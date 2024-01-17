Каким получился мини-сериал «Эхо» от Marvel

2023 год стал одним из самых провальных для супергеройских франшиз. Настолько, что многие вновь стали говорить про смерть этого направления в кино. Disney вместе с их франшизой Marvel тоже не стали исключением и, возможно, в будущем нас ждет изменение подхода к производству фильмов во вселенной Мстителей.
В конце прошлого года Marvel Studios запустили новый бренд Marvel Spotlight, под эгидой которого по задумке должны выходить проекты, имеющие слабую связь с основной серией и рассказывающие более приземленные истории с высоким возрастным рейтингом. Схожий подход можно было увидеть в сериалах супергеройской вселенной, производством которой занимался Netflix. Туда входят такие проекты, как «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и объединительный сериал «Защитники», а также спин-офф о Карателе.
Первым проектом Spotlight стал мини-сериал «Эхо». Несмотря на то что работа не должна была требовать глубокого погружения во вселенную, фактически это спин-офф «Соколиного глаза». Чтобы ввести свежего зрителя в курс дела, создатели тратят добрую часть первой серии, фактически заново демонстрируя моменты из сериала о Клинте Бартоне, где впервые появилась и главная героиня «Эха».
Майя Лопес — слабослышащая девушка из индейского племени чокто, которая ранее выступала в роли подручной криминального босса Нью-Йорка Уилсона Фиска, также известного по прозвищу Кингпин.
Первая серия «Эха» — предыстория героини. Эпизод рассказывает о том, как в автокатастрофе Майя потеряла мать и правую ногу. После аварии героиня вместе с отцом переехала в Нью-Йорк, еще будучи ребенком начала заниматься боевыми искусствами и в конце концов вступила на криминальную тропу, оказавшись одной из главных протеже Кингпина.
Не будет спойлером и финал первой серии, в котором Майя убивает своего покровителя после того, как узнает о том, что тот замешан в смерти ее отца. Сам момент мести героини показан и в финальном эпизоде «Соколиного глаза», но именно эта сцена становится одним из сюжетных спусковых крючков, начинающих историю «Эха».
Основной сюжет сериала фокусируется на возвращении Майи домой, где она в течение четырех оставшихся серий будет пытаться насолить криминальной империи Кингпина, которая, как она думает, осталась без своего главы. Правда, все окажется не столь предсказуемым — потом выяснится, что Фиск выжил после выстрела и хочет вернуть героиню в «семью».
Кстати, с идеей «предков» связано название сериала. Шоураннеры не могли обойтись без магии, поэтому у Майи Лопес откроется дар Эха — связь с сильными женщинами ее рода, которые в критические моменты приходят к ней в видениях и даруют невероятную силу. Историям отдельных членов племени чокто посвящены отрывки каждого эпизода: начиная от основательницы рода, которая вывела сородичей из загадочной пещеры, заканчивая бабушкой Майи, которой сила Эха помогла при тяжелых родах.
Приземленность проектов Spotlight будто бы сыграла с «Эхо» злую шутку. Сериал, и так не находившийся в топе ожиданий, рассказывает скучную историю второстепенной героини проекта о не самом популярном герое из команды Мстителей.
Не спасает «Эхо» и репрезентация индейской культуры, которая, похоже, становится трендом индустрии. Все больше проектов в той или иной степени взаимодействуют с наследием и историей коренных жителей Америки: начиная от «Убийц цветочной луны» Скорсезе, заканчивая персонажем Каххори из племени ирокезов в мультипликационном проекте «Что, если?».
Интересно, что в рекламной кампании «Эха» не раз упоминали появление Сорвиголовы из сериалов Netflix, которые недавно окончательно вошли в канон экранного Marvel. Так вот, если вы поклонник Мэтта Мердока и надеетесь на его участие в сюжете, то самое время убавить ожидания. Дьявол Адской кухни появляется лишь в одном моменте первой серии: глухая Майя будет бороться со слепым Сорвиголовой.
Самым же ярким персонажем в целом пресного «Эха» стал вновь вернувшийся Уилсон Фиск в исполнении Винсента Д'Онофрио. Он хоть и потерял часть своего криминального очарования, все еще навевает страх. Это особенно остро ощущается в моменты взаимодействия с главной героиней, к которой он явно испытывает хоть и странные, но отеческие чувства.
Удивительно, что имея харизматичного злодея (а это редкость для проектов Marvel), сериал по факту остается, по сути, без антагониста вовсе: сразу понятно, что растрачивать потенциал Кингпина на откровенно проходной проект вроде «Эха» никто не собирается. Оттого и финальная схватка воспринимается как абсолютно бессмысленное хореографическое шоу, которое демонстрирует магический дар семьи главной героини.
«Эхо», несмотря на свою принадлежность к отдельной линейке, страдает от классической проблемы проектов Marvel, начиная с 4-й и 5-й фаз. Случайному зрителю будет очень непросто разобраться в происходящем, потому что сериал о Майе Лопес хоть и заявлен как сольник, по факту оказался продолжением «Соколиного глаза».
При этом «Эхо» не лишено и интересных идей и персонажей. Иногда авторы вспоминают про особенность главной героини и показывают ее глухоту не только через диалоги на языке жестов, но и работой с громкостью — приглушая или, наоборот, усиливая звуковые эффекты.
«Эхо» — проект, пытающийся играть по правилам «Сорвиголовы» и «Карателя» от Netflix, но при этом подчистую проигрывающий им во всем: от качества истории до персонажей. Даже прекрасный Фиск, появившийся на экранах в далеком 2015-м, потерял здесь весомую долю очарования. Ждем последнего на большом экране! Может быть, звезды сойдутся — и зрители увидят Винсента Д'Онофрио в роли Фиска в фильме о Человеке-пауке (по слухам, четвертый фильм о добродушном соседе также станет более приземленным и вернет паучка на улицы Нью-Йорка). Ну а на худой конец — может быть, получится насладиться Кингпином в предстоящем сериале «Сорвиголова: Рожденный заново».