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Экранизации книг в 2024 году: самые ожидаемые экранизации
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

5 мин.

6 экранизаций книг, которые выйдут в 2024 году

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Кадр из фильма «Властелин колец: Война рохирримов»
Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Война рохирримов»
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Фото Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Кадр из фильма «Смотрители»
Фото Кадр из фильма «Смотрители»
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Кадр из фильма «Злая»
Фото Кадр из фильма «Злая»
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За первые три месяца этого года зрители уже успели насладиться несколькими яркими адаптациями популярных книг: это и «Дюна» Фрэнка Герберта, и «Задача трех тел» Лю Цысиня, и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Кроме того, на днях вышел сериал «Рипли» с Эндрю Скоттом по романам Патриции Хайсмит, а на 14 апреля запланирован релиз первого эпизода «Сочувствующего» с Робертом Дауни — младшим по одноименному бестселлеру Вьет Тхань Нгуена. Рассказываем, какие еще экранизации будут выпущены в 2024-м.

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Злая

Год: 2024.
Страна: США.
Режиссер: Джон М. Чу.
В главных ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джонатан Бейли, Мишель Йео, Джефф Голдблюм.
Дата премьеры: 27 ноября.

Кадр из фильма «Злая»
Фото Кадр из фильма «Злая»

В основу фэнтези-ленты «Злая» лег одноименный бродвейский мюзикл, который, в свою очередь, был поставлен по мотивам романа «Ведьма. Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз» американского писателя Грегори Магвайра.

В центре сюжета — молодая женщина с зеленой кожей Эльфаба, которой суждено стать Злой ведьмой Запада, и будущая Добрая волшебница Севера по имени Глинда. Соперниц сыграли номинантка на «Оскар» Синтия Эриво («Гарриет») и поп-исполнительница Ариана Гранде. Кроме того, в картине засветились звезда «Бриджертонов» Джонатан Бейли и оскароносная Мишель Йео.

Министерство неджентльменских дел

Год: 2024.
Страна: США, Великобритания, Турция.
Режиссер: Гай Ричи.
В главных ролях: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес, Генри Голдинг, Фредди Фокс.
Дата премьеры в России: 10 мая (онлайн).

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Новым проектом Гая Ричи стала экранизация книги британца Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции» о диверсантах, действующих в немецком тылу.

Шпионский экшен с Генри Кавиллом в главной роли должен был выйти в российских кинотеатрах уже 25 апреля, однако у фильма неожиданно отозвали прокатное удостоверение. Теперь зрителям придется дожидаться онлайн-премьеры на «Кинопоиске», которая пока еще запланирована на 10 мая.

Сто лет тому вперед

Год: 2024.
Страна: Россия.
Режиссер: Александр Андрющенко.
В главных ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук.
Дата премьеры в России: 18 апреля.

Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

«Сто лет тому вперед» — это киноадаптация одноименной научно-фантастической повести Кира Булычева. В восьмидесятых именно по мотивам этого произведения сняли популярный мини-сериал «Гостья из будущего».

За работу над новой версией приключений школьника Коли Герасимова (Марк Эйдельштейн) и девочки из будущего Алисы Селезневой (Даша Верещагина) взялся Александр Андрющенко, который до этого работал над мелодраматической франшизой «Лед»: сначала — в качестве продюсера, а затем — сценариста.

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Смотрители

Год: 2024.
Страна: США.
Режиссер: Ишана Шьямалан.
В главных ролях: Дакота Фаннинг, Олуэн Фуэре, Джорджина Кэмпбелл, Шиван Хьюлетт, Алистэр Браммер.
Дата премьеры: 14 июня.

Фото Кадр из фильма «Смотрители»

Ишана Шьямалан экранизировала роман ирландского писателя А. М. Шайна «Смотрители», название которого также иногда переводят как «Наблюдатели». Отец постановщицы — режиссер М. Найт Шьямалан («Шестое чувство») — выступил в качестве одного из продюсеров.

Дочь мастера мистических триллеров обратилась к тому же жанру. Сюжет грядущего фильма разворачивается вокруг заблудившейся в лесу женщины: она находит убежище в доме незнакомцев, за которыми по ночам наблюдают таинственные существа.

Граф Монте-Кристо

Год: 2024.
Страна: Франция.
Режиссеры: Александр де Ла Пательер, Матье Делапорт.
В главных ролях: Пьер Нинэ, Анаис Демустье, Пьерфранческо Фавино, Лоран Лафитт, Оскар Лесаж.
Дата премьеры в России: 26 сентября.

Фото Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»

Французские кинематографисты решили взяться за классику и вслед за дилогией «Три мушкетера» («Д'Артаньян» и «Миледи») экранизировали еще одно произведение Александра Дюма — приключенческий роман «Граф Монте-Кристо».

Новым Эдмоном Дантесом стал Пьер Нинэ, знакомый зрителям по фешен-байопику «Ив Сен-Лоран», черно-белой мелодраме Франсуа Озона «Франц» и адаптации автобиографической книги Ромена Гари «Обещание на рассвете». Напомним, что главному герою истории предстоит сбежать из замка Иф и отомстить тем, кто обрек его на многолетнее заключение.

Властелин колец: Война рохирримов

Год: 2023.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Кэндзи Камияма.
В главных ролях (озвучка): Брайан Кокс, Шон Дули, Миранда Отто, Билал Хасна, Люк Паскуалино.
Дата премьеры: 13 декабря.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Война рохирримов»

Не обойдется в 2024 году и без фэнтези-вселенной Дж. Р. Р. Толкина. На смену трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит», а также сериалу «Кольца власти» придет полнометражное аниме «Властелин колец: Война рохирримов», основанное на творчестве британского писателя.

Действие новинки развернется за сотни лет до событий «Властелина колец», а центральным персонажем станет король Рохана Хельм Молоторукий, которому предстоит сразиться с народом под названием дунландцы. Стоит отметить, что в качестве рассказчицы выступит Эовин: Миранда Отто, сыгравшая ее в трилогии Питера Джексона, вернется к роли, но на сей раз в качестве актрисы озвучки.

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