Римские каникулы: каким получился финал 4 сезона «Эмили в Париже»

На Netflix состоялась премьера второй части четвертого сезона хита «Эмили в Париже». Свежиe пять эпизодов кажутся максимально непохожими на забуксовавшую первую половину сезона. При этом нельзя однозначно сказать, что авторам удалось вернуть сериал в нужное русло, ведь наполненные событиями и персонажами серии, кажется, могут сбить с толку зрителя, пришедшего за ненавязчивым продолжением истории. Слишком уж многое меняется в новых приключениях Эмили.
Рассказываем, как завершился четвертый сезон «Эмили в Париже», и стоит ли его смотреть.
Осторожно: спойлеры!
Начало шестого эпизода с ходу может запутать даже только что посмотревшего предыдущую серию зрителя. Ведь в Париже резко наступает рождественская пора, на которую будто бы и не было намеков до этого.
Начальница Эмили Сильви Грато открыто дает понять своей подопечной, что отпуск — это святое. Она не желает решать рабочие вопросы в рождественские дни. Впрочем, Эмили на удивление легко отказывается от своего бешенного трудоголизма, тем более, что героиня уже запланировала поездку в родной Чикаго.
Увы, планам не суждено сбыться. Погодные условия против возвращения американки домой. Казалось бы, само словосочетание «Рождество в Париже» звучит невероятно вдохновляюще, но в этой истории есть нюанс. Повар Габриэль, с которым в конце первой половины сезона Эмили все-таки начала полноценные отношения, решает провести выходные вместе с семьей своей бывшей дамы сердца — Камиль. Молодой шеф не знает, что его бывшая соврала о своей беременности, и ощущает груз ответственности перед ней и ее семьей.
Впрочем, оставшись во Франции, Эмили доберется до горнолыжного курорта, куда отправились встречать Рождество Камиль и Габриэль. И вроде бы никто не против присутствия героини, но воздух за рождественским столом просто сочится пассивной агрессией.
Удивительно, но именно это путешествие поможет американке осознать, что их отношения с красавчиком-поваром в данный момент далеки не то что от счастья, а даже от банальной нормальности. Эмили чувствует себя третьей лишней в отношениях Габриэля и Камиль и покидает курорт. Но именно в Альпах состоится встреча, которая еще сыграет важную роль. На горнолыжном спуске не умеющая кататься героиня знакомится с привлекательным итальянцем Марчелло, который помогает Эмили преодолеть крутой спуск.
Именно в этот момент становится понятно, что авторы резко разрывают ими же созданные сюжетные конструкции и перекраивают их по-новому. Во второй половине сюжета не найдется места старому доброму любовному противостоянию Альфи и Габриэля за сердце Эмили. Камиль, все-таки признавшись в ложной беременности, также уйдет на второй план.
Но на замену старым героям придут новые: итальянец Марчелло будет настолько настойчиво бороться за сердце Эмили, что фактически заставит ее приехать в Рим.
Пока Эмили строит свои отношения с горячим итальянцем (который оказывается еще и наследником бизнеса по производству эксклюзивного кашемира), ее лучшая подруга Минди теряет все. Ее бросает бойфренд Николя, а мечта, связанная с участием в «Евровидении», накрывается медным тазом. И вся эта фантасмагория дополняется заголовками желтой прессы, скандалами и обнаженной женской грудью китаянки. Правда, на обсуждении последней сделан уж слишком большой акцент.
Появится и еще одна героиня — падчерица Сильви по имени Женевьева. Девушка не просто займет место в команде «Агентства Грато», но и начнет строить свои далеко идущие планы. В том числе связанные с покорением сердца шеф-повара Габриэля.
Но самое важное событие (меняющее, кажется, вообще все) происходит перед самыми титрами. И это не переезд Эмили в другую невероятную Европейскую столицу — древний город Рим. И даже не то, что героиня почти меняет свой ник в соцсети. Главное, что заставляет зрителя удивиться, — это то, что американка, до этого не представляющая себя без телефона, уходя на прогулку, оставляет его дома.
При просмотре новых серий зритель может ощутить некоторое переутомление. На экране все еще творится веселое и слегка глуповатое действо, при наблюдении за которым будет регулярно возникать желание вскрикнуть от испанского стыда. При этом в определенные моменты концентрация событий может достигать таких значений, что пользователь Netflix, включивший сериал, чтобы расслабиться, захочет продышаться.
К счастью, в продолжении вернулись откровенно вызывающие, а местами смешные наряды главной героини (правда, не в том количестве, что раньше). Их отсутствие сбивало с толку и заставляло задуматься при просмотре первой половины сезона.
Кажется, что в какой-то момент авторы «Эмили в Париже» поняли, что окончательно загнали себя в угол. И решили в свежих эпизодах перекроить весь сюжет, оставив на месте лишь центральных персонажей.
Первое знакомство с новыми героями может раздражать: что Женевьева, что Марчелло поначалу не выглядят интересно. Даже по меркам мира «Эмили в Париже», не отличающегося глубиной и полутонами, новички выглядят плоско. Но за несколько часов зритель все равно успеет привыкнуть что к слащавой падчерице Сильви, что к открытому Марчелло. Хотя стоит сказать, что поведение последнего невольно заставляет сомневаться в том, что персонаж положительный. Уж слишком напористо итальянец вторгается в личное пространство Эмили и порой кажется, что он силой продавливает героиню. Это не выглядит как поведение идеального партнера.
Впрочем, как показала история с костюмами в первой половине четвертого сезона, не стоит искать намеки, там где их нет. Даже поднимая болезненные темы вроде домогательства на рабочем месте, авторы «Эмили в Париже» делают это максимально скромно и ненавязчиво, лишь бы не испортить зрителю отдых перед экраном. Ведь это главная цель всего проекта.
Хочется сказать, что новые пять эпизодов «Эмили в Париже» меняют абсолютно все. Только вот по факту авторы просто поменяли одни фигурки другими. Место британца Альфи занял итальянец Марчелло, а на смену Камиль пришла более молодая Женевьева. Правда, обладающая гораздо большим злодейским флером.
Но, несмотря ни на что, «Эмили в Париже» — это все еще потрясающе затягивающее зрелище. Ненавязчивая глупость и пустяк, от которого ничего не ждешь, но просмотру которого так приятно отдаваться. И, стоит быть честными, авторам впервые за долгое время удалось по-настоящему заинтриговать зрителя в финале. После просмотра десятого эпизода непонятно, чего ожидать — то ли франшизы с разными европейскими столицами в названии, то ли поспешного возвращения всего к устоявшейся схеме. А может, Эмили и вовсе отправится в Краков и попробует голубцы по совету коллеги Люка?