прикрытием работает в трущобах. Именно этот фильм и сделал из Джеки Чана полноценного комического актера. Лента обладает уникальной синергией, экшн-сцены органично соседствуют в ней с комедийными вставками и даже элементами триллера.

Доспехи Бога

Год: 1986.
Страна: Гонконг.
Режиссер: Джеки Чан.
В главных ролях: Джеки Чан, Алан Там, Лола Форнер, Розамунд Кван, Кен Бойл, Джон Ладальски.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 6,9.

Кадр из фильма «Доспехи бога»
Фото Кадр из фильма «Доспехи бога»

Еще один режиссерский опыт Джеки Чана, ставший переосмыслением фильмов об Индиане Джонсе и взглядом на них сквозь призму кинематографа Гонконга.

В центре сюжета оказывается искатель приключений по имени Джеки. Герой по прозвищу «Азиатский ястреб» похищает ритуальный клинок и узнает: оружие, которым он владеет — лишь часть древних доспехов, уничтожение которых превратит мир в царство зла.

Драконы навсегда

Год: 1988.
Страна: Гонконг.
Режиссер: Саммо Хун, Кори Юэнь.
В главных ролях: Джеки чан, Саммо Хун, Юэнь Бяо, Полин Енг, Дини Ип, Юэнь Ва.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Кадр из фильма «Драконы навсегда»
Фото Кадр из фильма «Драконы навсегда»

Последний фильм, в котором на экране предстало трио Джеки Чана, Юаня Бао и Саммо Хуна, до этого снявшихся в месте в таких картинах, как «Закусочная на колесах» и «Проект А». Саммо также выступил в качестве режиссера картины.

«Драконы навсегда» рассказывают про адвоката Джеки Луна, с помощью связей раскрывающего заговор вокруг химической фабрики. Фильм не только наполнен множеством батальных сцен, в которых три мастера боевых искусств соревнуются в своем умении, но и не лишен актуальной и сейчас экологической повестки.

Доспехи Бога 2: Операция Кондор

Год: 1991.
Страна: Гонконг.
Режиссер: Джеки Чан.
В главных ролях: Джеки Чан, Кэрол Чен, Ева Кобо, Секо Икэда, Альдо Самбрель, Кен Гудман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из фильма «Доспехи Бога 2: Операция Кондор»
Фото Кадр из фильма «Доспехи Бога 2: Операция Кондор»

Сиквел приключенческого боевика, продолжающий историю «Азиатского ястреба»: на этот раз герой пускается на поиски золота нацистов, утерянного где-то в песках африканской пустыни.

Сиквел «Доспехов Бога» приобрел еще больше сходств с своим вдохновителем — серией фильмов про Индиану Джонса. Но при этом лента показала, что Джеки Чан как постановщик постоянно растет: он все время придумывает новые визуальные решения и развивает гонконгский кинематограф.

Пьяный мастер 2

Год: 1994.
Страна: Гонконг.
Режиссер: Джеки Чан, Лау Ка-Люн.
В главных ролях: Джеки Чан, Лун Ти, Анита Муй, Феликс Вонг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Пьяный мастер 2»
Фото Кадр из фильма «Пьяный мастер 2»

Возвращение Джеки Чана, ставшего к тому времени мировой звездой, к истокам. И хотя фильм разительно отличается от оригинала конца семидесятых годов, хореография и боевые сцены не стали хуже.

Лента уже не является легкой комедией, как первый фильм. Подобно герою Чана, сюжет и характер «Пьяного мастера 2» стал взрослее, а темы, поднимаемые в фильме, кажутся серьезнее. Но давайте признаем, что все любят картины с Джеки Чаном не за глубину сюжета, а за невероятные драки и узнаваемую манеру актерской игры — а этого у ленты не отнять.

Кто я?

Год: 1998.
Страна: Гонконг, США, Япония.
Режиссер: Джеки Чан, Бенни Чан.
В главных ролях: Джеки Чан, Мишель Ферре, Мираи Ямамото, Рон Смержак, Эд Нельсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Кто я?
Фото Кадр из фильма «Кто я?

Шпионский триллер с Джеки Чаном? Признайтесь, звучит интересно. Попробовав себя в полицейских боевиках, приключенческом кино и попутно став звездой мировой величины, Джеки берется за новый жанр.

В центре сюжета оказывается спецагент, потерявший память и пытающийся понять, кто он и что забыл в африканских джунглях. Будем честны: по сути лента очень похожа на классический гонконгский боевик. Но это вовсе не отрицательная характеристика. Взять хотя бы сцену, в которой герой Чана скатывается по 23-этажному небоскребу, в которой актер снимался сам, без каскадеров. Браво, Джеки!

Час Пик

Год: 1998.
Страна: США.
Режиссер: Бретт Рэтнер.
В главных ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Элизабет Пенья, Том Уилкинсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Час пик»
Фото Кадр из фильма «Час пик»

Да, вы можете сказать, что «Час Пик» уступает в постановке сцен более ранним работам Джеки, но давайте признаем: харизма двух главных героев приковывает зрителей к экранам, несмотря на все недостатки. По сюжету мастер кунг-фу приезжает в Лос-Анджелес, чтобы расследовать похищение дочери китайского консула.

«Час Пик» — отличный пример бади-муви, в центре которого два максимально непохожих друг на друга героя, между которыми безусловно есть невероятная химия.

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