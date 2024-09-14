От бейсбола до «Оскара»: биография Джорджа Клуни

История голливудского актера, который смог покорить мир.

Джордж Клуни (Джордж Тимоти Клуни)

Дата рождения: 6 мая 1961 года

Место рождения: Лексингтон (штат Кентукки, США)

Профессия: актер, режиссер, продюсер

Начало карьеры: 1978 год

Рост: 180 см

Детство и юность Джорджа Клуни

Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне (штат Кентукки, США) в звездной семье. Его мать Нина Брюс была королевой красоты штата, а отец Ник Клуни — ведущим собственного шоу на телеканале American Movie Classics. Джордж Клуни — внучатый племянник 16-го президента США Авраама Линкольна.

Ник часто брал сына к себе на съемки. Именно здесь Джорджа заметили режиссеры и в возрасте 5 лет он начал сниматься в различных шоу.

В школе у Клуни проявилось генетическое заболевание паралич Белла, из-за которого у него около года была парализована левая часть лица. Мальчик подвергался травле со стороны школьников.

Во время учебы в старших классах Клуни занимался бейсболом и баскетболом. В 1977 году юноша даже дебютировал в составе команды по бейсболу «Цинциннати Редс», однако контракт с ним так и не заключили. Молодой человек решил завязать со спортом. Несколько лет проучился в Северном Кентуккийском университете, затем перевелся в Университет Цинциннати, однако быстро бросил учебу.

Брэд Питт и Джордж Клуни. Фото Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

Актерская карьера Джорджа Клуни

Бросив университет в 80-е годы, Клуни переехал в Лос-Анджелес. Несколько лет Джордж безуспешно ходил по кастингам. Ему приходилось подрабатывать, чтобы иметь деньги на жизнь. Периодически он появлялся в эпизодических ролях. Например, его можно увидеть в сериале «Она написала убийство» (1984), фильмах «Возвращение в школу ужасов» (1987), «Возвращение помидоров-убийц» (1988), «Неприходящий год» (1992), «Урожай» (1992).

Успех к нему пришел в 1994 году, когда вышел культовый сериал «Скорая помощь». Лента рассказывала о жизни приемного отделения больницы в Чикаго. Проект стал рекордсменом по продолжительности показа и количеству номинаций (124).

Клуни стали приглашать в крупные проекты. В 1995 году он снялся в роли доктора в культовом сериале «Друзья». Затем актер появился в картине «От заката до рассвета» (1996), которая принесла ему премию MTV в номинации «Прорыв года». На его счету были такие успешные фильмы, как «Один прекрасный день», «Миротворец» (1997), «Вне поля зрения» (1998), «Тонкая красная линия» (1998), «Три короля» (1999).

Настоящий успех к нему пришел после выхода криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена» (2001). В фильме также снялись Брэд Питт, Мэтт Деймон, Джулия Робертс.

В 2006 году состоялась премьера фильма «Сириана». Клуни досталась роль второго плана, в которой он предстал в образе специального оперативника ЦРУ Боба. Именно эта работа принесла ему «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.

Джордж Клуни не боялся экспериментировать, поэтому снялся в черной комедии «После прочтения сжечь» (2008). Фильм даже был номинирован на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Хорошо был встречен зрителями технотриллер о космосе «Гравитация» с Джорджем Клуни и Сандрой Буллок в главных ролях. Актеры предстали в образе астронавтов, чей космический корабль потерпел катастрофу.

В число успешных проектов входят «Земля будущего» (2015) и «Да здравствует Цезарь!» (2016). В 2016 году вышел психологический триллер «Финансовый монстр». Он получил плохие отзывы кинокритиков. После чего Клуни взял паузу в карьере и несколько лет провел с семьей без работы.

На экраны актер вернулся в 2019-м. С его участием вышел мини-сериал по одноименному роману Джозефа Хеллера «Уловка-22». В 2020 году Джордж не только снялся в научно-фантастическим фильме «Полночное небо», но выступил в качестве режиссера и продюсера. Ради роли смертельно больного ученого Клуни похудел более чем на 11 килограммов.

Последние фильмы с ним: «Билет в рай» (2022), «Флэш» (2023), «Одинокие волки» (2024).

Джордж Клуни с женой Амаль Аламуддин. Фото Global Look Press

Личная жизнь Джорджа Клуни

С 1987 по 1989 год состоял в отношениях с актрисой Келли Престон. Сразу же после расставания с коллегой женился на актрисе Талии Болсам. Но брак был недолгим — в 1993 году супруги развелись.

Также актер встречался со студенткой юридического факультета Селин Балитран, моделями Лизой Сноудон и Элизабеттой Каналис, актрисами Рене Зеллвегер, Кристой Аллен и Стэйси Киблер.

В 2014 году звезда «Скорой помощи» познакомился с юристом Амаль Аламуддин. Пара сыграла свадьбу в Венеции. В семье родились двойняшки девочка Элла и мальчик Александр (род. 2017).

Джордж Клуни. Фото Global Look Press

Джордж Клуни сейчас

В сентябре 2024 года на Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях. Специально к выходу фильма актеры снялись в фотосессии для британской версии журнала GQ. На снимках звезды Голливуда позируют на российском мотоцикле «Урал», на котором русскими буквами написано «Мир». Это лимитированная модель с коляской.

Сейчас готовятся съемки нового фильма режиссера Ноа Баумбака. Проект пока не имеет названия. Но уже известно, что в каст помимо Джорджа Клуни вошли Адам Сэндлер, Райли Кио, Билли Крудап и Лора Дерн.

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