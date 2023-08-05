9 фэнтези-экранизаций для семейного просмотра

После успеха «Властелина колец» продюсеры поняли, что зрители готовы смотреть фэнтези. Так начало двухтысячных превратилось в калейдоскоп волшебных миров, фей, драконов и прочих магических существ. Были и оригинальные фэнтези-сценарии, например «Лабиринт» с Дэвидом Боуи или «Власть огня» с Кристианом Бэйлом, однако большая часть известных фильмов в этом жанре основываются на романах.

Мы собрали 10 экранизаций книжек в жанре фэнтези, которые можно посмотреть всей семьей.

Хоббит: Нежданное путешествие

Год выпуска: 2012

Страна: Новая Зеландия, США

Режиссер: Питер Джексон

В ролях: Мартин Фримен, Иэн Маккеллен, Ричард Армитидж и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

Рейтинг IMDb: 7,8

Фото Кадр из фильма «Хоббит»

Фильм основан на детской книжке Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит» и рассказывает о миролюбивом хоббите по имени Бильбо Бэггинс, который внезапно становится участником опасного путешествия. Отправиться в приключение его приглашает волшебник Гендальф (Иэн Маккелен) вместе с группой гномов, возглавляемых Торином Дубощитом (Ричард Армитидж). Бильбо нужен им, чтобы помочь вернуть утраченное королевство гномов Эребор, захваченное драконом Смаугом (Бенедикт Камбербэтч). Во время путешествия они сталкиваются с различными опасностями, включая встречи с орками, гоблинами и другими ужасными существами. В ходе своего приключения Бильбо также находит старинное кольцо, которое позже сыграет ключевую роль в трилогии «Властелин Колец».

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

Год выпуска: 2005

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Эндрю Адамсон

В ролях: Тильда Суинтон, Уильям Моусли, Анна Попплуэлл, Скандар Кейнс, Джорджи Хенли и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

Рейтинг IMDb: 6,9

Фото Кадр из фильма «Хроники Нарнии»

Фильм основан на одноименной книге Клайва С. Льюиса и рассказывает историю о четырех детях — Питере, Сьюзан, Эдмунде и Люси — которые были эвакуированы в дом профессора во время Второй мировой войны. В доме они обнаруживают волшебный шкаф, который является порталом в магическую страну Нарнию. Там они встречают фавна Мистера Тумнуса (Джейс Макэвой), могущественного льва Аслана, говорящих животных, которые помогают им сразиться с Белой Колдуньей (Тильда Суинтон) и освободить Нарнию от вечной зимы. Сказка собрала отличную кассу, поэтому получила продолжение: «Принц Каспиан» и «Покоритель зари».

Приключения Паддингтона

Год выпуска: 2014

Страна: Великобритания, Франция

Режиссер: Пол Кинг

В ролях: Бен Уишоу, Николь Кидман, Салли Хокинс, Хью Бонневилль, Джим Бродбент и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

Рейтинг IMDb: 7,3

Фото Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»

Фильм основан на популярной серии детских книг Майкла Бонда о медвежонке Паддингтоне. По сюжету в лесах Перу исследователь из Лондона обнаруживает уникальный вид разумных говорящих медведей и находит с ними общий язык. Спустя 40 лет воспитанник этих медведей, юный Паддингтон, покидает свой родной дом и отправляется в Лондон, чтобы начать новую жизнь. На вокзале он случайно встречается с семьей Браун, которая дает ему убежище в своем доме. Паддингтон сталкивается с различными приключениями в большом городе и завоевывает сердца членов семьи и других жителей Лондона своей добротой и чарующим характером.

Чернильное сердце

Год выпуска: 2007

Страна: Великобритания, Германия, США

Режиссер: Иэн Софтли

В ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттани, Энди Серкис, Хелен Миррен и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3

Рейтинг IMDb: 6,1

Фото Кадр из фильма «Чернильное сердце»

Фильм основан на книге немецкой писательницы Корнелии Функе. Сюжет фильма рассказывает о мужчине по имени Мортимер (Брендан Фрейзер), который имеет способность «вычитывать» персонажей из книг в реальную жизнь, но в обмен кто-то из людей попадает в мир литературы. Когда Мортимер зачитывает персонажей из книги «Чернильное сердце» в реальность, из книги появляется злодей Козерог (Энди Серкис) со своим приспешником Бастой и бродячий артист-пожиратель огня Сажерук (Пол Беттани) — а в «Чернильное сердце» затягивает его жену. Мортимер и его дочь Мэгги находят автора книги (Джим Бродбент), который помогает им найти жену и мать и не дать книжным злодеям захватить реальный мир.

Спайдервик: Хроники

Год выпуска: 2008

Страна: США

Режиссер: Марк Уотерс

В ролях: Фредди Хаймор, Мэри-Луиз Паркер, Ник Нолти, Сара Болджер и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8

Рейтинг IMDb: 6,5

Фото Кадр из фильма «Спайдервик»

Это фэнтезийный приключенческий фильм, основанный на одноименной серии детских книг Тони Дитерлицци и Холли Блэк. Фильм рассказывает о близнецах Джареде и Саймоне (Фредди Хаймор) и их сестре Мэллори (Сара Болджер), которые вместе с мамой переезжают в загадочный дом своего дальнего родственника, Артура Спайдервика. В доме они обнаруживают энциклопедию магического мира, которую написал Спайдервик, и множество магических существ, которые живут в доме и за его пределами. Оказывается, мир полон опасностей и тайн. Детям предстоит бороться с силами зла и раскрыть секреты семейства Спайдервик.

Мост в Терабитию

Год выпуска: 2006

Страна: США

Режиссер: Габор Чупо, Ласло Ковач

В ролях: Джош Хатчерсон, АннаСофия Робб, Зои Дешанель, Роберт Патрик и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8

Рейтинг IMDb: 7,2

Фото Кадр из фильма «Мост в Террабитию»

«Мост в Терабитию» — это драматический фильм, основанный на одноименном детском романе Кэтрин Патерсон. Это история двух подростков, Джесса и Лесли, которые становятся лучшими друзьями, несмотря на изначальную вражду. Вместе они создают воображаемый мир Терабития — волшебное место в лесу, где они обретают свободу делать все, что хотят. Этот мир помогает им справляться с повседневными проблемами и невзгодами, которыми наполнены их жизни в школе и дома.

Звездная пыль

Год выпуска: 2007

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Мэттью Вон

В ролях: Чарли Кокс, Клэр Дэйнс, Мишель Пфайффер, Роберт Де Ниро и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7

Рейтинг IMDb: 7,6

Фото Кадр из фильма «Звездная пыль»

«Звездная пыль» — это фэнтезийное приключенческое кино, основанное на одноименном романе Нила Геймана. Фильм рассказывает о молодом мужчине по имени Тристан, который живет в деревне, отделенной каменной границей от магического мира. Он отправляется за стену на поиски падающей звезды, которую должен принести домой, чтобы покорить сердце своей возлюбленной. Однако звезда оказывается живым существом, девушкой, за которой охотится полкоролевства. Тристан

и звезда отправляются в опасное путешествие, чтобы вернуться каждый к себе домой.

Перси Джексон и похититель молний

Год выпуска: 2010

Страна: США, Канада

Режиссер: Крис Коламбус

В ролях: Логан Лерман, Александра Даддарио, Брэндон Т. Джексон, Шон Бин, Пирс Броснан и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2

Рейтинг IMDb: 5,9

Фото Кадр из фильма «Перси Джексон и похититель молний»

«Перси Джексон и похититель молний» — это приключенческий фэнтезийный фильм, основанный на первой книге серии романов Рика Риордана. Обычный подросток по имени Перси Джексон (Логан Лерман) во время школьной экскурсии в музей обнаруживает, что он — полукровка, потомок греческого бога Посейдона. Он знакомится с мифическим миром, который живет параллельно с миром людей, и попадает в лагерь полукровок, где их обучают боевым искусствам. Когда молния главного из

богов, Зевса (Шон Бин), исчезает, обвинения падают на Перси, и он начинает свое путешествие, чтобы вернуть молнию на Олимп, предотвратить войну богов и спасти свою мать. Перси встречает различных персонажей из древнегреческой мифологии и сталкивается с многочисленными опасностями, которые преодолевает вместе с

друзьями: дочерью Афины (Александра Даддарио) и сатиром.

Золотой компас

Год выпуска: 2007

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Крис Вайц

В ролях: Николь Кидман, Дэниел Крейг, Дакота Блю Ричардс, Фредди Хаймор, Ева Грин и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6

Рейтинг IMDb: 6,1

Фото Кадр из фильма «Золотой компас»

Основанный на первой книге из серии «Темные начала» Филипа Пулмана, фильм рассказывает о жизни девочки по имени Лира Белаква в мире, где у каждого человека есть воплощение его души в виде зверька, «деймон», а еще — ведьмы и говорящие бронированные медведи. Все закручивается, когда Лира случайно предотвращает убийство своего дяди (Дэниел Крейг), подслушивает разговор о каких-то зловещих «частицах», знакомится со своей новой опекуншей Мисс Колтер (Николь Кидман), а вдобавок из Оксфорда, где живет Лира, пропадает ее лучший друг Рождер (Фредди Хаймор). Лира Белаква отправляется на Север, чтобы разыскать Рождера и других пропавших детей.

Я надеюсь, что каждый из этих фильмов, от магических странствий в «Хрониках Нарнии» и приключений милого медвежонка в «Приключениях Паддингтона» до эпических саг о силе дружбы и воображения, оставит свой след в сердцах зрителей.