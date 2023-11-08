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«Джокер: Безумие на двоих»: дата выхода и все, что известно о сиквеле с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих».
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих».
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Спустя целых пять лет после премьеры фильма Тодда Филлипса «Джокер» наконец выйдет сиквел картины, где помимо развития самого клоуна-принца преступного мира Готэма покажут становление Харли Квинн. Рассказываем, о чем будет продолжение истории Артура Флека и когда ждать выхода сиквела.

Сюжет фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Первая часть истории о Джокере закончилась тем, что Артуру Флеку удалось достучаться до сердец протестующей части Готэма. Жителям этого неспокойного города отозвались слова безумного, сломленного, погруженного в полное отчаяние человека. Джокер совершает ужасные поступки по одной причине — ему больше нечего терять.

В конце «Джокера» Артура поместили в лечебницу «Аркхем». В финальной сцене персонаж выходит в коридор, оставляя на полу кровавые следы.

Сиквел, вероятно, покажет побег из «Аркхема»: в доступных мaтepиaлах co съемочной площадки «Джoкepa 2» можно увидеть гopящyю лeчeбницу, задержание Артура Флека и Харли Квинн, танцующую на культовой лестнице из первой части «Джокера».

Съемки в картине Леди Гаги натолкнули журналистов на мысли, что продолжение фильма может выйти в формате мюзикла. Композитор картины Хильдур Гуднадоуттир подтвердила, что музыки в сиквеле будет много.

Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих».
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих».

Создатели фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Режиссером сиквела выступил, как и в первой части, Тодд Филлипс. Он же был в числе авторов сценария вместе с Полом Дини («Харли Квинн»), Скоттом Сильвером («Джокер») и Брюсом В. Тиммом («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»).

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих».

Продюсируют «Джокера 2» Тодд Филлипс, главы DC Джеймс Ганн и Питер Сафран, Эмма Тиллинджер Коскофф («Остров проклятых») и Джорджия Касандес («Прерванная жизнь»).

Композитором фильма стала Хильдур Гуднадоуттир, работавшая над первой частью.

Фото Кадр со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Актерский состав фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В сиквеле «Джокера» сыграли Хоакин Феникс, Леди Гага («Звезда родилась»), Зази Битц («Дэдпул 2»), Кэтрин Кинер («Быть Джоном Малковичем»), Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Джейкоб Лофленд («Мад»), Гэттлин Гриффит («Подмена»), Гарри Лоути («Индустрия»), Джордж Кэрролл («Город воров») и Майк Хьюстон («Шпионский мост»).

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих».

Дата выхода фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Премьера сиквела «Джокера» запланирована на 4 октября 2024 года.

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