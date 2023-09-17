8 экранизаций произведений Агаты Кристи со всего мира

На этой неделе в мировой прокат вышла картина «Призрак в Венеции», которая стала первой киноадаптацией романа Агаты Кристи «В канун всех святых». Кеннет Брана уже в третий раз примерил на себя образ легендарного детектива Эркюля Пуаро: в 2017 году состоялась премьера ленты «Убийство в восточном экспрессе» с Джонни Деппом, Пенелопой Крус и Мишель Пфайффер, а в 2020-м была выпущена «Смерть на Ниле» с Арми Хаммером и Галь Гадот. Во всех трех экранизациях Брана также выступил в качестве режиссера.

Однако самым знаменитым исполнителем роли все же является Дэвид Суше: он сыграл бельгийского сыщика в сериале «Пуаро», который продержался в эфире тринадцать сезонов (1989 — 2013). Ну и кто не слышал о «Мисс Марпл»! Собрали еще несколько достойных проектов, основанных на произведениях британской писательницы.

Полнометражные фильмы

Убийство в Восточном экспрессе

Год: 1974.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Сидни Люмет.

В главных ролях: Альберт Финни, Лорэн Бэколл, Ванесса Редгрейв, Майкл Йорк, Жаклин Биссет, Ингрид Бергман, Шон Коннери и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе»

Американский режиссер Сидни Люмет, снявший «12 разгневанных мужчин» и «Серпико» с Аль Пачино, собрал в кадре главных британских и голливудских звезд того времени. Возглавил каст англичанин Альберт Финни, которому досталась роль Эркюля Пуаро. Шведка Ингрид Бергман появилась на экране в образе миссионерки Греты Олсон: впоследствии она была отмечена премией «Оскар», третьей в своей карьере.

Премьера «Убийства в Восточном экспрессе» состоялась в ноябре 1974 года, и ее посетила сама Агата Кристи, которой на тот момент было уже 84 года. Писательнице понравилась экранизация, так как она весьма точно следует книге. Ее единственное замечание касалось усов Эркюля Пуаро, которые она назвала жидковатыми.

Смерть на Ниле

Год: 1978.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Джон Гиллермин.

В главных ролях: Питер Устинов, Джейн Биркин, Лоис Чайлз, Бетт Дэвис, Миа Фэрроу и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Смерть на Ниле»

Еще одно знаменитое дело бельгийского сыщика, однако на сей раз в образе Эркюля Пуаро на экране появился Питер Устинов, который позже возвращался к этой роли еще пять раз. Историю об убийстве в любовном треугольнике, состоящем из богатой наследницы, ее новоиспеченного мужа и бывшей подруги, которая и познакомила новобрачных, действительно снимали на Ниле (в Египте и Судане), так что погода сделала работу над картиной просто невыносимой.

«Смерть на Ниле» получила «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшие костюмы», а также претендовала на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм (Англия), но победу одержала драма Ингмара Бергмана «Осенняя соната».

Свидетель обвинения

Год: 1957.

Страна: США.

Режиссер: Билли Уайлдер.

В главных ролях: Тайрон Пауэр, Марлен Дитрих, Чарльз Лотон, Эльза Ланчестер, Джон Уильям и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Свидетель обвинения»

Американец Билли Уайлдер («Сансет бульвар», «В джазе только девушки») взял за основу для своего фильма пьесу Агаты Кристи «Свидетель обвинения», которую та написала по мотивам собственного же рассказа. В центре сюжета — успешный адвокат: после сердечного приступа ему запретили работать, но он просто не может устоять перед заманчивым делом об убийстве состоятельной дамы.

В активе судебной драмы — шесть номинаций на «Оскар» (в главной номинации ее обошел военный фильм «Мост через реку Квай») и «Золотой глобус» Эльзы Ланчестер за роль второго плана (актриса сыграла сиделку адвоката). Кроме того, «Свидетель обвинения» стал первой экранизацией Агаты Кристи, которая была одобрена самой писательницей («Убийство в Восточном экспрессе» вышло гораздо позже).

Десять негритят

Год: 1987.

Страна: СССР.

Режиссер: Станислав Говорухин.

В главных ролях: Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Анатолий Ромашин и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Десять негритят»

Советский кинематограф также не обошел стороной детективы Агаты Кристи и представил свою версию романа «Десять негритят», который в настоящее время из соображений политкорректности издается под названием «И никого не стало». Он считается одним из самых популярных произведений писательницы и входит в сотню лучших детективов всех времен.

Уединенный остров, на который заманивают десять незнакомцев, снимали в Крыму, а интерьеры — в Воронцовском дворце. Позже картина получила приз кинофестиваля «Одесская альтернатива» с формулировкой «за воплощение на нашем экране темы страха и ужаса за рубежом».

Скрюченный домишко

Год: 2017.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Жиль Паке-Бреннер.

В главных ролях: Макс Айронс, Стефани Мартини, Гленн Клоуз, Кристина Хендрикс, Джиллиан Андерсон и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Скрюченный домишко»

Сюжет одноименного романа британской писательницы вращается вокруг наследницы состояния Софии Леонидис, чей дедушка умирает в результате отравления. За расследование берется частный детектив Чарльз Хейуорд, который познакомился с Софией несколько лет назад и даже хотел сделать ей предложение.

Центральных персонажей сыграли молодые актеры Стефани Мартини («Последнее королевство») и Макс Айронс («Белая королева»). Зато во второстепенных ролях засветились Гленн Клоуз («101 далматинец»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Кристина Хендрикс («Безумцы»), Аманда Аббингтон («Шерлок») и другие.

Сериалы

Почему не Эванс?

Год: 2022.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Хью Лори.

В главных ролях: Люси Бойнтон, Уилл Поултер, Дэниэл Ингс, Алистэр Петри и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Почему не Эванс?»

Британский актер, сыгравший главную роль в знаковой теледраме «Доктор Хаус», выступил в качестве режиссера мини-сериала «Почему не Эванс?». Одноименный роман Агаты Кристи повествует о сыне викария, который во время игры в гольф обнаруживает умирающего человека: именно его последние слова и вынесены в название истории. Искать этого самого Эванса и загадочную девушку с фотографии из кармана жертвы центральный персонаж будет в компании подруги детства, светской львицы Фрэнки Дервент.

Главные роли исполнили Уилл Поултер, знакомый зрителям по комедии «Мы — Миллеры» и антиутопической саге «Бегущий в лабиринте», и Люси Бойнтон. Любопытно, что ранее актриса засветилась в другой экранизации Агаты Кристи: в фильме Кеннета Браны «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) она предстала в образе графини Андрени.

Мисс Ма, богиня мести

Год: 2018.

Страна: Южная Корея.

Режиссеры: Мин Ен-хон, Ли Джон-хун.

В главных ролях: Ким Юн-джин, Чон Ун-ин, Щину, Ко Сон-хи и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Мисс Ма, богиня мести»

Южнокорейская криминальная драма представляет собой вольную интерпретацию сразу нескольких произведений о Мисс Марпл. По сюжету главная героиня по имени Ма Чиуон, которую обвиняют в убийстве собственной дочери, решает сбежать из психиатрической лечебницы для преступников и докопаться до правды. Роль Ма исполнила звезда сериала «Остаться в живых» Ким Юн-джин (в культовом проекте актриса играла Сун, одну из выживших в авиакатастрофе).

Загадочные убийства Агаты Кристи

Год: 2009 — ...

Страна: Франция, Швейцария.

Режиссеры: Эрик Ворет, Николас Пикард, Марк Анджело и другие.

В главных ролях: Бландин Беллавур, Самюэль Лабарт, Элоди Френк, Доминик Тома и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Загадочные убийства Агаты Кристи»

Еще одна вольная адаптация романов Агаты Кристи, но на сей раз родом из Франции. Создатели сериала значительно переработали сюжеты британской писательницы. К тому же, действие каждого сезона разворачивается в новой эпохе: так, например, первая часть посвящена 1930-м, вторая — 1950-м и 1960-м, а третья — 1970-м. Среди тех, кто берется за сложные дела — комиссар полиции, журналистка и даже психолог.

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