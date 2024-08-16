Джеймсу Кэмерону — 70: 8 главных фильмов оскароносного режиссера

Сегодня, 16 августа, свой юбилей празднует канадский режиссер Джеймс Кэмерон. В 1982 году его дебютным полнометражным проектом стал ужастик «Пираньи 2: Нерест», а всего пару лет спустя он представил миру культового «Терминатора».

Фильмы Кэмерона могут похвастаться рекордными кассовыми сборами, а он сам — такими престижными кинонаградами, как «Оскар» и «Золотой глобус». Правда, даже в его карьере не обошлось без провалов: в 1986 году он получил антипремию «Золотая малина» в категории «Худший сценарий» за ленту «Рэмбо: Первая кровь 2». По случаю 70-летия Джеймса Кэмерона вспоминаем его лучшие картины.

Титаник

Год: 1997.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер, Глория Стюарт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Титаник»

Пожалуй, главным фильмом Джеймса Кэмерона по праву можно назвать «Титаник». Именно он принес режиссеру заветную статуэтку «Оскар». И не одну! Культовая мелодрама была представлена в 14 номинациях и выиграла в 11 из них. Наряду с такими хитами, как «Бен-Гур» (1959) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), «Титаник» до сих пор удерживает рекорд по количеству побед на одной церемонии.

Истории любви бедного американского художника и англичанки из высшего общества также принадлежит еще один рекорд. Речь идет, конечно же, о прокате и сборах: «Титаник» стал первым фильмом в истории, преодолевшим отметку в миллиард долларов. Любопытно, что в 2009 году в рейтинге самых кассовых релизов с первого места его сместил другой проект Джеймса Кэмерона — «Аватар».

Терминатор

Год: 1984.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Майкл Бин, Линда Хэмилтон, Пол Уинфилд, Лэнс Хенриксен, Рик Россович.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Терминатор»

Удивительно, но «Терминатор» — это всего лишь второй полнометражный проект Джеймса Кэмерона. До этого он успел снять лишь короткометражку «Ксеногенезис» и дебютный фильм «Пираньи 2: Нерест», рейтинг которого оставляет желать лучшего. На «Терминатора» не возлагали больших надежд, однако при относительно скромном бюджете в 6,4 миллиона долларов только в домашнем прокате картина собрала более 30 миллионов.

Лента повествует о киборге-убийце, прибывшем в 1984 год из 2029-го, чтобы убить Сару Коннор, ведь в будущем именно ее сыну Джону суждено стать последней надеждой человечества и возглавить сопротивление в войне с машинами. В активе «Терминатора» — три премии «Сатурн» («Лучший научно-фантастический фильм», «Лучший сценарий», «Лучший грим»), а легендарная фраза I'll be back («Я вернусь») до сих пор не покидает рейтинги лучших киноцитат.

Терминатор 2: Судный день

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Разумеется, успех «Терминатора» привел к запуску целой франшизы, однако Джеймс Кэмерон поставил только две первых части. Сиквел, который получил подзаголовок «Судный день», вышел на экраны в 1991 году. У Сары Коннор действительно родился сын, и теперь из будущего прибывает усовершенствованный киборг Т-1000, чья цель — уничтожить мальчика. Однако перепрограммированный Т-800 из первого фильма теперь готов защищать Джона.

«Терминатор 2» добился гораздо больших успехов не только в прокате (в США сборы превысили 200 миллионов долларов), но и по количеству наград. Картина заработала четыре «Оскара» («Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук», «Лучший монтаж звука», «Лучший грим»), две премии BAFTA, пять «Сатурнов», а также шесть премий канала MTV, в частности в категории «Лучший фильм».

Чужие

Год: 1986.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Сигурни Уивер, Майкл Бин, Кэрри Хенн, Пол Райзер, Лэнс Хенриксен, Билл Пэкстон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Чужие»

Еще одну масштабную франшизу, над которой успел поработать Джеймс Кэмерон, запустил Ридли Скотт. В 1979 году британский режиссер выпустил научно-фантастический хоррор «Чужой», а семь лет спустя его канадский коллега снял сиквел, который получил название «Чужие». Главной героиней осталась Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер, и именно фильм Кэмерона принес ей дебютные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Сама лента получила две главные кинонаграды в категориях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший монтаж звука».

Напомним, что действие «Чужих» разворачивается спустя пятьдесят с лишним лет после событий «Чужого». По сюжету главная героиня Рипли вынуждена вернуться на планету, на которой еще в первом фильме впервые столкнулась с ксеноморфом.

Аватар

Год: 2009.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Аватар»

В 2009 году Джеймс Кэмерон представил эпический сай-фай «Аватар». Именно этот проект сдвинул «Титаник» с первого места в рейтинге самых кассовых фильмов и до сих пор удерживает в нем первое место. Картина принесла Кэмерону второй «Золотой глобус» в режиссерской категории, а также одержала победу в номинации «Лучший фильм (драма)».

Кроме того, научно-фантастический экшн может похвастаться тремя «Оскарами» («Лучшая работа оператора», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшие декорации»), двумя премиями BAFTA, десятью «Сатурнами», а также специальной наградой Венецианского кинофестиваля «Лучший 3D фильм».

Аватар: Путь воды

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кертис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Появление сиквела «Аватара» было лишь вопросом времени после оглушительного успеха первой части. Уже известно, что третья глава, съемки которой шли параллельно с работой над второй, выйдет в прокат в декабре 2025 года, а четвертая и пятая — в декабре 2029-го и 2031-го соответственно.

Второй фильм серии, получивший подзаголовок «Путь воды», продолжил историю бывшего морпеха Джека Салли, который теперь живет на Пандоре с Нейтири и даже становится предводителем народа на'ви. Сиквел был отмечен премиями «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшие визуальные эффекты», а также четырьмя «Сатурнами», в том числе в номинации «Лучший научно-фантастический фильм».

Правдивая ложь

Год: 1994.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Джейми Ли Кертис, Том Арнольд, Арт Малик, Билл Пэкстон, Тиа Каррере.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Правдивая ложь»

Стоит отметить, что Джеймсу Кэмерону довелось поработать не только над эпическими мелодрамами и масштабными научно-фантастическими блокбастерами. Так, в 1984 году он выпустил на экраны комедийный боевик «Правдивая ложь». Фильм принес Джейми Ли Кертис второй «Золотой глобус», но при этом первый — в кинокатегории (дебютную статуэтку она получила за сериал «Только любовь»).

Напомним, что в центре сюжета ленты находится Гарри Таскер в исполнении Арнольда Шварценеггера: добропорядочный семьянин и работник компьютерной компании на деле оказывается секретным агентом, который ведет двойную жизнь и прямо сейчас охотится за террористической группировкой. Правда вскрывается, когда преступники похищают не только Гарри, но и его ничего не подозревающую жену Хелен.

Бездна

Год: 1989.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Эд Харрис, Мэри Элизабет Мастрантонио, Майкл Бин, Лео Берместер, Тодд Графф, Джон Бедфорд Ллойд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Бездна»

Нельзя не упомянуть еще одну из ранних работ Джеймса Кэмерона — научно-фантастический триллер «Бездна». Уже имея на руках такие хиты, как «Терминатор» и «Чужие», режиссер все же не смог повторить их кассовый успех. При бюджете почти в 70 миллионов долларов лента собрала в домашнем прокате всего лишь чуть больше 50 миллионов, а общемировые сборы не дотянули даже до 90 миллионов.

При этом картина о специалистах подводной исследовательской станции, которые направляются к месту крушения атомной подлодки и сталкиваются там с таинственными обитателями глубин, была тепло принята критиками. Кроме того, в копилке фильма — «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты» и «Сатурн» в категории «Лучший режиссер».