«Елки 11»: что известно о новогоднем фильме с Рузилем Минекаевым и Дмитрием Нагиевым

3 дек 23:00
19 декабря в российских кинотеатрах стартуют показы новой части популярной новогодней франшизы — «Елки 11». Рассказываем обо всем, что известно о грядущей премьере.
Как и предыдущие части новогоднего фильма, «Елки 11» расскажут о чудесах, которые происходят в канун самого любимого праздника россиян. В новой картине создатели покажут современную интерпретацию «Золушки» в «елочных» традициях.
«Это ведь большая сказка, которая длится уже больше десяти лет. Я снимаю уже четвертый сезон. Это сказочная история про Золушку, которая очень хочет увидеть принца Бурака Озчивита. И вдруг! У нее все получилось так, как она хотела, но не так, как предполагала», — описал сюжет фильма режиссер Александр Карпиловский.
Режиссерами картины выступили Александр Карпиловский («Мой папа не подарок»), Александр Котт («Елки последние», новелла «Дед»), Сергей Трофимов («Нулевой пациент») и Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»).
За сценарий фильма «Елки 11» отвечает Петр Внуков, известный по работе над такими проектами, как «Сладкая жизнь» и «Мир! Дружба! Жвачка!».
Шоураннером новой части «Елок» стал Петр Внуков. Он же выступает продюсером картины вместе с Лалой Рустамовой, Тимуром Асадовым, Арой Хачатрян, Марией Затуловской и Галиной Стрижевской.
«Мой друг, с которым мы учились в Казани, — точный Дамир. У персонажа, которого я играю, можно научиться человечности, ответственности. У Дамира нет демонов. Это человек без подводных камней, просто хорошо относится к людям, искренний и простой», — рассказал о своем персонаже Рузиль Минекаев.
Кристина Бабушкина, сыгравшая в «Елках 11» персонажа по имени Лариса, в свою очередь, поделилась впечатлениями о работе со звездой «Великолепного века» Бураком Озчивитом.
«Я волновалась, как у нас сложится контакт. Чтобы играть вместе, да еще и комедию, нужно доверять партнеру. Огромное спасибо Бураку, он оказался потрясающим парнем. Мы быстро нашли взаимопонимание, в том числе благодаря замечательному переводчику», — отметила актриса.
«Для меня это первая роль в кино, я проходила кастинг больше шести часов, вместе с другой претенденткой. Она уже снималась, у нее был опыт. Но я поняла, что мне очень нужна эта роль», — рассказала сыгравшая Золушку Маша Раскина.
Картина «Елки 11» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 19 декабря.