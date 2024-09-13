Римские каникулы: каким получился финал 4 сезона «Эмили в Париже»

На Netflix состоялась премьера второй части четвертого сезона хита «Эмили в Париже». Свежиe пять эпизодов кажутся максимально непохожими на забуксовавшую первую половину сезона. При этом нельзя однозначно сказать, что авторам удалось вернуть сериал в нужное русло, ведь наполненные событиями и персонажами серии, кажется, могут сбить с толку зрителя, пришедшего за ненавязчивым продолжением истории. Слишком уж многое меняется в новых приключениях Эмили.

Рассказываем, как завершился четвертый сезон «Эмили в Париже», и стоит ли его смотреть.

Сюжет второй половины 4 сезона сериала «Эмили в Париже»

Осторожно: спойлеры!

Начало шестого эпизода с ходу может запутать даже только что посмотревшего предыдущую серию зрителя. Ведь в Париже резко наступает рождественская пора, на которую будто бы и не было намеков до этого.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Начальница Эмили Сильви Грато открыто дает понять своей подопечной, что отпуск — это святое. Она не желает решать рабочие вопросы в рождественские дни. Впрочем, Эмили на удивление легко отказывается от своего бешенного трудоголизма, тем более, что героиня уже запланировала поездку в родной Чикаго.

Увы, планам не суждено сбыться. Погодные условия против возвращения американки домой. Казалось бы, само словосочетание «Рождество в Париже» звучит невероятно вдохновляюще, но в этой истории есть нюанс. Повар Габриэль, с которым в конце первой половины сезона Эмили все-таки начала полноценные отношения, решает провести выходные вместе с семьей своей бывшей дамы сердца — Камиль. Молодой шеф не знает, что его бывшая соврала о своей беременности, и ощущает груз ответственности перед ней и ее семьей.

Впрочем, оставшись во Франции, Эмили доберется до горнолыжного курорта, куда отправились встречать Рождество Камиль и Габриэль. И вроде бы никто не против присутствия героини, но воздух за рождественским столом просто сочится пассивной агрессией.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Удивительно, но именно это путешествие поможет американке осознать, что их отношения с красавчиком-поваром в данный момент далеки не то что от счастья, а даже от банальной нормальности. Эмили чувствует себя третьей лишней в отношениях Габриэля и Камиль и покидает курорт. Но именно в Альпах состоится встреча, которая еще сыграет важную роль. На горнолыжном спуске не умеющая кататься героиня знакомится с привлекательным итальянцем Марчелло, который помогает Эмили преодолеть крутой спуск.

Именно в этот момент становится понятно, что авторы резко разрывают ими же созданные сюжетные конструкции и перекраивают их по-новому. Во второй половине сюжета не найдется места старому доброму любовному противостоянию Альфи и Габриэля за сердце Эмили. Камиль, все-таки признавшись в ложной беременности, также уйдет на второй план.

Но на замену старым героям придут новые: итальянец Марчелло будет настолько настойчиво бороться за сердце Эмили, что фактически заставит ее приехать в Рим.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Пока Эмили строит свои отношения с горячим итальянцем (который оказывается еще и наследником бизнеса по производству эксклюзивного кашемира), ее лучшая подруга Минди теряет все. Ее бросает бойфренд Николя, а мечта, связанная с участием в «Евровидении», накрывается медным тазом. И вся эта фантасмагория дополняется заголовками желтой прессы, скандалами и обнаженной женской грудью китаянки. Правда, на обсуждении последней сделан уж слишком большой акцент.

Появится и еще одна героиня — падчерица Сильви по имени Женевьева. Девушка не просто займет место в команде «Агентства Грато», но и начнет строить свои далеко идущие планы. В том числе связанные с покорением сердца шеф-повара Габриэля.

Но самое важное событие (меняющее, кажется, вообще все) происходит перед самыми титрами. И это не переезд Эмили в другую невероятную Европейскую столицу — древний город Рим. И даже не то, что героиня почти меняет свой ник в соцсети. Главное, что заставляет зрителя удивиться, — это то, что американка, до этого не представляющая себя без телефона, уходя на прогулку, оставляет его дома.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Каким получился финал 4 сезона сериала «Эмили в Париже»

При просмотре новых серий зритель может ощутить некоторое переутомление. На экране все еще творится веселое и слегка глуповатое действо, при наблюдении за которым будет регулярно возникать желание вскрикнуть от испанского стыда. При этом в определенные моменты концентрация событий может достигать таких значений, что пользователь Netflix, включивший сериал, чтобы расслабиться, захочет продышаться.

К счастью, в продолжении вернулись откровенно вызывающие, а местами смешные наряды главной героини (правда, не в том количестве, что раньше). Их отсутствие сбивало с толку и заставляло задуматься при просмотре первой половины сезона.

Кажется, что в какой-то момент авторы «Эмили в Париже» поняли, что окончательно загнали себя в угол. И решили в свежих эпизодах перекроить весь сюжет, оставив на месте лишь центральных персонажей.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Первое знакомство с новыми героями может раздражать: что Женевьева, что Марчелло поначалу не выглядят интересно. Даже по меркам мира «Эмили в Париже», не отличающегося глубиной и полутонами, новички выглядят плоско. Но за несколько часов зритель все равно успеет привыкнуть что к слащавой падчерице Сильви, что к открытому Марчелло. Хотя стоит сказать, что поведение последнего невольно заставляет сомневаться в том, что персонаж положительный. Уж слишком напористо итальянец вторгается в личное пространство Эмили и порой кажется, что он силой продавливает героиню. Это не выглядит как поведение идеального партнера.

Впрочем, как показала история с костюмами в первой половине четвертого сезона, не стоит искать намеки, там где их нет. Даже поднимая болезненные темы вроде домогательства на рабочем месте, авторы «Эмили в Париже» делают это максимально скромно и ненавязчиво, лишь бы не испортить зрителю отдых перед экраном. Ведь это главная цель всего проекта.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Стоит ли смотреть 4 сезон сериала «Эмили в Париже»

Хочется сказать, что новые пять эпизодов «Эмили в Париже» меняют абсолютно все. Только вот по факту авторы просто поменяли одни фигурки другими. Место британца Альфи занял итальянец Марчелло, а на смену Камиль пришла более молодая Женевьева. Правда, обладающая гораздо большим злодейским флером.

Но, несмотря ни на что, «Эмили в Париже» — это все еще потрясающе затягивающее зрелище. Ненавязчивая глупость и пустяк, от которого ничего не ждешь, но просмотру которого так приятно отдаваться. И, стоит быть честными, авторам впервые за долгое время удалось по-настоящему заинтриговать зрителя в финале. После просмотра десятого эпизода непонятно, чего ожидать — то ли франшизы с разными европейскими столицами в названии, то ли поспешного возвращения всего к устоявшейся схеме. А может, Эмили и вовсе отправится в Краков и попробует голубцы по совету коллеги Люка?