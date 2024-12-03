«Елки 11»: что известно о новогоднем фильме с Рузилем Минекаевым и Дмитрием Нагиевым

19 декабря в российских кинотеатрах стартуют показы новой части популярной новогодней франшизы — «Елки 11». Рассказываем обо всем, что известно о грядущей премьере.

Сюжет фильма «Елки 11»

Как и предыдущие части новогоднего фильма, «Елки 11» расскажут о чудесах, которые происходят в канун самого любимого праздника россиян. В новой картине создатели покажут современную интерпретацию «Золушки» в «елочных» традициях.

«Это ведь большая сказка, которая длится уже больше десяти лет. Я снимаю уже четвертый сезон. Это сказочная история про Золушку, которая очень хочет увидеть принца Бурака Озчивита. И вдруг! У нее все получилось так, как она хотела, но не так, как предполагала», — описал сюжет фильма режиссер Александр Карпиловский.

Фото Кадр из фильма «Елки 11», реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов / НМГ Кинопрокат

Создатели фильма «Елки 11»

Режиссерами картины выступили Александр Карпиловский («Мой папа не подарок»), Александр Котт («Елки последние», новелла «Дед»), Сергей Трофимов («Нулевой пациент») и Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»).

За сценарий фильма «Елки 11» отвечает Петр Внуков, известный по работе над такими проектами, как «Сладкая жизнь» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

Шоураннером новой части «Елок» стал Петр Внуков. Он же выступает продюсером картины вместе с Лалой Рустамовой, Тимуром Асадовым, Арой Хачатрян, Марией Затуловской и Галиной Стрижевской.

Фото Кадр из фильма «Елки 11», реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов / НМГ Кинопрокат

Актеры и персонажи фильма «Елки 11»

Дмитрий Нагиев — дядя Юра;

Рузиль Минекаев — Дамир Соктоев;

Мария Раскина — Настя (Золушка из одноименной новеллы);

Кристина Бабушкина — Лариса (мачеха Золушки);

Бурак Озчивит — камео (играет самого себя);

Антон Васильев — Павел;

Ирина Пегова — Катя;

Виктор Хориняк — Рома;

Андрей Рожков — Виталий;

Валентина Мазунина — Таня;

Михаил Трухин — Волков;

Надежда Маркина — Баба Валя;

Александр Михайлов — Дед Миша;

Павел Ворожцов — Леня;

Таисья Калинина — Соня.

«Мой друг, с которым мы учились в Казани, — точный Дамир. У персонажа, которого я играю, можно научиться человечности, ответственности. У Дамира нет демонов. Это человек без подводных камней, просто хорошо относится к людям, искренний и простой», — рассказал о своем персонаже Рузиль Минекаев.

Фото Кадр из фильма «Елки 11», реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов / НМГ Кинопрокат

Кристина Бабушкина, сыгравшая в «Елках 11» персонажа по имени Лариса, в свою очередь, поделилась впечатлениями о работе со звездой «Великолепного века» Бураком Озчивитом.

«Я волновалась, как у нас сложится контакт. Чтобы играть вместе, да еще и комедию, нужно доверять партнеру. Огромное спасибо Бураку, он оказался потрясающим парнем. Мы быстро нашли взаимопонимание, в том числе благодаря замечательному переводчику», — отметила актриса.

Фото Кадр из фильма «Елки 11», реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов / НМГ Кинопрокат

«Для меня это первая роль в кино, я проходила кастинг больше шести часов, вместе с другой претенденткой. Она уже снималась, у нее был опыт. Но я поняла, что мне очень нужна эта роль», — рассказала сыгравшая Золушку Маша Раскина.

Фото Кадр из фильма «Елки 11», реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов / НМГ Кинопрокат

Трейлер фильма «Елки 11»

Где смотреть фильм «Елки 11»

Картина «Елки 11» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 19 декабря.